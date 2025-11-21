  • Новость часаWSJ: Украина убрала из плана США пункт об ответственности за коррупцию
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европейская бюрократия не годится в самураи

    Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.

    Игорь Караулов Игорь Караулов «Безлюдные» технологии меняют смысл войны

    Кому жить и кому умереть, решают операторы-дроноводы. Но они не похожи на «героев былых времен». Они не обязаны быть сильными, ловкими, смелыми. Им достаточно освоить ноутбук, клавиатуру, мышь. Таковы воины нового типа – и к этому нам предстоит привыкнуть.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Какую сказку рисует России искусственный интеллект

    Сейчас решается архитектура отношений с ИИ на десятилетия вперед. После 2030 года, когда структуры затвердеют, изменить траекторию будет гораздо сложнее. Вопрос не в том, «спасет ИИ или уничтожит». Вопрос в том, кто решает, как встроить технологию в социальную ткань с минимальной травмой.

    21 ноября 2025, 11:20 • Экономика

    Почему важно повышать минимальный размер труда

    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Самофалова

    Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года вырастет сразу на 21% – до 27 тыс. рублей. Это в разы выше уровня годовой инфляции. И в последние годы в целом МРОТ растет опережающими темпами. Почему это важно и каким задачам служит?

    Государственная дума РФ приняла закон об установлении минимального размера оплаты труда в размере 27 093 рублей с 1 января 2026 года. Таким образом, МРОТ вырастет почти на 21%.

    МРОТ – это важный экономический показатель, который напрямую оказывает влияние на доходы миллионов россиян и на российскую экономику в целом.

    Что означает повышение МРОТ? Это прежде всего означает повышение зарплаты миллионам бюджетников на величину роста МРОТ, то есть почти на 21%. В 2026 году это позволит увеличить заработные платы 4,5 млн россиян.

    Следом за ростом зарплат бюджетников увеличивать выплаты будут и коммерческие организации, чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке труда. Кроме того, работодатель не имеет права платить вознаграждение ниже уровня МРОТ при работе сотрудника в полную смену. Если работодатель платит сотруднику зарплату ниже МРОТ дольше двух месяцев, то в качестве наказания предусмотрен штраф до 500 тыс. рублей, а в тяжелых случаях возможно даже лишение свободы на срок до пяти лет.

    От показателя МРОТ зависят также размеры пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за ребенком и больничные. Поэтому вместе с ростом МРОТ увеличатся и социальные выплаты гражданам. Уровень МРОТ важен при расчете страховых взносов. Наконец, вместе с МРОТ вырастет и минимальная сумма алиментов. Размер выплат высчитывается из чистого дохода родителя.

    МРОТ увеличится существенно выше инфляции. На 17 ноября 2025 года годовая инфляция в России составила 7,12%, а по итогам 2025 года может быть 6,8%, как прогнозируют в Министерстве экономического развития.

    «В последние годы повышение МРОТ происходит со значительным опережением официальной инфляции. Если с января 2018 по январь 2022 года МРОТ увеличивался в среднем примерно на 10% в год, то с января 2022 по январь 2025 года – в среднем более чем на 17% в год»,

    – отмечает Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам». Для понимания: в 2022 году было вообще две индексации МРОТ: с января – на 8,6%, с июня – еще на 10%. С 2023 года показатель вырос на 6,3%, с 2024 года – на 18,5%, с 2025 года – на 16,6%.

    В мае 2024 года президент РФ подписан указ, по которому МРОТ должен вырасти к 2030 году более чем в два раза по сравнению с суммой, установленной на 2023 год. Уже через пять лет МРОТ должен вырасти до отметки не менее 35 тыс. рублей в месяц, ставится задача в указе. Именно поэтому повышать показатель надо опережающими темпами, то есть выше инфляции.

    Если в течение пяти ближайших лет удастся сохранить темпы повышения МРОТ на 20% каждый год, то уже с 2030 года этот показатель дойдет аж до 56 тыс. рублей в месяц. Однако какая будет инфляция в эти годы, пока не ясно. Впрочем, она уже начала снижаться, и в ЦБ ждут, что уровень инфляции упадет до 4% в год уже в 2027 году.

    «Опережающие темпы повышения МРОТ, то есть минимальной зарплаты в стране – одна из мер по снижению уровня бедности. По данным Росстата, уровень бедности снизился до 7,2% в 2024 году по сравнению с 11,1% в 2021 году»,

    – говорит Беленькая.

    Важным прорывом стало изменение правил подсчета МРОТ. До этого года минимальный размер оплаты труда целиком зависел от прожиточного минимума. То есть от суммы, которая нужна человеку для поддержания своей жизнедеятельности. В прожиточный минимум входит оплата коммунальных услуг, покупка продуктов, одежды, лекарств и расходы на бытовые нужды. Но с 2021 года МРОТ начали рассчитывать по новым правилам. Теперь соотношение между МРОТ и медианной заработной платой должно было равняться 42%.

    Этот показатель с 2026 года будет даже выше. Соотношение МРОТ с медианной заработной платой составит 48%, следует из пояснительной записки к законопроекту на сайте Госдумы.

    Нужно понимать, что в отдельных регионах МРОТ может быть выше, чем общероссийский показатель. Например, в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Краснодарском крае, в районах Крайнего Севера. Закон позволяет регионам самостоятельно повышать минимальный размер оплаты труда. Однако снижать его нельзя.

    При этом разрыв между МРОТ и прожиточным минимумом в последние годы увеличивается – если в 2021-2022 годах МРОТ был выше прожиточного минимума менее чем на 10%, то в 2025 году – уже на 26,5%. Такая динамика стимулировала приток занятых на рынок труда, говорит Беленькая.

    При этом рост МРОТ сейчас даже опережает динамику средней пенсии – поскольку МРОТ повышается в последние годы со значительным опережением инфляции, а пенсии индексируются по фактической инфляции, поясняет эксперт.

