Tекст: Ольга Самофалова

Накопительная часть пенсии – это средства, которые сформировались за счет взносов работодателей в 2002–2013 годах. Они станут частью ПДС. К страховой части пенсии это не имеет отношения, к уже назначенным пенсиям – тоже.

Программа долгосрочных сбережений работает с 2024 года в добровольном порядке. И уже заключено более 15 млн договоров на 1,2 трлн рублей. Это активные граждане, которые сами перевели накопления в долгосрочные сбережения. Но есть вторая часть граждан, которые ничего не делали со своими накоплениями. Предлагается с 1 апреля автоматически конвертировать их пенсионные накопления в ПДС. Делать для этого ничего не надо будет.

Объем пенсионных накоплений составляет около 6,6 трлн рублей, автоматическая конвертация позволит перевести в ПДС эти средства в дополнение к тем 1,2 трлн рублей, которые уже есть, говорит Александр Абрамов, завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков Президентской академии. Это позволит расширить участие населения в программе.

Куда деньги будут переведены? В уполномоченный негосударственный пенсионный фонд (УНПФ) с обязательным госучастием. Управлять пенсионными накоплениями будет корпорация развития «ВЭБ.РФ», как и сейчас. Средства продолжат инвестироваться на консервативных принципах. При этом в течение двух лет в рамках переходного периода при желании можно будет выбрать любой НПФ для управления своими сбережениями без потери инвестиционного дохода. Для тех, чьи накопления уже находятся в негосударственных пенсионных фондах (НПФ), ничего не изменится: их средства будут конвертированы на счета ПДС в тех НПФ, которые они ранее выбрали.

Государство обещает дополнительные плюшки для граждан от этой конвертации.

«Мера позволит не только сохранить накопленные средства и действующие права граждан, но и даст дополнительные возможности для их увеличения. Законопроект предоставляет простой и удобный формат для этого», – отметил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.

«Автоконвертация в долгосрочные сбережения не требует дополнительных действий от гражданина – визита к страховщику, сбора и подачи документов, подтверждения через СМС и т. п. При этом нововведения никак не влияют на назначение и выплаты пенсии по старости, иных видов пенсий и социальных выплат», – говорит доцент кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга Финуниверситета Елена Алтухова.

«Эти изменения нужны, чтобы дать людям дополнительные возможности по распоряжению ранее сформированными пенсионными накоплениями. Они смогут получать выплаты не только по достижении пенсионного возраста, но и по истечении 15 лет с момента формирования долгосрочных сбережений. У людей после перевода также появится больше гибкости при назначении выплат: пожизненные, срочные либо можно будет забрать всю сумму сразу. С суммы взносов можно получать налоговый вычет, а при особых жизненных обстоятельствах, включая дорогостоящее лечение или потерю кормильца, можно воспользоваться средствами досрочно», – говорит Анна Пролиско, заместитель генерального директора НПФ ВТБ.

При заключении договора ПДС и внесении новых личных взносов гражданам также будут доступны государственное софинансирование до 36 тыс. рублей ежегодно в течение 10 лет и налоговые вычеты, а это возможность сформировать прибавку к будущей пенсии, отмечает пресс- служба ВЭБ.РФ.

«В конечном итоге это создаст для граждан устойчивую основу и мотивацию для долгосрочного инвестирования с горизонтом вложений 10-20 лет»,

– считает Пролиско. По ее словам, сейчас перевод накоплений в ПДС для многих клиентов СФР занимает от двух до шести лет в зависимости от даты фиксации дохода – законопроект существенно упрощает эту процедуру.

Алтухова уточняет, что средства материнского капитала, направленные ранее на формирование накопительной пенсии, будут также конвертированы в ПДС. При этом у граждан будет возможность в течение переходного периода вернуть их в маткапитал или направить на другие цели, предусмотренные законодательством, определяющим порядок распоряжения маткапиталом.

Елена Алтухова приводит пример: Андрей, 1979 года рождения, официально работал с 2005 по 2013 год, и все это время работодатель отчислял 6% на накопительную часть. С 2014 года взносы заморожены, но у Андрея уже накоплено 240 тыс. рублей с учетом инвестиционного дохода, и эти средства сейчас лежат в Социальном фонде России, инвестируется ВЭБ.РФ, и Андрей с ними ничего не делал. Других пенсионных накоплений у него нет, в НПФ он не переходил, договор ПДС не заключал. Это значит, что с апреля 2027 года Андрею автоматически откроется счет ПДС в уполномоченном НПФ с государственным участием, которое выберет правительство. Если бы накопления лежали в НПФ, то счет открыли бы в том же фонде, без изменений. На счет ПДС перейдет 240 000 рублей, то есть вся сумма плюс заработанный за годы инвестдоход, в полном объеме, говорит Алтухова.

«Сценарий А – если Андрей «ничего не делает». В 2039 году Андрею 60 лет. Он обращается в УНПФ за выплатами со счета ПДС . На счете – 240 тысяч плюс инвестдоход за 15 лет. Если сумма к тому моменту обеспечивает пожизненную выплату больше или равно 10% ПМП (прожиточный минимум пенсионера) – он выбирает: пожизненная ежемесячная или срочная выплата от 10 лет. Если меньше, то единовременно вся сумма.

Плюс отдельно – страховая пенсия от СФР по баллам и стажу, которая к этим 240 тыс. отношения не имеет и не уменьшится», – рассказывает Алтухова.

«Сценарий Б – если Андрей «активный». До 1 апреля 2027 года Андрей может подать заявление о единовременном взносе и перевести накопления в обычный (добровольный) договор ПДС. Тогда счет ПДС с 1 апреля 2027 вообще не откроется, и у него будет один полноценный договор: личные взносы плюс софинансирование до 36 тысяч в год плюс налоговый вычет до 400 тысяч в год плюс право через 15 лет забрать все сразу. Если не успел до 31 марта 2027-го, то после автоконвертации есть двухлетний переходный период: перевести средства в обычный ПДС без потери инвестиционного дохода. Плюс право выбрать другой НПФ в течение двух лет без потери дохода», – рассказывает Алтухова.

Таким образом, резюмирует эксперт, для Андрея 1 апреля 2027 года не изменится ничего, кроме названия счета: те же 240 тыс. с доходом, тот же возраст выхода на пенсию, те же выплаты. «Но появятся три вещи, которых в ОПС не было: досрочный доступ через 15 лет и при лечении или потере кормильца, право забрать всю сумму за 10 лет вместо пожизненной «растяжки», и полная гарантия АСВ на переведенные накопления с доходом без потолка 2,8 млн рублей», - говорит Алтухова.

Зачем это государству? Чтобы сократить издержки на обслуживание пенсионных счетов граждан, говорит Абрамов.

«При этом непосредственный эффект автоматической конвертации для российской экономики, на мой взгляд, будет довольно скромным. Речь идет не о привлечении новых средств граждан, а о переводе уже существующих накоплений из одной системы в другую, без увеличения общего объема долгосрочных сбережений. Соответственно, эта мера сама по себе не предполагает поступления дополнительных денег на рынок акций или корпоративных облигаций», - говорит Абрамов.

Однако положительный экономический эффект может проявиться в дальнейшем, если граждане, чьи пенсионные накопления будут автоматически переведены в ПДС, продолжат инвестировать и вносить дополнительные собственные средства для формирования долгосрочных сбережений, добавляет эксперт.