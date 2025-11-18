Отмена НДС открывает дорогу новому виду вкладов

Россиянам предложили новый вид банковских вкладов

Tекст: Ольга Самофалова

При открытии вклада в драгметаллах банк должен возвратить вкладчику драгоценный металл того же наименования и той же массы либо выдать денежные средства в сумме, эквивалентной стоимости этого металла вместе с оговоренными процентами. Однако за проценты приходилось платить НДС. В этом была несправедливость, так как проценты по вкладам в российской или иностранных валютах не облагаются НДС.

Теперь вклады в валюте и вклады в драгоценных металлах имеют равные экономические условия, что может повысить привлекательность вкладов в драгметаллах, говорится в пояснительной записке к закону, отменяющей НДС на проценты по вкладам в драгметаллы (золото, серебро и прочее).

По расчетам правительства, которое выступило инициатором поправок, реализация норм не приведет к выпадающим доходам федерального бюджета. И вот почему: подобные операции банки сейчас практически не проводят, поэтому и поступлений в бюджет нет.

Речь идет об операциях по выплате процентов в виде драгметаллов в слитках, а также об операциях по размещению драгоценных металлов, приобретенных по договору купли-продажи.

Хранить сбережения в драгметаллах можно разными способами. Наиболее понятный и известный способ - это покупка физического металла - монеты и слитки. Второй способ - это открытие обезличенного металлического счета (ОМС), третий - это так называемое «бумажное золото», то есть бумажное владение, это всевозможные фьючерсы. Четвертый путь - это вклады в драгметаллы.

«Вклад в драгметаллах, это как банковский депозит, только номинирован он не в рублях, а в граммах золота, серебра или других драгоценных металлов и на этом счету клиент накапливает определенное количество металла, а не валюты. При этом выплата и учет ведутся в граммах металла. Такие вклады менее подвержены инфляции и колебаниям курсов валют», - объясняет Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам».

«Речь идет о депозитном вкладе, по которому можно получать процентный доход, выраженный в граммах драгметалла. В отличие от него по ОМС не устанавливается процент,

а доходность зависит от изменения цен на металл: если стоимость золота или серебра за время действия счета вырастет, то разница между покупкой и продажей — ваш доход, а если упадет – ваши активы соответственно подешевеют», - поясняет Александр Бахтин, инвестиционный стратег «Гарда Капитал».

Обезличенный металлический счет (ОМС), - это виртуальное владение металлом без получения физического веса, такой счет позволяет легко покупать и продавать металлы без затрат на хранение, говорит Потавин. Тогда как физические вклады (монеты, слитки) требуют хранения и защиты, но предоставляют право на реальное владение металлом. Бумажное золото — вид инвестиционных бумаг, привязанных к цене металла, но без права физического владения. Сюда можно отнести фьючерсы и контракты на золото и серебро, добавляет Потавин.

По его словам, вклады в драгметаллы стали популярны в 2024 году из-за экономической нестабильностью и высокой доходности золота. В этом году этот тренд продолжился из-за рост стоимости всех драгметаллов.

Однако наибольшей популярностью до сих пор пользовались инвестиции именно в физическое золото - слитки и монеты. Причем, при покупке слитков раньше тоже приходилось платить НДС, но отмена налога привела к всплеску спроса на слитки. Однако в ситуации с вкладами в металлы эксперты настроены не так оптимистично.

«Гражданам куда привычнее физическое и биржевое золото. К примеру, в третьем квартале, согласно данным WGC, россияне закупили максимальный объем золота в слитках и монетах за все время наблюдений с 2014 года – 9,5 тонн. А объем биржевых торгов золотом на Мосбирже за прошлый год вырос почти на 50% год к году, достигнув 123,3 тонны, в этом году, с учетом ценовых рекордов золота, тренд наверняка продолжится», - говорит Александр Бахтин, инвестиционный стратег «Гарда Капитал».

Интерес к вложениям в золото и серебро в последние годы действительно сильно вырос, и в 2025 году - особенно. «В этом году инвестирование в золото стало интересным потому, что спрос на металл как на защитный актив вырос на фоне прихода в Белый дом Дональда Трампа и роста экономических и политических неопределенностей. Плюс к этому, такие ограничения в инвестициях, как санкции, делают драгметаллы привлекательным способом хранения стоимости накоплений», - говорит Потавин.

При этом, за последние 200 лет, по его словам, золото приносило скромную реальную доходность - всего 0,4% годовых, что значительно уступает финансовым активам, которые приносят доход в виде дивидендов или купонов.

«Однако в 21 веке средняя доходность золота составила 7,45% годовых и тем самым опережает все остальные активы. А в 2025 году золото показывает рост с начала года на 45%»,

- говорит эксперт «Финам».

Для стимулирования интереса к таким вкладам Госдума и приняла решение об отмене НДС на вклады и займы в драгоценных металлах.

«Отмена НДС может сделать этот инструмент более привлекательным для инвесторов, особенно для тех, кто хочет иметь понятный актив с защитой от инфляции и валютных колебаний», - считает Потавин. Однако сильно массовым этот продукт может не стать.

Алексей Вязовский, вице-президент компании «Золотая плата», указывает еще на одну проблему, которая сохранилась. Нечестность с взиманием НДС устранили, но вклады с драгметаллами не попадают под Систему страхования вкладов. «Если банк обанкротится, то ваш вклад оказывается в конце очереди кредиторов. Получите ли вы свои деньги обратно - непонятно», - говорит Вязовский.

«Можно купить слиток или монету, но придется заботиться об их сохранности. А можно открыть ОМС или вклад в банке, и уже банк хранит ваше золото и серебро. Ты зарабатываешь на росте драгметалла, но при этом не несешь риски связанные с хранением металла. Но надо понимать что это не бесплатная история: расходы на хранение банк закладывает в спред. Банк продает золото дороже, чем оно стоит на рынке, и выкупает дешевле», - заключает Вязовский.