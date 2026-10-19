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    19 октября 2026, 16:45 • В мире

    «Альтернатива для Германии» смогла стать реальной альтернативой

    «Альтернатива для Германии» смогла стать реальной альтернативой
    @ IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    «Украина слишком мала и уже проиграла России», – подчеркивает сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель в разговоре с врагом. «Всего около 10% немцев поддерживают дальнейшую помощь Киеву», – заявила она же, выступая в Бундестаге. Как та, кого считали русофобкой, стала самым здравомыслящим и популярным политиком в ФРГ?

    В Германии все стабильно, в смысле – стабильно плохо. Фридрих Мерц, будучи самым непопулярным канцлером в истории после Гитлера, отказывается уходить в отставку и как-либо менять свою политику. «Я на своих 16 аршинах здесь сижу и буду сидеть», – говаривал в похожей ситуации булгаковский Шариков.

    Его рейтинг поддержки – около 10%, уровень неодобрения – 70%. На упреки по этому поводу канцлер отвечает, что не ищет народной любви. Он, мол, пришел на должность, чтобы проводить непопулярную, но, по его мнению, необходимую для будущего Германии политику.

    Подобную позицию можно было бы даже уважать, если бы не суть политики: новая милитаризация и война с Россией руками Украины. Для Германии такое ничем хорошим закончиться не может, доказано дважды.

    Тем не менее система, пусть со скрипом, но подчиняется Мерцу. Даже несмотря на то, что далеко не все в правящей партии христианских демократов (ХДС) умеют отрицать реальность столь же упорно, как канцлер.

    Например, предшественник Мерца в кресле партийного лидера Армин Лашет заявил, что у федерального правительства больше нет «места для маневра» в усилении ПВО Украины и нет ресурсов, чтобы ее обеспечивать: отдали все, что можно. Этот человек был благословленным Ангелой Меркель преемником, но проиграл федеральные выборы Олафу Шольцу. Поскольку Мерц и Меркель ненавидели друг друга, отношение канцлера к Лашету сложное (и это взаимно), но тот занимает значимый пост главы комитета Бундестага по иностранным делам и при этом знает толк в бухгалтерии, так что спорить с ним трудно.

    Однако эта безадресная критика начальства, которое живет не по средствам, не касается фундаментальной вещи – восприятия России как противника. То есть реалисты признают, что содержание ВСУ становится неподъемным для немецкого бюджета, но беспокоятся при этом об обороноспособности Германии и не посягают на пересмотр нынешней «восточной политики».

    А ведущая оппозиционная партия страны – «Альтернатива для Германии», или АдГ – из-за некоторых вводных не очень-то похожа на людей, на которых можно положиться. Слишком неоднородная структура. Слишком специфическая страна.

    В этой партии есть крыло с вполне русофильскими настроениями с той оговоркой, что это любовь не к России, а к себе: возобновление торгово-экономической кооперации (особенно в области энергетики) резонно расценивается там как благо для Германии.

    Но есть и крыло русофобское, воспринимающее Россию как угрозу западной цивилизации, а также ревизионистское, что естественно для национал-патриотической партии, но неприемлемо и с русской, и с европейской точек зрения (во многих странах за высказывание подобных взглядов вообще судят, и Германия, как и Россия, не исключение).

    При этом лидера партии Алису Вайдель относят как раз к русофобскому крылу. Формально равноправного сопредседателя Тино Хрупалла – наоборот, к русофильскому, но он явно на вторых ролях.

    По сумме обстоятельств от АдГ ждали той же эволюции, через которую прошли француженка Марин Ле Пен, британец Найджел Фарадж и ряд других правых евроскептиков, – в сторону русофобии. В большинстве своем им жаль тратить ресурсы на Украину, трезво осознаваемую в роли бездонной бочки, но они полностью абстрагируются от России и не ставят под сомнение курс на общеевропейский конфликт с ней.  

    У кого-то (того же Фараджа) прорывается истинно русофобское нутро. У кого-то (той же Ле Пен) превалирует желание выиграть выборы. Кто-то (например, партия «Шведские демократы» или венгерский «Йоббик») пошли на трансформацию ради того, чтобы стать системными игроками (и не преуспели, кстати говоря).

    Но АдГ внезапно выбрала другой путь. И это то, что реально можно воспринять как свет в конце туннеля непроглядной германской политики. Несмотря на собственные выборы и систему, там не боятся поднимать тему отмены санкций с Россией и открыто ставят под сомнение ее образ как врага Германии. Ладно, если бы это делал только Хрупалла. Но так поступает и Вайдель.

    Наглядный пример – ее интервью откровенно вражескому (так как глобалисты, либералы, русофобы, лоббисты Украины и, самое главное, британцы) изданию The Economist, где ее провоцировали, но она проявила себя как боец, показав дидактическую твердость и политическую смелость.

    По Вайдель, «дальнейшее финансирование уже проигранной войны» – и «ошибка», и «огромная угроза для безопасности» Германии. Берлин должен надавить на Владимира Зеленского, чтобы «положить конец убийствам», и подражать сделке США с Россией по поставкам дизельного топлива (читай – снимать санкции).

    Также она указывает на бездоказательность обвинений России в так называемом инциденте в Лейпциге, где беспилотник-самоделка врезался в украинский военный транспортник, и напоминает о причастности властей Украины к подрыву «Северных потоков».

    Не все, конечно, одинаково гладко. Встречаются в речи Вайдель и заурядно угнетающие фразочки типа «гибридные атаки России на союзников по НАТО». Но рядом же идет сенсационное по меркам нынешнего ЕС утверждение, что Запад, десятилетиями игнорировавший проблемы безопасности России, и должен такую политику прекратить.

    Причина, по которой лидер АдГ ведет себя так, а не так, как Ле Пен, вряд ли одна. Даже среди главных выделяются как минимум две.

    Во-первых, действительно значимая для немецкого благополучия (особенно промышленного) кооперация с Россией как источником энергоресурсов и рынком сбыта.

    Во-вторых, частью электорального ядра АдГ являются русскоязычные граждане ФРГ, счет которым уже перевалил за миллион. Похоже, что в целом ориентированное на Запад руководство «Альтернативы» не сочло возможным от них отречься, как поступили прежде русофильские партии в других странах.

    Кроме того, наибольшую популярность сторонники Вайдель и Хрупалла имеют на территориях бывшей ГДР, где русофобия даже после 2022 года с трудом входила в моду и не завоевала доминирующих позиций.

    Но, на чем ни делай акцента, Вайдель поступает именно как политик, способный на поступки, тогда как канцлер Мерц с его ростом 198 сантиметров больше напоминает жердь. Сам себя он считает опорой для Германии, но на самом деле это деревяшка, застрявшая в колесах истории.

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