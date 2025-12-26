Лидеры стран Европы начинают понимать, что вместо того, чтобы бороться за живучесть не только тонущего, но и разваливающегося на куски судна, разумнее занять место в шлюпках, пока они еще есть. Пока еще никто не крикнул «Спасайся кто может!», но кое-кто уже потянулся к шлюп-балкам.0 комментариев
Казахстан анонсировал первый тестовый запуск с «Байтерека»
Казахстан анонсировал первый тестовый запуск с «Байтерека» в начале 2026 года
Казахстан завершает подготовительные работы на площадке «Байтерек» и собирается провести первый запуск ракеты среднего или тяжелого класса уже в 2026 году, сообщили власти страны.
Проведение первого тестового запуска в рамках российско-казахстанского проекта «Байтерек» планируется в первом квартале 2026 года, подтвердил журналистам заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Жаслан Мадиев, передает ТАСС.
По его словам, ведется активная модернизация стартовой площадки на Байконуре для запусков ракет среднего и тяжелого класса.
Мадиев отметил: «Это наша собственная казахстанская стартовая площадка, с которой будут осуществляться запуски ракет-носителей между средним и тяжелым классом. Сейчас идет активная подготовка, ракета-носитель уже на территории Казахстана. Ожидаем, что в первом квартале следующего года будет первый тестовый запуск».
Сейчас ракета-носитель находится на территории Казахстана и ожидает первого испытательного запуска в обозначенный срок.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее заместитель гендиректора Роскосмоса Дмитрий Баранов отметил, что основной задачей является успешное проведение первого испытательного пуска ракеты-носителя «Союз-5» с комплекса «Байтерек». Для получения достоверных результатов принято решение провести дополнительные проверки всех систем и оборудования.
Между тем глава Роскосмоса Дмитрий Баканов до этого сообщал, что запуск совместного с Казахстаном проекта «Байтерек» намечен на декабрь.