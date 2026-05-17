Это был один из лучших людей, которых я знала. Но совершенно неустроенный на гражданке, в обычном мире. Неуспешный. Неудачливый. Выпивающий. И очень сложно устроенный. Очкарик с дипломом МГУ и с автоматом в руках. Но в Лёше был стержень.
Власти Казахстана анонсировали запуск первой метеорологической ракеты
Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана планирует, что запуск первой в республике метеорологической ракеты состоится летом текущего года после соответствующих испытаний, сообщил вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Малик Олжабеков.
«Мы сейчас ориентируемся на то, что это будет летом. Но при этом дополнительно будем уточнять срок запуска по результатам предшествующих испытаний», – рассказал Олжабеков. В настоящее время проводятся тесты различных систем метеоракеты, включая ее ступени и двигатель. Ожидается, что очередные испытания продлятся до конца мая.
Вице-министр пояснил, что метеоракета предназначена для выведения метеозондов в верхние слои атмосферы с целью изучения метеорологических условий. Этот проект является промежуточным этапом перед созданием ракеты-носителя сверхлегкого класса. Главная цель – разработка ракеты, способной выводить на орбиту спутники дистанционного зондирования Земли, производимые в Казахстане.
Ранее запуск метеоракеты планировался на прошлый год, но был отложен. Как заявлял министр Жаслан Мадиев, этот запуск станет отправной точкой для программы по производству ракет-носителей в стране. Казахстанские ученые намерены создать ракету-носитель сверхлегкого класса к 2030 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Казахстана анонсировали первый тестовый запуск ракеты с площадки «Байтерек» в первом квартале 2026 года.
