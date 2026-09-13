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    13 сентября 2026, 13:30 • В мире

    Опозоренного Мерца добивают его же оружием

    Опозоренного Мерца добивают его же оружием
    @ Florian Gaertner/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Пытаясь как-то подпортить успех «Альтернативы для Германии» на выборах и предотвратить новый, канцлер ФРГ Фридрих Мерц сделал только хуже. Более того, на него подали заявление в полицию, в чем многие увидели кармическое воздаяние. А до следующих выборов осталась всего неделя.

    «Альтернативе для Германии» (АдГ) стоит наградить из партийной кассы того политтехнолога, который подал идею засудить канцлера ФРГ за слова об этнических чистках. Вряд ли это будет результативно в уголовном плане, но гениально в информационном и метко попадает в общественный нерв.

    Дело в том, что Фридрих Мерц феноменальный сутяжник. Известно как минимум о пяти тысячах исков, поданных адвокатами за его подписью. Будучи миллионером, он поощряет свою юридическую службу половиной от суммы по каждому выигранному процессу. По большей части они посвящены «оскорблениям клеветнического характера». Проще говоря, канцлера обижают в интернете, а он у немцев нынче не железный.

    Например, однажды Мерца назвали «маленьким наци» в комментариях посту в одной из соцсетей, после чего полиция провела обыск в доме злоумышленника и изъяла все средства связи. Злоумышленником была пожилая женщина, парализованная ниже пояса, которая из-за этого потеряла возможность контактировать с врачами.

    Случаи такого рода и - особенно - их многочисленность произвели на немцев впечатление. Примерно тогда же, когда газета Welt am Sonntag, первой раскопав подоплеку, назвала Мерца «самым ранимым канцлером в истории», его рейтинг поддержки упал до 20%, что, в свою очередь, сделало его рекордсменом среди всех послевоенных канцлеров еще и по непопулярности.

    Но поддержка 20% - это почти вдвое больше той, которой Мерц располагает теперь.

    В АдГ вовремя сориентировались и заняли сторону народа. Когда очередного гражданина оштрафовали за обвинение Мерца в патологическом вранье, сопредседатель партии Алиса Вайдель немедленно солидаризовалась с преступником. «Он и есть - канцлер лжец», - отрезала она.

    Три месяца спустя АдГ получила оглушительные (по немецким меркам) 44% голосов на выборах в Саксонии-Анхальт и теперь сможет сформировать региональное правительство даже в условиях бойкота со стороны системных партий. Пытаясь этот успех обесценить, Мерц на заседании Бундестага обрушился на Вайдель с обличительной речью, но стало только хуже.

    «В ходе общих дебатов от прежнего ораторского мастерства канцлера не осталось и следа. Мерц метался между сентиментальностью и агрессией, искажал факты и терял нить рассуждения», — замечает издание Politico, где европейским глобалистам и курсу Берлина на поддержку Украины обычно сочувствуют.

    Именно тогда Мерц обвинил АдГ в желании провести этнические чистки, имея в виду партийную «программу ремиграции», предназначенную для тех, кто находится в Германии незаконно. Он это, конечно, зря сделал, поскольку, по той же логике, сам запланировал этническую чистку Германии от украинцев, которых будут склонять к возвращению на родину.

    С Мерцем такое часто: сперва сказать и только потом подумать, как сказанное прозвучит, так что в Politico его ораторское мастерство перехваливают. Будучи человеком по-своему неглупым, упорным, богатым и успешным, как политик он умудряется быть потрясающе нелеп.

    Когда канцлер утверждает план по созданию «самой мощной армии в Европе к 2039 году», он кажется себе жестким и трезвомыслящим лидером, который принимает необходимые решения. Когда вокруг переспрашивают - уж не к столетнему ли юбилею Второй мировой задуманы такие меры, оправдываться приходится всему правительству.    

    В АдГ, наоборот, демонстрируют изрядную ловкость, превращая нападки и информационные удары по себе в пиар и свидетельства собственный популярности.

    Когда журнал Der Spiegel поместил на обложку фото главы отделения АдГ в Саксонии-Анхальт Ульриха Зигмунда с заголовком «Самый опасный человек Германии», он начал раздавать на журнале автографы, за которыми выстроилась очередь.

    Когда в кабинете его зама и ведущего политтехнолога Ханса-Томас Тильшнайдера корреспондент Bild заметил чашку с символикой российской армии, «самую опасную кружку в Германии» и «символ бессодержательной скандальной журналистики» выставили на аукционе eBay, где она быстро подорожала в сотни раз относительно изначальной стоимости.

    А теперь уже по канцлеру Мерцу бьют его же оружием, вряд ли рассчитывая на реальный суд и приговор. Задача в том, чтобы он оправдывался с свойственным ему талантом, объясняя, почему называть АдГ партией этнических чисток можно, а вот его самого «маленьким наци» - это подсудная клевета.

    Кстати, рост канцлера 198 см. Такая каланча действительно не может считаться маленьким наци.

    Вайдель, Зигмунду и Ко важно развивать успех сейчас, поскольку выборы еще не закончились. Уже 20 сентября проголосуют за ландтаг в еще одной восточногерманской земле, Мекленбурге - Передней Померании. Как и повсюду в бывшей ГДР, АдГ имеет там повышенную поддержку, но в опросах лидирует с более скромным отрывом, чем в Саксонии-Анхальте. А в либеральном столичном Берлине, где выборы пройдут в тот же день, не претендует даже на второе место. Так разгром партии Мерца - ХДС - если и последует, то слева (буквально - со стороны партии Левые).

    Однако инерция от уже случившегося успеха вкупе с раздражающей всю страну фигурой канцлера сулят АдГ дополнительные очки, и их нужно успеть заработать. Впоследствии федеральные власти сделают все, чтобы маленькая восточногерманская революция захлебнулось в пучине быта.

    Противодействуя оппозиции, нелепый Мерц скорее помогает ей, но потом на АдГ навалится вся немецкая бюрократия вне зависимости от партийности, а права Саксонии-Анхальт попрут, чтоб другим неповадно было. Лишение местного правительства доступа к секретной информации обсуждают уже сейчас, а скоро дойдет и до урезания финансовых дотаций из центра.

    Не исключено, что Мерца к тому моменту уже выдавят в отставку путем тихого переворота в ХДС, которая его стараниями потеряла в Саксонии половину избирателей и статус народной партии: АДГ безоговорочно лидировала во всех возрастных группах, кроме граждан за 70 (к слову, именно поэтому оценкам ее как силы, за которую голосуют в основном разочарованные пенсионеры, нельзя доверять).

    Но то, что его сменит, например, Хендрик Вюст, пока возглавляющий правительство земли Северный Рейн — Вестфалия, не именит курса Берлина ни на одном из действительно важных направлений. Просто канцлер будет пореже позориться.

    Почти всё, что тянет уровень жизни Германии вниз, так или иначе касается ее внешней политики. Ее из Саксонии-Анхальт никакими политтехнологиями не исправить. «Тут всю систему надо менять», - как говорил слесарь в советском анекдоте.

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