  • Новость часаВ Донецке обезвредили открывшего огонь из автомата в супермаркете
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия взяла под контроль главную проблему в экономике
    Бойцы «Востока» показали захваченный штаб ВСУ в центре Гуляйполя
    Китай построил грузовое судно с 60 вертикальными пусковыми установками
    Ветеран ФСБ предупредил молодежь о мошеннических схемах
    Эксперт рассказал о «клещах» для освобождения трех ключевых городов Донбасса
    Погибших при взрыве в Москве полицейских решено похоронить с воинскими почестями
    Трамп заявил об ударе по «террористическим подонкам» в Нигерии
    В ЕС собрались ограничить полномочия будущих новых членов
    Банк России представил обновленную тысячерублевку
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Единство ЕС ждет испытание угрозой поражения

    Лидеры стран Европы начинают понимать, что вместо того, чтобы бороться за живучесть не только тонущего, но и разваливающегося на куски судна, разумнее занять место в шлюпках, пока они еще есть. Пока еще никто не крикнул «Спасайся кто может!», но кое-кто уже потянулся к шлюп-балкам.

    0 комментариев
    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Украина стала полигоном для латиноамериканского криминала

    Бесконтрольная накачка Украины оружием и людьми оборачивается появлением новых угроз для всего мира. Украинский кризис больше не локальный – он экспортирует нестабильность на другие континенты.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Когда на Украине появится новый гетман Скоропадский

    Скоропадский формально не был объявлен гетманом немецкими генералами, а был провозглашен монархом на всеукраинском съезде хлеборобов. Имя нового руководителя Украины не столь важно, его главной функцией будет заключить мир с Россией.

    11 комментариев
    26 декабря 2025, 14:24 • Новости дня

    Казахстан анонсировал первый тестовый запуск с «Байтерека»

    Казахстан анонсировал первый тестовый запуск с «Байтерека» в начале 2026 года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Казахстан завершает подготовительные работы на площадке «Байтерек» и собирается провести первый запуск ракеты среднего или тяжелого класса уже в 2026 году, сообщили власти страны.

    Проведение первого тестового запуска в рамках российско-казахстанского проекта «Байтерек» планируется в первом квартале 2026 года, подтвердил журналистам заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития  Казахстана Жаслан Мадиев, передает ТАСС.

    По его словам, ведется активная модернизация стартовой площадки на Байконуре для запусков ракет среднего и тяжелого класса.

    Мадиев отметил: «Это наша собственная казахстанская стартовая площадка, с которой будут осуществляться запуски ракет-носителей между средним и тяжелым классом. Сейчас идет активная подготовка, ракета-носитель уже на территории Казахстана. Ожидаем, что в первом квартале следующего года будет первый тестовый запуск».

    Сейчас ракета-носитель находится на территории Казахстана и ожидает первого испытательного запуска в обозначенный срок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее заместитель гендиректора Роскосмоса Дмитрий Баранов отметил, что основной задачей является успешное проведение первого испытательного пуска ракеты-носителя «Союз-5» с комплекса «Байтерек». Для получения достоверных результатов принято решение провести дополнительные проверки всех систем и оборудования.

    Между тем глава Роскосмоса Дмитрий Баканов до этого сообщал, что запуск совместного с Казахстаном проекта «Байтерек» намечен на декабрь.

    26 декабря 2025, 02:40 • Новости дня
    Захарова напомнила о первопричинах трагедии с крушением самолета AZAL
    Захарова напомнила о первопричинах трагедии с крушением самолета AZAL
    @ МЧС Республики Казахстан/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Дипломат напомнила, что 25 декабря – день боли и скорби для нескольких народов, так как в авиакатастрофе погибли граждане России, Азербайджана и Казахстана, пострадали граждане Киргизии.

    Захарова отметила, что международное расследование обстоятельств катастрофы ведет специальная комиссия при Министерстве транспорта Республики Казахстан. Российская сторона сотрудничает с этой структурой, оказывает необходимое содействие. Однако дипломат призывает не забывать главное.

    «Первопричиной катастрофы стали террористические атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами на российские объекты гражданской инфраструктуры», – заявила она на брифинге.

    Захарова указала на то, что Москва рассчитывает на завершение в ближайшее время казахстанской комиссией своего расследования, что позволит сообща закрыть остающиеся вопросы, связанные с трагедией.

    Напомним, утром 25 декабря 2024 года самолет Embraer 190, совершавший рейс из Баку в Грозный, разбился неподалеку от Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили 29 человек, среди которых – девять российских граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что расследование крушения самолета AZAL движется к завершению. Крушение самолета AZAL под Актау президент России связал с нахождением в этом районе украинских беспилотников.

    Казахстан заявил о сроках публикации отчета по крушению самолета AZAL, кроме того, власти страны сообщили о повреждении самолета AZAL боевыми элементами.

    Комментарии (4)
    26 декабря 2025, 09:18 • Новости дня
    Роскосмос сообщил о переносе первого пуска ракеты «Союз-5»
    Роскосмос сообщил о переносе первого пуска ракеты «Союз-5»
    @ roscosmos_gk

    Tекст: Дарья Григоренко

    Роскосмос и Казкосмос совместно приняли решение скорректировать сроки первого пуска ракеты-носителя «Союз-5», сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

    В Telegram-канале Роскосмоса говорится, что решение обусловлено техническими аспектами проекта и призвано обеспечить долгосрочную надежность, безопасность и успешную эксплуатацию создаваемого комплекса. В госкорпорации подчеркивают, что дата пуска будет согласована и объявлена после завершения всех необходимых процедур.

    Дмитрий Баранов, заместитель генерального директора Роскосмоса по ракетным проектам, подчеркнул: «Мы не стремимся запустить ракету к какому-то празднику или дате. Наша задача – обеспечить успех первого испытательного пуска ракеты-носителя «Союз-5» с комплекса «Байтерек»». Для подтверждения надежности принято решение о дополнительных проверках как бортовых систем, так и наземного оборудования, передает ТАСС.

    По информации представителей «Байтерека», внедряются новые инженерные и технологические решения, что требует расширенной программы испытаний. Сейчас на космодроме Байконур завершена общая сборка ракеты, а инфраструктура готова к стартовым операциям. Оставшиеся этапы подготовки включают автономные испытания технологических систем, после чего ракету доставят на стартовый комплекс для вертикализации и финальных проверок.

    Ракета-носитель «Союз-5» разработана и производится в РКЦ «Прогресс» в Самаре. Это двухступенчатая средняя ракета, предназначенная для запусков автоматических космических аппаратов на различные орбиты. Особенностью конструкции является использование экологически чистых компонентов топлива и проверенных технических решений, что позволяет обеспечить высокий уровень безопасности и надежности.

    В Роскосмосе отмечают, что основная цель дополнительной проверки – повысить устойчивость работы всех систем в различных режимах и создать оптимальные условия для первого испытательного старта. Работы ведутся в штатном режиме, окончательная дата пуска будет определена и согласована сторонами после завершения всех тестов.

    12 ноября новейшая ракета-носитель «Союз-5» была доставлена на космодром Байконур в преддверии первого пуска, запланированного на декабрь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты завершили огневые испытания первой ступени ракеты «Союз-5» с успехом.

    Власти России и Казахстана договорились обсудить перенос производства ракеты «Союз-5» в Казахстан только после первого пуска.

    Комментарии (7)
    25 декабря 2025, 13:30 • Видео
    Трампа ведут к отставке. Это хорошо

    В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    Комментарии (0)
    25 декабря 2025, 18:40 • Новости дня
    Власти Казахстана сообщили о повреждении самолета AZAL боевыми элементами

    Tекст: Денис Тельманов

    Следствие по катастрофе самолета AZAL у Актау указало на повреждения воздушного судна поражающими элементами боевой части неустановленного происхождения, следов взрывчатки не обнаружено.

    Самолет авиакомпании AZAL, потерпевший крушение неподалеку от Актау, предположительно был поврежден поражающими элементами боевой части, однако их происхождение пока не установлено, передает ТАСС. В Министерстве транспорта Казахстана заявили, что по итогам экспертизы следов взрывчатых веществ на обломках лайнера обнаружено не было.

    Там уточнили, что проведена комплексная экспертиза найденных металлических предметов, включавшая трасологическое, баллистическое, взрывотехническое и пожарное исследования.

    «Повреждения воздушного судна, предположительно, были вызваны поражающими элементами боевой части, однако их принадлежность установить не удалось», – говорится в официальном сообщении.

    Авиакатастрофа произошла утром 25 декабря 2024 года: самолет Embraer 190 выполнял рейс из Баку в Грозный и разбился близ Актау. На его борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили 29 человек, среди которых девять граждан России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство транспорта Казахстана продолжает расследование катастрофы самолета Embraer 190 авиакомпании AZAL под Актау. Особое внимание специалисты уделяют анализу оборудования центрального компьютера воздушного судна.

    Комментарии (3)
    25 декабря 2025, 10:15 • Новости дня
    Более 100 новых лун обнаружены в Солнечной системе в 2025 году
    Более 100 новых лун обнаружены в Солнечной системе в 2025 году
    @ NASA, ESA, CSA, STScI/REUTERS

    Tекст: Мария Иванова

    В 2025 году астрономы нашли более 100 новых спутников в Солнечной системе, из которых 128 были обнаружены только у Сатурна.

    За последний год астрономы обнаружили более 100 новых лун в Солнечной системе, передает New Scientist.

    Исследователи нашли одну новую луну у Урана и сотни спутников у Сатурна, причем всего у Сатурна теперь зарегистрировано 274 луны.

    В марте команда под руководством Эдварда Эштона из Академии Синика на Тайване проанализировала множество изображений, снятых на телескопе Canada-France-Hawaii на Гавайях. Собрав сотни часов наблюдений и наложив кадры друг на друга, ученые смогли выявить те объекты, которые слишком тусклы для обнаружения обычными методами.

    Каталогизация новых лун позволит ученым глубже понять процессы формирования планет в Солнечной системе. Исследователи отмечают, что возможно, еще многие спутники остаются неоткрытыми, и поиск будет продолжен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) подтвердило, что у Земли теперь две луны и это состояние сохранится как минимум до 2083 года.

    Новую «квазилуну» ранее обнаружили на околоземной орбите.

    Комментарии (2)
    24 декабря 2025, 08:28 • Новости дня
    Украинку экстрадировали в Казахстан по делу о торговле внутренними органами

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинскую гражданку отправили из Польши в Казахстан, ее подозревают в торговле человеческими органами, сообщили в казахстанской генпрокуратуре.

    Женщину подозревают в том, что в 2017-2018 годах она была участником транснациональной ОПГ, и занималась куплей-продажей органов человека, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Эта ОПГ, по данным следствия, организовали 56 незаконных сделок с органами живых людей, они проводили трансплантацию в организациях здравоохранения республики.

    В марте в Польше задержали украинку, осужденную за участие в международной преступной группе по торговле органами, тогда ее собирались экстрадировать в Казахстан.

    По данным польской стороны, преступная группа, в которой участвовала украинка, незаконно извлекла почки у 56 жертв в Казахстане, Армении, Азербайджане, Украине, Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане и Таиланде.

    Комментарии (0)
    23 декабря 2025, 18:52 • Новости дня
    Токаев заявил Трампу о готовности Казахстана провести переговоры по Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Казахстан выразил готовность принять переговоры по урегулированию ситуации на Украине, при этом подчеркнув сложность поиска компромиссов между сторонами конфликта. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев американскому коллеге Дональду Трампу.

    Токаев провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, обсудив ситуацию вокруг Украины, передает РИА «Новости». В сообщении пресс-службы казахстанского лидера отмечается, что стороны обменялись мнениями по вопросам двусторонней повестки дня и международной ситуации, уделив отдельное внимание украинской тематике.

    Во время беседы Токаев обратил внимание на сложность урегулирования конфликта на Украине, подчеркнув при этом ключевую роль территориального вопроса.

    «Глава нашего государства подчеркнул сложность урегулирования украинского конфликта, где территориальный вопрос занимает доминирующее место и требует компромиссов с обеих сторон с учетом реальной ситуации на поле», – говорится в заявлении пресс-службы главы Казахстана.

    По информации пресс-службы, президент Казахстана выразил готовность предоставить площадку для переговоров в случае необходимости.

    Токаев призвал все заинтересованные стороны проявить терпение, гибкость и продолжить поиск формулы мира, добавив, что республика не является посредником, однако открыта для содействия диалогу в духе доброй воли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что после саммита в Анкоридже между Россией и США появилась реальная возможность добиться мира на Украине.

    Глава Минэнерго Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил, что выносное причальное устройство Каспийского трубопроводного консорциума в конце ноября было атаковано украинским дроном и получило значительные повреждения.

    Министерство энергетики Казахстана проинформировало, что поставки нефти с месторождения Кашаган частично направят в Китай из-за атак на объекты КТК.

    Комментарии (2)
    25 декабря 2025, 17:28 • Новости дня
    Казахстан сообщил о сроках публикации отчета по крушению самолета AZAL

    Казахстан сообщил о сроках публикации финального отчета по крушению самолета у Актау

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Промежуточный этап расследования катастрофы самолета Embraer 190 авиакомпании AZAL под Актау продолжается, особое внимание уделяется анализу оборудования центрального компьютера, сообщили в Минтрансе Казахстана.

    Министерство транспорта Казахстана опубликовало промежуточное сообщение о ходе расследования катастрофы пассажирского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines у аэропорта Актау, передает ТАСС.

    Комиссия по расследованию сейчас завершает изучение кассеты центрального компьютера технического обслуживания и готовит аналитический отчет по рискам, связанным с полетами над территориями конфликтов или вблизи них. В сообщении подчеркивается, что расследование будет завершено с максимальной объективностью: «Комиссия по расследованию придерживается взвешенной позиции, и все выводы будут объективными, основанными исключительно на фактах».

    Финальные выводы и итоги расследования будут официально опубликованы на сайте Министерства транспорта Казахстана после завершения всех этапов работы, сообщили в ведомстве.

    Напомним, утром 25 декабря 2024 года самолет Embraer 190, совершавший рейс из Баку в Грозный, разбился неподалеку от Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили 29 человек, среди которых оказались девять российских граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что расследование крушения самолета AZAL движется к завершению.

    До этого президент России Владимир Путин на встрече с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым отметил, что потребуется время для установления объективных причин катастрофы.

    Путин также заверил Алиева в выплате компенсаций. Крушение самолета AZAL под Актау президент России связал с нахождением в этом районе украинских беспилотников.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 11:59 • Новости дня
    Планетарий: Во время первого звездопада 2026 года вспышки будет видно ежеминутно

    Tекст: Мария Иванова

    Яркое небесное явление, в ходе которого будет видно до 120 метеоров в час, ожидается в начале наступающего года.

    Первый звездопад 2026 года – Квадрантиды – порадует любителей астрономии «падающими звездами», до 120 в час, передает ТАСС.

    Как отметили в пресс-службе Московского планетария, максимальная активность ожидается в ночь на 4 января. «Пик новогоднего звездопада Квадрантиды будет наблюдаться в ночь на 4 января. Ожидается до 120 метеоров в час, это один-два метеора в минуту при ясном небе», – сообщили в планетарии.

    Активность метеорного потока продлится с 28 декабря по 12 января, но самый эффектный момент придется именно на начало января. Такое звездное шоу становится возможным благодаря большому количеству метеоров, пролетающих сквозь атмосферу Земли в этот период.

    Свое название Квадрантиды получили по старому, уже неиспользуемому созвездию Стенного Квадранта. Радиант этого звездопада располагается в районе ручки ковша Большой Медведицы, в современном созвездии Волопаса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале 2026 года жители России смогут наблюдать сразу несколько редких покрытий планет Луной. Первое такое покрытие ожидается также 4 января.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 08:59 • Новости дня
    Астроном сообщил о серии лунных затмений планет в начале 2026 года

    Астроном Железнов сообщил о серии лунных затмений планет в начале 2026 года

    Tекст: Мария Иванова

    В начале 2026 года жители России смогут увидеть сразу несколько редких покрытий планет Луной, первое из которых ожидается 4 января, сообщил старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА РАН, Санкт-Петербург) Николай Железнов.

    Жители России смогут увидеть целую серию редких астрономических событий в начале 2026 года, когда Луна поочередно закроет собой несколько планет, передает ТАСС. По словам старшего научного сотрудника Института прикладной астрономии РАН Николая Железнова, первое подобное покрытие произойдет уже 4 января.

    Как рассказал астроном, в этот день жители европейской части страны смогут в 20.04 по московскому времени наблюдать покрытие Луной Сатурна. На следующий день, 5 января, Луна скроет Нептун, и это явление будет видно на Северо-Западе России. Следующее покрытие Сатурна произойдет 1 февраля около 8.00 по московскому времени, на этот раз его смогут увидеть в Колыме и Сибири.

    Завершит серию подобных событий покрытие Марса Луной в ночь на 9 февраля, незадолго до полуночи. Это явление будет доступно для наблюдений на обширной территории – от северо-европейской части России до Урала, Сибири и Дальнего Востока.

    Такие покрытия происходят нечасто и становятся настоящим подарком для астрономов и любителей неба. Ученые отмечают, что явления будут хорошо видны даже невооруженным глазом при ясной погоде.

    Напомним, в конце лета астроном сообщил о самом ярком лунном затмении за последнее десятилетие.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 08:49 • Новости дня
    Роскосмос сообщил о запуске лунной электростанции к 2036 году

    Роскосмос заключил контракт на разработку лунной электростанции к 2036 году

    Tекст: Мария Иванова

    Российские специалисты к 2036 году намерены создать первую лунную электростанцию, обеспечивающую энергией луноходы, обсерваторию и объекты международной научной лунной станции, сообщили в Роскосмосе.

    Россия планирует создать лунную электростанцию к 2036 году, передает Telegram-канал Роскосмоса.

    В декабре был заключен государственный контракт между Роскосмосом и НПО Лавочкина, рассчитанный на выполнение работ по развитию лунной электростанции до 2036 года. Официальные сроки реализации проекта – с 2025 по 2036 годы.

    Основная задача лунной электростанции – обеспечивать долговременное энергоснабжение для луноходов, будущей обсерватории в рамках российской Лунной программы, а также для объектов инфраструктуры Международной научной лунной станции, включая проекты зарубежных партнеров.

    В рамках контракта запланированы разработка новых космических аппаратов, проведение наземных экспериментальных работ, лётные испытания оборудования и последующее развёртывание инфраструктуры на поверхности Луны. По словам представителей Роскосмоса, этот проект станет важнейшим этапом в создании постоянно действующей научной лунной станции и позволит перейти от разовых миссий к долгосрочным исследованиям спутника Земли.

    Ключевыми участниками инициативы выступают Роскосмос, Росатом и Курчатовский институт. Совместная работа этих организаций призвана обеспечить необходимое технологическое сопровождение и создать задел для многолетнего присутствия российских систем на Луне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе госкорпорация «Роскосмос» определила участок для размещения будущей лунной базы.

    Первый вице-премьер Денис Мантуров ранее заявил, что лунная станция с ядерной энергетической установкой откроет России новые возможности для исследования космоса.

    Между тем Россия решила отправить на Луну обсерваторию с аналогом Wi-Fi пятого поколения.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 11:12 • Новости дня
    Число магнитных бурь в 2025 году побило десятилетний рекорд

    Tекст: Мария Иванова

    В 2025 году на Земле было зафиксировано 69 дней с магнитными бурями, что на 75% больше, чем годом ранее, из-за всплеска солнечной активности.

    В 2025 году число дней с магнитными бурями на Земле стало рекордным за последнее десятилетие, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    За 358 дней года зафиксированы 69 магнитных бурь против 44 в 2024 году. Общее количество дней с геомагнитными возмущениями (индекс Kp 4 и выше) также достигло максимума за последние 20 лет – 164 дня, что на 75% больше, чем в прошлом году.

    В последний раз сопоставимые показатели фиксировались в 2015 и 2016 годах, когда магнитные бури наблюдались в 79 и 69 случаях соответственно. По прогнозам астрономов, значение 2016 года может быть превышено уже в ближайшие дни, поскольку крупная корональная дыра на Солнце по-прежнему активна и способна вызвать новые магнитные бури вплоть до конца декабря.

    Эксперты подчеркивают, что столь резкое увеличение связано с массовым формированием корональных дыр на Солнце, начавшимся еще в начале 2025 года. Примечательно, что если еще в прошлом году термин «корональные дыры» был малоизвестен, то теперь он постоянно присутствует в научной и медийной повестке, затмевая даже солнечные вспышки.

    Специалисты отмечают, что пока нет признаков снижения числа или уменьшения размеров корональных дыр на Солнце, поэтому начало 2026 года также обещает быть неспокойным с точки зрения магнитных бурь.

    По историческим меркам абсолютным рекордсменом остается 2003 год – тогда было зарегистрировано 272 дня с геомагнитными возмущениями, из них 154 дня сопровождались бурями.

    Наименьшая солнечная активность отмечалась в 2009 году – всего четыре бурных дня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе ученые в очережной раз предупредили о вероятности возникновения магнитных бурь на Земле.

    Комментарии (0)
    26 декабря 2025, 00:08 • Новости дня
    Роскосмос показал запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк

    Tекст: Катерина Туманова

    Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк на расчетную орбиту прошел штатно и выведен на целевую орбиту, сообщили в Роскосмосе.

    «После старта ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1а» принята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Степановича Титова», – сказано в Telegram-канале ведомства.

    Там уточнили, что космический аппарат принят на управление наземными средствами космических войск ВКС, с ним установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, бортсистемы работают штатно.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в сентябре ракета-носитель «Союз – 2.1б» успешно стартовала с космодрома Плесецк. С космодрома Плесецк в ноябре произвели успешный запуск ракеты-носителя легкого класса «Ангара-12» с космическими аппаратами.

    В четверг, 25 декабря, успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» был проведен в 17 часов 11 минут по московскому времени.

    Комментарии (0)
    25 декабря 2025, 09:03 • Новости дня
    Роскосмос анонсировал последний в году запуск спутников «Аист-2Т» с Восточного

    Роскосмос анонсировал последний в году запуск 52 спутников с Восточного

    Tекст: Вера Басилая

    В 2025 году с космодрома Восточный планируется запуск на орбиту 52 спутников, среди которых обновленные аппараты «Аист-2Т» с двигательной установкой для коррекции орбиты, сообщили в Роскосмосе.

    Запуск 52 спутников, включая два аппарата «Аист-2Т», состоится с космодрома Восточный в 2025 году, следует из сообщения в Telegram-канале Роскосмоса. Основными из них станут спутники «Аист-2Т» №1 и №2, которые разработал и изготовил РКЦ «Прогресс».

    В сообщении отмечается, что «Аист-2Т» созданы на основе аппарата «Аист-2Д». Новые спутники получили двигательную установку для коррекции орбиты и аппаратуру стереоскопической съемки, отличающиеся от своего предшественника.

    Разработчики также выделяют, что срок службы обновленных аппаратов стал дольше, а скорость передачи данных увеличилась относительно предыдущей версии.

    Ранее на космодроме Восточный провели сборку ступеней ракеты-носителя для запуска стереоспутников «Аист-2Т» и других аппаратов в космос.

    Комментарии (0)
    26 декабря 2025, 09:59 • Новости дня
    Космонавт Федяев сообщил об «очень интересном» индикаторе невесомости Crew Dragon

    Космонавт Федяев сообщил об интересном индикаторе невесомости Crew Dragon

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российский космонавт Андрей Федяев, которому в 2026 году предстоит отправиться в космос на борту американского корабля Crew Dragon, сообщил, что экипаж возьмет на МКС необычный индикатор невесомости.

    Федяев рассказал: «У нас очень интересный будет индикатор невесомости. Сама идея – у нас будет один центральный элемент, и вокруг него четыре других элемента от каждого члена экипажа». Какие именно фигуры войдут в индикатор, пока не раскрывается, передает РИА «Новости».

    Подготовка к полету у Федяева проходит в сжатые сроки – на тренажерах российского сегмента МКС он начал сдавать комплексные экзаменационные испытания. Космонавт отметил, что экзамен включает как минимум один серьезный отказ – например, пожар, разгерметизация или утечка аммиака, а также несколько менее значительных нештатных ситуаций. Всего ему предстоит справиться с пятью экзаменационными задачами.

    Федяев признался, что хотел бы слетать и на российском «Союзе», чтобы получить дополнительный профессиональный опыт, однако сейчас его подготовка сосредоточена на Crew Dragon. До недавнего времени планировалось, что членом экипажа будет россиянин Олег Артемьев, но после его перехода на другую работу место занял Федяев.

    Миссию Crew-12 возглавят Федяев, астронавты НАСА Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также Софи Адено из Европы. Их вылет на орбиту намечен не ранее 15 февраля 2026 года. Для Федяева это будет второй полет на МКС на Crew Dragon: до этого он уже летал на этом корабле с марта по сентябрь 2023 года, став вторым россиянином после Анны Кикиной, который участвовал в подобной миссии.

    Таким образом, Федяев станет первым российским космонавтом, который дважды отправится в космос на Crew Dragon. Включение его в экипаж стало известно после обновления сайта Центра подготовки космонавтов и подтверждения Роскосмоса.

    2 декабря в Роскосмосе сообщили, что в экипаж американского корабля Crew-12 в полете на МКС вместо Олега Артемьева включили Андрея Федяева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские медики подтвердили готовность Олега Артемьева к полету на Международную космическую станцию на Crew Dragon.

    Комментарии (0)
    25 декабря 2025, 09:27 • Новости дня
    ИКИ РАН сообщил о вероятном росте вспышек на Солнце

    ИКИ РАН сообщил о вероятном росте вспышечной активности Солнца 26 декабря

    Tекст: Мария Иванова

    В ближайшие сутки ученые ожидают возможный умеренный рост активности солнечных вспышек, при этом геомагнитная обстановка на Земле остается спокойной.

    Геомагнитная обстановка на Земле в настоящее время остается спокойной, вслед за снижением активности корональной дыры на краю Солнца, передает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    За прошедшие сутки космическая погода отличалась низкой возмущенностью магнитного поля и минимальным риском для Земли.

    Согласно прогнозу специалистов, умеренный рост вспышечной активности возможен уже в четверг. В лаборатории сообщают: «В плане вспышечной активности Солнце выглядит спокойным, но постепенно возвращаются солнечные пятна, и энергия снова копится». Сейчас фон излучения превышает уровень пороговых показателей C-класса, что говорит о накоплении энергии в солнечной короне.

    На восточном краю диска Солнца астрономы уже видят признаки формирования новой крупной активной области. Однако размеры этой структуры и параметры ее вспышечной активности пока не определены, подробности ожидаются в ближайшие сутки.

    Ранее на этой неделе ученые спрогнозировали только слабый рост солнечных вспышек в ближайшее время.

    В 2025 году количество магнитных бурь побило десятилетний рекорд.

    Комментарии (0)
    Главное
    Российские войска освободили Косовцево в Запорожской области
    Балицкий сообщил об урегулировании разногласий с ЦИК
    Китай предостерег Японию от милитаризации
    Генсек НАТО не увидел причин для ЕС создавать независимую от США оборону
    Захарова показала подарок Путина на день рождения
    Вышла новогодняя серия «Простоквашино» с Путиным
    Москвичи рассказали о самых неудачных подарках на Новый год

    Россия взяла под контроль главную проблему в экономике

    Одним из главных успехов российской экономики в 2025 году стало взятие разгоняющейся инфляции под контроль. Еще в начале года жесткая политика ЦБ по ставке – а регулятор довел ее до рекорда в 21% – казалась многим чересчур жесткой. Однако результат к концу года показал эффективность этой политики. Несмотря на это, инфляционные ожидания россиян растут. Что будет с ценами и ключевой ставкой в новом году? Подробности

    Перейти в раздел

    «Дело Эпштейна» ведет Трампа к полезным для России решениям

    Минюст США опубликовал новую порцию рассекреченных документов по «делу Эпштейна». При этом то, что подчиненные Дональда Трампа пытались скрыть, внезапно стало общедоступным из-за технической ошибки. Все это грозит кончиться для Трампа плохо. А для России, скорее хорошо. Подробности

    Перейти в раздел

    «Великие Луки» помогут созданию атомных подводных лодок нового поколения

    Под конец года в состав ВМФ РФ принята новая подводная лодка – Б-587 «Великие Луки», корабль, который относится ко второй модификации проекта 677 «Лада». Проект рождался с большим трудом, но оно того стоило. Почему подводные лодки данного класса принципиально важны для будущего российского Военно-морского флота? Подробности

    Перейти в раздел

    Африка требует расплаты от Франции

    Платить и каяться. Именно это отныне требуют бывшие колониальные территории Африки от своих бывших колонизаторов. Речь идет прежде всего об Алжире, который принял соответствующий закон, объявивший французскую колонизацию преступлением. Это может иметь последствия куда более масштабные, чем просто отношения между Парижем и Алжиром. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трампа ведут к отставке. Это хорошо

      В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    • США дадут Зеленскому невидимые гарантии

      Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.

    • Украина неофициально признала неизбежное

      Руководство Украины «в частном порядке» признает, что ему не удастся сохранить контроль над примерно 18-20% территории Донбасса, где все еще находятся ВСУ. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, реагируя на очередной «хитрый маневр» Владимира Зеленского.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Лучшие роли Веры Алентовой: главные фильмы и самые яркие образы народной артистки

      Вера Алентова – имя, ставшее символом целой эпохи в отечественном кинематографе. Народная артистка России, обладательница Государственной премии СССР, она навсегда вошла в историю благодаря невероятной эмоциональной глубине, с которой воплощала на экране судьбы своих героинь. Ее творческий путь – это более пятидесяти ролей в кино и десятилетия верного служения сцене Московского драматического театра им. А.С. Пушкина. От пронзительных драм до искрометных комедий – каждая работа Алентовой является мастер-классом актерского перевоплощения. Вспоминаем лучшие фильмы с Верой Алентовой, которые составляют золотой фонд российского кино.

    • Лунный посевной календарь растений на 2026 год: когда сеять, сажать, пересаживать

      Чтобы получить богатый урожай с минимальными усилиями, опытные садоводы советуют согласовывать работы с природными циклами. Лунный посевной календарь на 2026 год – это ваш персональный гид по благоприятным дням для посадки, обрезки и ухода за растениями. В нем учтены фазы Луны и ее положение в знаках зодиака, что поможет повысить всхожесть семян, улучшить приживаемость рассады и в итоге собрать больше овощей, фруктов и ягод. Все, что нужно знать для планирования успешного сезона, в этом подробном руководстве.

    • Родительские субботы в 2026 году: даты православных поминальных суббот, традиции и как поминать усопших

      Родительские субботы занимают особое место в православном календаре и связаны с традицией поминовения усопших. В эти дни Церковь призывает верующих к молитве за умерших родственников и всех крещеных христиан. Чтобы понять смысл этих дат и правильно подготовиться к поминовению, важно разобраться, что такое родительские субботы и когда они совершаются.

    Перейти в раздел

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации