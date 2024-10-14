Нацполиция Украины подтвердила поступление сообщений о минировании в регионах

Tекст: Дарья Григоренко

В Нацполиции Украины добавили, что сообщения поступили на электронные адреса государственных органов, местного самоуправления и других объектов. В полиции сообщили, что в данный момент проводятся проверки, а на местах работают профильные службы, передает ТАСС со ссылкой на «Общественное».

Ведомство призвало граждан быть внимательными и содействовать полиции в проверке сообщений. В частности, было подтверждено наличие сообщений о минировании в Николаеве, Одессе, Полтаве и Хмельницком. В Днепре также поступил звонок о минировании здания областного совета, о чем сообщил глава областного совета Николай Лукашук. Аналогичное сообщение о минировании пришло в Заречный районный суд города Сумы, пишет «Общественное. Сумы».

Ранее сообщалось, что в Сумах после посещения города Зеленским начались массовые облавы, организованные СБУ и нацгвардией, с блокировкой улиц и проверкой документов у жителей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Киев планировал захват и минирование Курской АЭС, и эта ситуация была взята под жесткий контроль, что позволило предотвратить реализацию этого плана.