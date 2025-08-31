Астроном сообщил о самом ярком лунном затмении десятилетия

Астроном Короткий сообщил о самом ярком лунном затмении десятилетия

Tекст: Ольга Иванова

Полное лунное затмение пройдет вечером 7 сентября, сообщает РИА «Новости». По словам астронома, научного руководителя обсерватории «Ка-Дар» Стаса Короткого, явление будет прекрасно видно на всей территории России – от Дальнего Востока до Калининграда.

Согласно расчетам, Луна начнет входить в земную тень в 19.27 по московскому времени, а в 20.31 полностью окажется в тени и окрасится в красный цвет на полтора часа. Пик затмения ожидается в 21.12, после чего в 21.53 начнется выход Луны из тени. К 22.57 она полностью восстановит обычный вид.

Астроном подчеркнул: «Седьмого сентября 2025 года произойдет полное лунное затмение, которое будет отлично видно на большой части России! В воскресенье вечером 7 сентября в 19.27 мск Луна начнет погружаться в земную тень. В 20.31 Луна полностью погрузится в земную тень и окрасится в красный цвет на полтора часа. В 21.12 наступит максимум затмения, а в 21.53 Луна начнет выходить из земной тени и на ее левом, восточном, краю появится яркий участок, освещенный Солнцем, который с каждой минутой будет становиться ярче и больше. В 22.57 Луна полностью выйдет из земной тени и для глаза приобретет свой обычный вид».

Короткий отметил, что это затмение станет лучшим для наблюдения с территории России в нынешнем десятилетии. Следующее подобное явление ожидается только к концу 2028 года. Он также уточнил, что дальнейшие фазы смогут зафиксировать лишь специальные приборы, а основным препятствием для наблюдения может стать облачность.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября во время полного затмения Луна изменит цвет. Она приобретет характерный красноватый оттенок. Такой эффект можно будет наблюдать почти полтора часа.