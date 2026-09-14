14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.70 комментариев
Рютте отказался раскрывать «секретные» меры НАТО против России
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью заявил, что Североатлантический альянс обладает некими секретными мерами воздействия на Россию, но не стал называть их.
В беседе с Politico он подчеркнул наличие у организации различных мер реагирования на действия России, передает РБК. «У нас есть все варианты ответа. Некоторые из них будут публичными, некоторые – нет», – заявил Рютте.
Генсек НАТО также подтвердил намерение альянса продолжать оказание поддержки Киеву.
При этом, по данным издания, страны блока в настоящее время не планируют принимать немедленные жесткие меры против России. Стратегия организации сейчас сводится к сохранению спокойствия и продолжению текущих действий, отметил один из высокопоставленных европейских дипломатов.
Ранее Рютте назвал Россию долгосрочной угрозой для западных стран.
Ключевым приоритетом военно-политического блока политик обозначил наращивание выпуска вооружений.