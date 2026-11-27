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В Гонконге 22 человека пострадали при столкновении парома с доком
В Гонконге 22 человека получили травмы в результате столкновения пассажирского парома с плавучим доком, сообщила полиция мегаполиса.
Инцидент произошел в районе хранилища горюче-смазочных материалов. По предварительным данным, у парома отказало рулевое управление, из-за чего капитан потерял контроль над судном. На борту находились 40 пассажиров и 20 членов экипажа, передает ТАСС.
К месту происшествия прибыли 15 машин скорой помощи. Пострадавшие доставлены в больницы, несколько человек находятся в тяжелом состоянии.
В полиции уточнили, что у пассажиров зафиксированы травмы головы, рук и плеч, у некоторых – переломы. Среди 22 раненых – 7 женщин и 15 мужчин, в том числе 3 туриста из материкового Китая.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу местные СМИ сообщили о столкновении пассажирского парома с плавучим сухим доком в акватории Гонконга.
В прошлом месяце 12 человек получили травмы при столкновении прогулочного судна с плавучим понтоном на реке Чаопрайя в Бангкоке.
В прошлом году восемь человек пострадали в результате столкновения пассажирского парома и сухогруза в Босфорском проливе.