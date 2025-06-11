Эксперты объяснили, почему Луну назвали «клубничной»

Tекст: Мария Иванова

Научное сообщество не может объяснить, почему полнолуния получили такие экзотические названия, как «клубничная Луна», отмечает ТАСС.

По словам заведующего лабораторией солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачева, этот термин пришел в русский язык из английского, где он связан не с цветом Луны, а с сезоном сбора клубники.

Богачев пояснил: «На вопрос, почему Луна «клубничная», наука своими силами ответить не может, точно так же, как нельзя строго научно ответить, почему 16 лет брака – это топазовая свадьба, а 28 лет – никелевая».

Ученый добавил, что Луна действительно может казаться слегка окрашенной, когда находится низко над горизонтом, напоминая эффект закатного Солнца. Однако это не связано с названием «клубничная», которым чаще всего обозначают июньское полнолуние.

Астроном Людмила Кошман из Московского планетария также отметила, что такие названия были даны коренными американцами и популяризированы через «Фермерский альманах». Она подчеркнула, что Луна меняет цвет только при полном лунном затмении, а не в обычные дни, несмотря на интернет-мифы о «клубничных» или «осетровых» Лунах.

Эксперт считает, что публикации с подобными названиями вводят читателей в заблуждение. Цвет Луны в обычные ночи не меняется, а возможные отклонения связаны лишь с ее положением на небе и атмосферными явлениями, но никак не с сезонными «именами».

Как сообщали ранее СМИ, жители России и других стран наблюдали клубничную Луну вечером 10 июня. Это полнолуние назвали первым летним в 2025 году.