Зеленский потребовал срочно отправить генпрокурора Украины в отставку

Зеленский призвал Верховную раду срочно уволить генпрокурора Кравченко

Tекст: Вера Басилая

Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что поддерживает скорейшее освобождение генпрокурора Украины от должности, передает ТАСС.

Ранее Руслан Кравченко инициировал уголовное преследование директора Национального антикоррупционного бюро Семена Кривоноса.

«У этого генерального прокурора есть только один путь: увольнение с должности. Вот это я ему и сказал. Прошу парламентариев поддержать это увольнение безотлагательно», – заявил Владимир Зеленский.

Бывший премьер-министр Николай Азаров уточнил, что изначально прокурора пытались отговорить от ухода. Заявление об отставке было написано 7 сентября на фоне масштабного скандала вокруг мошеннических кол-центров.

В ходе операции силовики провели обыски в кабинетах руководства прокуратуры. Исполнять обязанности главы ведомства должна была Мария Вдовиченко, однако 8 сентября она также покинула свой пост.

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подписал обвинение в адрес директора Национального антикоррупционного бюро Семена Кривоноса.

Ранее глава надзорного ведомства на фоне скандала с мошенническими кол-центрами подал заявление об отставке.

Первый заместитель генерального прокурора Мария Вдовиченко тоже написала прошение об увольнении по собственному желанию.