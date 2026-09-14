Люди, которые используют языческие эпизоды жизни святых как пример для подражания, что называется, слышали звон, да не знают, откуда он. Они вообще находятся вне христианского контекста, и поэтому, осознанно или нет, пытаются «раскрестить» княгиню Ольгу, взять за образец именно ее языческое прошлое.2 комментария
Зеленский потребовал срочно отправить генпрокурора Украины в отставку
Зеленский призвал Верховную раду срочно уволить генпрокурора Кравченко
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что поддерживает отставку генпрокурора Украины Руслана Кравченко, и потребовал от Верховной рады немедленно утвердить ее.
Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что поддерживает скорейшее освобождение генпрокурора Украины от должности, передает ТАСС.
Ранее Руслан Кравченко инициировал уголовное преследование директора Национального антикоррупционного бюро Семена Кривоноса.
«У этого генерального прокурора есть только один путь: увольнение с должности. Вот это я ему и сказал. Прошу парламентариев поддержать это увольнение безотлагательно», – заявил Владимир Зеленский.
Бывший премьер-министр Николай Азаров уточнил, что изначально прокурора пытались отговорить от ухода. Заявление об отставке было написано 7 сентября на фоне масштабного скандала вокруг мошеннических кол-центров.
В ходе операции силовики провели обыски в кабинетах руководства прокуратуры. Исполнять обязанности главы ведомства должна была Мария Вдовиченко, однако 8 сентября она также покинула свой пост.
Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подписал обвинение в адрес директора Национального антикоррупционного бюро Семена Кривоноса.
Ранее глава надзорного ведомства на фоне скандала с мошенническими кол-центрами подал заявление об отставке.
Первый заместитель генерального прокурора Мария Вдовиченко тоже написала прошение об увольнении по собственному желанию.