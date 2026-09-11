На Украине коррупционные скандалы превратились в ритуал, повторяющийся с утомительной регулярностью. Громкое разоблачение, обыски, слитые в прессу детали, отставка, назначение нового человека. Выход под залог из СИЗО на Украине равен выходу на свободу, так как сами судебные разбирательства не имеют перспектив либо длятся вечно.2 комментария
Карни: Оттава и Киев скрепили дронами «100-летний» союз
Оттава выделила Киеву свыше миллиарда долларов на дроны и энергетику
Премьер-министр Марк Карни и президент Владимир Зеленский договорились о масштабном расширении совместного производства беспилотников и выделили свыше миллиарда долларов на оборону и восстановление Украины.
Как сообщает канцелярия премьер-министра Канады, Карни и Зеленский договорились о создании национального цифрового маркетплейса беспилотных систем (DDIM), объединяющего около 400 канадских поставщиков с вооруженными силами и береговой охраной. Первые контракты на 50 млн долларов увеличат число дронов в армии в десять раз, а в течение двух лет Канада планирует выйти на производство миллионов беспилотников.
Оттава заключила партнерство General Dynamics Mission Systems-Canada с украинской Green Tech Harvest по разработке критических технологий для дронов, а также подписала межправительственное соглашение о совместном производстве беспилотных систем, противодронных технологий и боеприпасов.
Канада выделила 350 млн долларов на перехватчики ПВО через программу JUMPSTART, 435 млн долларов гарантий Европейскому банку реконструкции и развития на энергетическую безопасность и 200 млн долларов льготных займов на восстановление инфраструктуры. Суммарные обязательства Оттавы перед Киевом с 2022 года превысили 26 млрд долларов.
Кроме того, Канада ввела санкции против восьми человек, которых Оттава обвиняет в депортации украинских детей, и выделила шесть млн долларов на их возвращение и реинтеграцию. Стороны подписали декларацию о 100-летнем партнерстве и совместную декларацию о развитии оборонного сотрудничества.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинскую сторону не испугали риски применения списанных Канадой нестабильных ракет. Кроме того, по данным Forbes, Оттаве потребовался почти год, чтобы поставить Киеву обещанные бронетранспортеры. Ранее Оттава включила в новый санкционный список Юмашеву и Чубайса.