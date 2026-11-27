Tекст: Дарья Григоренко

Инцидент произошел в районе хранилища горюче-смазочных материалов. По предварительным данным, у парома отказало рулевое управление, из-за чего капитан потерял контроль над судном. На борту находились 40 пассажиров и 20 членов экипажа, передает ТАСС.

К месту происшествия прибыли 15 машин скорой помощи. Пострадавшие доставлены в больницы, несколько человек находятся в тяжелом состоянии.

В полиции уточнили, что у пассажиров зафиксированы травмы головы, рук и плеч, у некоторых – переломы. Среди 22 раненых – 7 женщин и 15 мужчин, в том числе 3 туриста из материкового Китая.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу местные СМИ сообщили о столкновении пассажирского парома с плавучим сухим доком в акватории Гонконга.

В прошлом месяце 12 человек получили травмы при столкновении прогулочного судна с плавучим понтоном на реке Чаопрайя в Бангкоке.

В прошлом году восемь человек пострадали в результате столкновения пассажирского парома и сухогруза в Босфорском проливе.