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    Скрипаль рассказал о жизни в Британии перед отравлением
    Работающим и неработающим пенсионерам решено повысить пенсии
    Минобороны предложило признать ветеранами защитников границ России
    Украинскую делегацию жестко оборвали на заседании в Женеве
    Боррель: Украина представит «план победы» на саммите ЕС
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    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов В наперстках «мирных планов» – пустота

    Нам важны не территории, а люди. Неважно, как пройдет будущая граница, если за этой границей сохранится режим, пытающийся превратить свой народ в антироссийских зомби и камикадзе.

    11 комментариев
    Андрей Перла Андрей Перла Почему арабо-израильская война так важна для России

    Наши противники утверждают (сами, их никто за язык не тянул), что сражаются против нас на двух фронтах – в Палестине и на Украине. И разница в образе действий Израиля и России на этих фронтах настолько очевидна, что делает изоляцию России со стороны большинства населения планеты просто невозможной.

    4 комментария
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Человек не имеет к глобальному потеплению никакого отношения

    Советуя человечеству дышать через раз, чтобы уменьшить углеродный «выхлоп», подумайте, заметят ли это вулканы. И вообще, углекислый газ – не вредное вещество, синтезируемое человечеством в процессе своей индустриальной и аграрной деятельности, а газ, созданный природой и используемый ею в процессе фотосинтеза.

    15 комментариев
    14 октября 2024, 21:22 • Новости дня

    Посольство Украины в Лиссабоне эвакуировали из-за угрозы взрыва

    Tекст: Дарья Григоренко

    В посольство Украины в Лиссабоне поступила угроза о взрывном устройстве, после чего здание было эвакуировано и установлен периметр безопасности силами правоохранителей, сообщили СМИ.

    Как пишет CNN Portugal, персонал посольства Украины в столице Португалии был немедленно эвакуирован после получения угрозы о возможном взрывном устройстве. Сообщение с угрозой поступило по электронной почте, передает ТАСС.

    На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Вокруг здания установлен периметр безопасности, чтобы предотвратить возможные последствия. В данный момент проводится проверка территории на наличие взрывных устройств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, национальная полиция Украины получила анонимные сообщения о минировании объектов в Николаеве, Одессе, Полтаве и Хмельницком.

    14 октября 2024, 12:10 • Новости дня
    Российская армия вышла на окраину Суджи в Курской области

    Российские войска установили контроль над трассой Суджа – Белая в Курской области

    Российская армия вышла на окраину Суджи в Курской области
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска достигли окраины Суджи и установили контроль над ключевой трассой, связывающей ее с Белой, в рамках наступления в Курской области.

    Российские войска вышли на окраину Суджи в ходе наступления в Курской области, передает Lenta.Ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    По информации источника, армия России также установила контроль над трассой, связывающей Суджу с населенным пунктом Белая, который расположен к востоку от Суджи.

    Кроме того, российские подразделения начали штурм населенного пункта Мартыновка, который находится в семи километрах от Суджи. В наступательных действиях участвуют 155-я и 106-я бригады, задача которых – окружить подразделения противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Суджи Владимир Мальцев сообщил, что наемники из Грузии, Франции и Польши убивали мирных жителей в первые дни нападения ВСУ на Курскую область. Польские наемники в составе ВСУ занимались мародерством в домах мирных жителей в приграничье.

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    14 октября 2024, 18:38 • Новости дня
    Украинскую делегацию жестко оборвали на заседании в Женеве

    Протест украинской делегации на межпарламентской ассамблее жестко прервали

    Украинскую делегацию жестко оборвали на заседании в Женеве
    @ paodkb.org

    Tекст: Ольга Иванова

    На заседании межпарламентской ассамблеи в Женеве украинская делегация попыталась выразить протест против встреч президента ассамблеи с российскими политиками, но была жестко прервана, рассказал депутат Госдумы Алексей Чепа.

    Украинская делегация попыталась протестовать на заседании межпарламентской ассамблеи в Женеве, передает «Лента.ру». Депутат Госдумы Алексей Чепа рассказал, что протест был направлен против визита президента ассамблеи Тулии Эксон в Петербург и ее встреч с российскими политиками.

    По его словам, президент ассамблеи жестко прервала выступление украинской делегации. «Украина попыталась что–то сказать, и ее сразу же осадили», – сообщил Чепа. Российский парламентарий сам присутствовал на заседании и стал свидетелем инцидента.

    Чепа также вспомнил аналогичный случай на заседании Фонда Клинтона, когда украинской делегации не позволили выступить, несмотря на то что значительная часть мероприятия была посвящена Украине.

    Этим летом Тулия Эксон заявляла, что межпарламентский союз готов подключиться к диалогу по мирному урегулированию конфликта на Украине, однако украинская делегация не смогла высказать свое мнение на ассамблее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник постпредства РФ при ООН Надежда Соколова заявила, что украинская сторона направила письмо с запросом на участие в заседании Совета Безопасности ООН «без минимальной протокольной вежливости».

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    14 октября 2024, 19:42 • Видео
    Зачистка Украины от мужчин

    Выходные на Украине прошли под знаком облав на уклонистов («ухилянтов»). ТЦК перекрывали выходы из концертных залов, клубов и торговых центров, ожидаются рейды по отелям, а потом и поквартирный обход домов. У Владимира Зеленского катастрофа на фронте, но дело не только в этом.

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    14 октября 2024, 14:20 • Новости дня
    Аскольд Запашный отреагировал на планы Госдумы запретить животных в цирках

    Аскольд Запашный назвал популизмом законопроект Госдумы о запрете животных в цирках

    Аскольд Запашный отреагировал на планы Госдумы запретить животных в цирках
    @ Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Это нацелено на то, чтобы просто похайповать», – заявил газете ВЗГЛЯД худрук Большого Московского цирка, народный артист России Аскольд Запашный, комментируя предложение депутатов Госдумы запретить использовать животных в цирках.

    Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев и вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков в феврале этого года внесли в Госдуму законопроект, согласно которому в цирках предлагается запретить использовать животных. По словам авторов инициативы, изъятых зверей предлагается передать в реабилитационные центры и приюты. Законопроект депутаты намерены рассмотреть в ноябре.

    «Это нацелено на то, чтобы просто похайповать в очередной стопятый раз. Не хочется депутатам в этом подыгрывать», – заявил Аскольд Запашный.

    Ранее специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели опрос, благодаря которому выяснили, что почти две трети россиян (64%) уверены, что выступления животных являются неотъемлемой частью традиций циркового искусства. Кроме того, большинство любителей цирковых представлений заявили, что ходят туда, чтобы в первую очередь посмотреть на дрессированных зверей.

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    14 октября 2024, 09:41 • Новости дня
    ВС России заняли новые позиции в Каменском на левом берегу Днепра

    Рогов: Российские войска продвинулись в селе Каменское на левом берегу Днепра

    ВС России заняли новые позиции в Каменском на левом берегу Днепра
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска заняли новые позиции в запорожском селе Каменское, ведя ожесточенные бои на Степногорском направлении фронта.

    Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что российские войска заняли новые позиции в селе Каменское, передает РИА «Новости». Это село находится на Запорожской линии фронта на левом берегу Днепра.

    Рогов отметил, что боевые действия на Степногорском направлении Запорожского фронта за село Каменское продолжаются. Российская армия продвинулась вперед, заняв новые позиции и постепенно вытесняя противника, который оттягивается на северные окраины.

    По словам Рогова, в районе Каменского ведутся ожесточенные бои. Он подчеркнул, что российские войска продолжают наступление, что свидетельствует о динамике изменения фронтовой обстановки.

    Ранее российская авиация нанесла удар по укрепрайону ВСУ в Запорожье, кроме того, российские войска уничтожили немецкую систему противовоздушной обороны IRIS-T в этом городе, используя фронтовую авиацию.

    Между тем в в Запорожье увеличивается количество кладбищ для захоронения погибших украинских военнослужащих.

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    14 октября 2024, 12:19 • Новости дня
    Нарышкин назвал ошибку Хрущева в освоении целины

    Нарышкин назвал экстенсивные методы Хрущева причиной деградации почв СССР

    Нарышкин назвал ошибку Хрущева в освоении целины
    @ Дмитрий Бальтерманц/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Освоение целины под руководством Никиты Хрущева привело к деградации почв и вынужденной закупке зерна за границей, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин на круглом столе по истории освоения целины.

    Нарышкин заявил, что экстенсивные методы, примененные Хрущевым для освоения целины, привели к деградации почв и резкому снижению урожайности. Это вынудило Советский Союз начать закупки зерна за границей, передает РИА «Новости».

    По его словам, послевоенный Советский Союз нуждался в обеспечении себя зерном не только для внутреннего потребления, но и для восстановления промышленного потенциала и разрушенной инфраструктуры. В 1954 году для решения зерновой проблемы было решено осваивать целину. В результате этой программы безлюдные степи приняли свыше миллиона добровольцев, большинство из которых были студенты.

    «За десять лет было распахано более 40 млн гектаров полей»,  сказал Нарышкин. В рамках проекта также были созданы новые промышленные объекты и построены города и поселки. Однако технологии того времени не позволяли сохранить плодородие целинных земель на долгий срок. Экстенсивное использование привело к снижению урожайности и необходимости импортировать зерно.

    Несмотря на это, Нарышкин подчеркнул, что освоение целины нельзя считать ошибкой. Он назвал его массовым гражданским подвигом, который дал стране несколько лет зернового изобилия и заложил основу для дальнейшего развития сельского хозяйства.

    В понедельник исполняется 60 лет со дня отставки Никиты Хрущева с поста первого секретаря ЦК КПСС.

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    14 октября 2024, 09:27 • Новости дня
    Иностранец на BMW нарушил ПДД в Петербурге 1453 раза за год

    Водитель на BMW из ближнего зарубежья нарушил ПДД 1453 раза за год в Петербурге

    В Петербурге водитель BMW с иностранными номерами нарушил правила дорожного движения 1453 раза за год, заработав штрафов на 363 тыс. рублей, он был доставлен в военкомат для постановки на воинский учет.

    В Санкт-Петербурге выявлен водитель-иностранец, который за год нарушил правила дорожного движения (ПДД) почти полторы тысячи раз, пишет РИА «Новости». По данным пресс-службы регионального главка МВД, этот «рекордсмен» управлял автомобилем BMW третьей серии, зарегистрированным в ближнем зарубежье, и накопил штрафов на сумму 363 тыс. рублей. В результате проверки транспортное средство было изъято, а сам водитель доставлен в военкомат для постановки на воинский учет.

    В ходе специализированной проверки сотрудники ГАИ в Петербурге проверили около 1,5 тыс. автомобилей с иностранными номерами. На счету водителей этих автомобилей оказалось около 2,3 тыс. административных правонарушений. Большинство остановленных водителей оказались гражданами ближнего зарубежья и прибалтийских республик.

    Полицейские вручили водителям так называемые письма счастья, сумма штрафов по которым превысила 4,7 млн рублей. За наиболее серьезные нарушения изъят 91 автомобиль, а 20 машин будут переданы в таможенные органы за нарушение процедуры временного ввоза. Помимо этого, сотрудники полиции выявили более 100 нарушений миграционного законодательства, за которые виновные были привлечены к ответственности по соответствующей статье КоАП РФ.

    Ранее сообщалось, что Госавтоинспекция Свердловской области начала проверку по факту нарушения правил дорожного движения кортежем посла Польши в России Кшиштофа Краевского.

    Также известно, что собственник автомобиля, на котором был совершен наезд на публициста и поэта Льва Рубинштейна, за последний год 19 раз нарушил правила дорожного движения.

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    14 октября 2024, 19:04 • Новости дня
    Уничтоживший в Одессе судно с боеприпасами комплекс назвали грозой НАТО

    Эксперт назвал ОТРК «Искандер-М» угрозой НАТО благодаря высокой мощности и точности

    Уничтоживший в Одессе судно с боеприпасами комплекс назвали грозой НАТО
    @ Виталий Невар/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    ОТРК «Искандер-М» продемонстрировал свою мощь, уничтожив судно с боеприпасами в Одессе, считает доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

    Перенджиев в интервью для «Лента.ру» рассказал об особенностях оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М», который нанес удар по судну в порту Одессы. По его словам, этот комплекс способен уничтожать системы ПВО и ПРО, узлы связи, скопления войск и техники, а также корабли.

    Перенджиев подчеркнул, что боевое оснащение «Искандера» включает кассетно-осколочные и осколочно-фугасные снаряды, что позволяет эффективно поражать как площадные, так и точечные цели. Масса боевой части ракеты составляет 480 кг, а ее максимальная дальность поражения достигает 500 км. Комплекс также может пробивать бетонные сооружения, такие как бункеры.

    Эксперт отметил, что «Искандер-М» является одним из самых мощных видов оружия в мире благодаря своей скорости в 2100 метров в секунду после начального участка траектории. Это делает его грозой для НАТО и позволяет эффективно поражать различные цели, включая самолеты и вертолеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский комплекс «Искандер» нанес удар по контейнеровозу под флагом Панамы возле порта в Одессе, уничтожив ценный для вооруженных сил Украины груз. В результате этого удара погибли иностранные офицеры и военные ВСУ, о чем заявил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

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    14 октября 2024, 14:12 • Новости дня
    Грузия пообещала наладить отношения с Западом после окончания конфликта на Украине
    Грузия пообещала наладить отношения с Западом после окончания конфликта на Украине
    @ IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Военные действия на Украине препятствуют нормальным отношениям Грузии и Запада, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Наша стратегическая задача – перезагрузить отношения с Евросоюзом и Западом, и это обязательно произойдет с 2025 года», – сказал он.

    По его словам, «военные действия на Украине являются главной причиной повышенного интереса к Грузии со стороны конкретных сил».

    «Как только завершится украинская война, и это произойдет в будущем году, мы получим совершенно иную реальность. Когда закончится «первый фронт», сразу же завершится интерес к открытию Грузией «второго фронта», и это поможет перезагрузить наши отношения с ЕС и США», – сказал Ираклий Кобахидзе.

    Комментируя критику Западом правительства Грузии, премьер-министр назвал его «легитимно избранным».

    «Между народом Грузии и его правительством есть знак равенства, который останется и после выборов в парламент 26 октября», – заявил он.

    Глава правительства призвал в этой связи Запад «уважать демократический выбор народа Грузии».

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    14 октября 2024, 11:51 • Новости дня
    МИД Украины возмутился планами Джареда Лето выступить в России

    Украина резко раскритиковала Джареда Лето за намерение выступить в России

    МИД Украины возмутился планами Джареда Лето выступить в России
    @ IMAGO/Mirko Fava/TSCK/LiveMedi/Global Look Press

    Украинский МИД выразил крайнее недовольство планами Джареда Лето, солиста группы Thirty Seconds to Mars, выступить в России, назвав это оскорблением.

    Министерство иностранных дел Украины выразило недовольство планами Джареда Лето, солиста группы Thirty Seconds to Mars, выступить в России, сообщает РИА «Новости». Украинские власти считают, что такие намерения артиста могут «оскорбить военных Украины, которые жертвуют своими жизнями». Министерство подчеркнуло, что о примирении с Россией не может быть и речи.

    В ходе недавнего концерта в Белграде Джаред Лето выразил радость от присутствия российских фанатов и надежду, что группа сможет посетить Россию, когда текущие проблемы разрешатся. Помимо этого, музыкант заверил, что снова приедет в Белград и также планирует посетить Киев. Однако его заявления вызвали недовольство со стороны украинцев в соцсетях, которые раскритиковали Лето за намерение выступить в России, они призвали его не приезжать и в Киев.

    Ранее Джаред Лето позвонил своей юной фанатке из России Анастасии Петровой, чтобы поздравить с днем рождения.

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    14 октября 2024, 06:57 • Новости дня
    Венгрия заподозрила США и Украину в попытке вмешаться в выборы

    Сийярто заподозрил США и Украину в попытках вмешательства в выборы в Венгрии в 2022 году

    Венгрия заподозрила США и Украину в попытке вмешаться в выборы
    @ Jaap Arriens/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    По имеющейся информации, из США предпринимались попытки вмешательства в выборы в Венгрии в 2022 году, также к вмешательству могла быть причастна Украина, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    «Насколько мне известно, во время нашей избирательной кампании в 2022 году были предприняты очень серьезные попытки вмешательства в наши выборы. С другой стороны океана – очень-очень сильно, скажем так», – приводит слова Сийярто РИА «Новости».

    По его словам, были потрачены миллионы долларов с целью смещения нынешнего венгерского правительства. Сийярто отметил, что несмотря на значительные вложения в венгерскую оппозицию и оппозиционные СМИ победила партия Виктора Орбана.

    Сийярто «не совсем уверен», что Украина «не была частью» вмешательства в выборы. Он не исключил, что во вмешательстве в выборы в Венгрии могла играть роль «соседняя страна», однако добавил, что после победы правящей партии эти подозрения теряют свое значение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2022 году альянс Фидес – Христианско-демократическая народная партия получил конституционное большинство в парламенте Венгрии. Парламент Венгрии переизбрал Орбана на посту премьер-министра.

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    14 октября 2024, 12:44 • Новости дня
    Рогов предрек ВСУ обвал Запорожского участка фронта

    Член ОП Рогов: Для ВС России открывается возможность нового вектора ударов по Гуляйполю

    Рогов предрек ВСУ обвал Запорожского участка фронта
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Улучшение позиций в Каменском, а также освобождение Левадного и Золотой Нивы открывает для ВС России возможность нового вектора ударов по Гуляйполю – с северо-востока и востока, сказал газете ВЗГЛЯД член ОП Владимир Рогов. Ранее ВС России заняли новые позиции в Каменском и освободили Левадное на границе ДНР и Запорожской области.

    «В Каменском российские военные улучшили позиции по переднему краю. Сейчас основные бои идут в северной части населенного пункта. Инициатива в руках наших ребят. С учетом успехов на Времевском выступе это вызывает сдержанный оптимизм», – отметил Владимир Рогов, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов.

    Он также рассказал о том, что ВС России взяли штурмом поселок Левадное. Причем произошло это стремительно, указал собеседник. «В рамках одной попытки наступления наши бойцы продвинулись на три километра – это большое расстояние в условиях нынешних боевых действий. Российские военные проявили морально-волевые качества. Плюс противник, похоже, не ожидал такого напора с нашей стороны», – детализировал спикер.

    Кроме того, как напомнил член ОП, ранее также был освобожден населенный пункт Золотая Нива. «В совокупности это дает возможность российской армии наступать на север на Времевском направлении, а также открывает возможность нового вектора ударов по Гуляйполю – с северо-востока и востока. Ранее наступление шло только с юга и юго-востока», – уточнил Рогов.

    Впрочем, помимо Степногорского направления, где ВС России улучшают позиции в Каменском, а также Времевского направления, где были освобождены два населенных пункта, активные боевые действия происходят на Ореховском направлении, подчеркнул собеседник. Так, в сводках часто звучат населенные пункты Малая Токмачка и Нестерянка.

    Как полагает член ОП, на ситуацию на Запорожском участке фронта влияет несколько факторов. «Во-первых, боевой дух российских военных, потому что воюет не оружие, а люди. Во-вторых, авантюра Киева в Курской области. Те подразделения, которое украинское командование бросило туда, могли бы помочь удерживать линию фронта на том или другом участке. А так мы видим, что он плавно осыпается, а это рано или поздно перейдет к обвалу всего фронта», – считает Рогов.

    Ранее он рассказал о том, что российские войска заняли новые позиции в запорожском селе Каменское, ведя ожесточенные бои на Степногорском направлении фронта. При этом, по его словам, наступление свидетельствует о динамике изменения фронтовой обстановки.

    Накануне также сообщалось об освобождении поселка Левадное. Отмечалось, что в боях участвовали бойцы 336-й гвардейской Белостокской бригады морской пехоты, отмеченной орденами Жукова, Суворова и Александра Невского.

    В ходе операции российские силы прорвали украинскую оборону на Времевском участке Запорожского направления и продвинулись на несколько километров. Левадное было взято штурмом, а российский флаг был поднят на северной окраине поселка.

    Напомним, на минувшей неделе российская авиация нанесла удар по укрепрайону ВСУ в Запорожье. Кроме того, российские войска уничтожили немецкую систему противовоздушной обороны IRIS-T в этом городе, используя фронтовую авиацию.

    Коментарии (3)
    14 октября 2024, 14:54 • Новости дня
    Путин подписал закон о лишении прав за сокрытие номеров

    Путин подписал закон о лишении прав за сокрытие автомобильных номеров

    Путин подписал закон о лишении прав за сокрытие номеров
    @ Владимир Песня/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому водителей лишат прав за использование устройств, скрывающих автомобильные номера, сроком до полутора лет.

    Президент Владимир Путин подписал закон, который ужесточает наказание для водителей, использующих устройства, скрывающие или изменяющие регистрационные номера автомобилей. Новый закон устанавливает, что за такие правонарушения водители будут лишаться водительских прав на срок от года до полутора лет. Дополнительно предусматривается конфискация и уничтожение самих устройств, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

    Поправки вносятся в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП). Ранее наказанием за управление транспортным средством без номеров или с использованием устройств для их сокрытия был штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев.

    Ужесточение касается также повторной езды без номеров или с номерами, которые прикрыты бумагой, листвой или загрязнены до нечитаемого состояния.

    В январе в МВД России предложили лишать водителей прав на срок до полутора лет за сокрытие номеров на автомобилях при помощи специальных средств.

    В мае правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила предложение МВД по значительному ужесточению наказания за езду с закрытыми номерами.

    Коментарии (24)
    14 октября 2024, 10:19 • Новости дня
    Москалькова сообщила о насильном вывозе ВСУ более тысячи жителей Курской области
    Москалькова сообщила о насильном вывозе ВСУ более тысячи жителей Курской области
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Родственники более чем тысячи жителей Курской области, которых насильно вывезли ВСУ, обратились за помощью в аппарат омбудсмена, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    По словам Москальковой, в аппарат уполномоченного по правам человека в России обратились родственники более тысячи жителей Курской области, которых насильно вывезли Вооруженные силы Украины, пишет газета «Аргументы и факты».

    «Для себя считаю первоочередной задачей сделать все, что в моих силах, чтобы спасти этих людей и вернуть их домой»,– заявила Татьяна Москалькова.

    По ее словам, насильственный вывоз мирного населения является грубым нарушением Женевской конвенции, и мировое сообщество должно дать этому должную оценку. Москалькова направила письмо уполномоченному по правам человека Верховной рады Украины Дмитрию Лубинцу с просьбой сообщить количество жителей Курской области, насильно вывезенных из их домов.

    Омбудсмен заявила, что поднимет эту тему на предстоящей встрече с Лубинцом. Москалькова также отметила, что после вторжения ВСУ из Курской области эвакуировали не менее 112 тыс. человек. Из них около 12 тыс. человек находятся в пунктах временного размещения и социальных учреждениях, остальные проживают у родственников. Порядка 40 тыс. человек отказались от эвакуации и вернулись домой.

    Ранее Москалькова сообщила, что в 960 пунктах временного размещения на территории 65 регионов России находится 30 415 человек, включая 7 670 детей, эвакуированных из приграничных районов из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

    Российские военнослужащие освободили 56 местных жителей из приграничных районов Курской области, находившихся в плену у ВСУ.

    Коментарии (12)
    14 октября 2024, 00:47 • Новости дня
    США заявили о готовности к переговорам с Россией по ядерному разоружению

    Байден заявил о готовности США к переговорам с Россией, Китаем и КНДР по ядерному разоружению

    США заявили о готовности к переговорам с Россией по ядерному разоружению
    @ Bonnie Cash/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США готовы начать переговоры с Россией, Китаем и Северной Кореей по сокращению ядерных вооружений без предварительных условий, заявил американский президент Джо Байден.

    Байден объявил об этом в письменном заявлении, сделанном в связи с присуждением японской ассоциации Nihon Hidankyo Нобелевской премии мира, передает ТАСС.

    По мнению Байдена, мировое сообщество должно стремиться «окончательно и навсегда избавить мир от ядерного оружия». «Соединенные Штаты готовы вести переговоры с Россией, Китаем и Северной Кореей без предварительных условий, чтобы снизить ядерную угрозу», - подчеркнул он.

    Байден отметил важность снижения ядерной угрозы в условиях современных вызовов. Он считает, что «снижение ядерной угрозы важно не вопреки опасностям современного мира, а именно из-за них».

    Однако президент не упомянул о продолжающемся активном финансировании укрепления ядерной триады США, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия не готова к диалогу по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений из-за враждебной политики США, а в Кремле подчеркнули, что переговоры по стратегической стабильности возможны только вместе с обсуждением украинского конфликта.

    Нобелевскую премию мира 2024 года присудили японской организации Nihon Hidankyo, объединяющей выживших после бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.

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    14 октября 2024, 12:32 • Новости дня
    В Одессе возле порта произошел мощный взрыв

    Подполье: ВС России поразили технику и солдат ВСУ в порту Одессы

    Tекст: Вера Басилая

    В районе порта Одессы произошел мощный взрыв, предположительно, поражены техника и личный состав ВСУ, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, мощность взрыва позволяет предположить, что пострадала именно техника и, возможно, личный состав, но не боеприпасы или горюче-смазочные материалы, передает РИА «Новости».

    Ранее российская армия нанесла удар по порту в Одесской области, уничтожив контейнеровоз Shui Spirit с панамским флагом, который перевозил зенитно-ракетные средства и боеприпасы для РСЗО.

    Американский военный журнал Military Watch Magazine сообщил, что «Искандер» уничтожил в Одессе «ценный груз» для ВСУ.

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