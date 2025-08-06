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Астрономы сообщили об изменении цвета Луны в сентябре
Астроном Кошман анонсировала изменение цвета Луны в сентябре
В начале сентября во время полного затмения Луна изменит цвет, приобретя характерный красноватый оттенок, который можно будет наблюдать почти полтора часа, сообщила руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.
Во время сентябрьского полнолуния Луна изменит свой цвет на красноватый из-за полного лунного затмения, сообщает ТАСС.
Руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман рассказала, что затмение произойдет 7 сентября, когда Луна полностью окажется в тени Земли почти на полтора часа. Максимальная фаза затмения наступит в 21.12 по московскому времени.
По информации астронома, все этапы этого астрономического события смогут наблюдать жители России, а также Европы, Азии, Африки, Антарктиды, Австралии и Океании. Кошман объяснила: «В полнолуние сентября произойдет полное лунное затмение и Луна, оказавшись в тени Земли, изменит свою окраску. Ее оттенок будет красноватым».
При этом специалист подчеркнула, что ближайшее полнолуние, которое ожидается 9 августа, будет обычным, и изменения цвета Луны не произойдет.
Кроме того, Кошман опровергла сообщения о «параде планет» 11 августа, на который ранее указывали некоторые интернет-ресурсы. По ее словам, планеты не соберутся в узком секторе неба, а значит, это явление нельзя назвать парадом. Планеты можно наблюдать на утреннем небе на протяжении всего августа, но только пять из них – кроме Меркурия, который появится ближе к 19 августа и будет виден недолго над восточным горизонтом.
Астроном также отметила, что парад планет не может наблюдаться только в один определенный день и момент времени, подчеркнув, что это наблюдение возможно лишь в течение определенного периода.
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