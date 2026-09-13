  • Новость часаBloomberg: Лидеры БРИКС объединились против политики США
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    Опозоренного Мерца добивают его же оружием
    Политолог: БРИКС становится созидательным центром Глобального Юга
    Кремль прокомментировал «новые предложения» по конфликту на Украине
    Герой России Набиев: Танкист – это прежде всего командный игрок
    ВС России поразили логистические центры и подстанции на юге Украины
    Российские войска взяли под контроль харьковский Черняков
    Си Цзиньпин предложил пять инициатив для нового этапа БРИКС
    Песков назвал эскалацией слова Зеленского об ударах по энергетике
    Власти решили контролировать цены на 24 базовых продукта
    Мнения
    Андрей Манчук Андрей Манчук Природные катастрофы по-прежнему способны менять ход истории

    Огромный оползень в Гималаях и ускоренное таяние ледников в высочайшем горном поясе Земли – это проблема далеко не только Непала, а всей планеты. Она может затронуть сразу 16 густонаселенных азиатских стран, где проживают два миллиарда человек.

    3 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Россия и Китай не хотят быть гегемонами, но Запад не оставляет вариантов

    Позиции Москвы и Пекина в рамках Глобального Юга хорошо описывает концепция международных отношений, известная как теория гегемонистской стабильности. При этом ни Россия, ни Китай не стремятся к гегемонии и скорее выполняют роль старших партнеров.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Воскрешение империй стоит дорого

    Упражнения президента США с раскрашиванием разных стран в цвета американского флага отражает то, над чем ломают голову политические элиты и мыслители современности: что делать с миром, где существует невероятное количество государств?

    34 комментария
    13 сентября 2026, 13:53 • Новости дня

    Над Севастополем сбили три украинских беспилотника

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские силы противовоздушной обороны и мобильные группы успешно отразили воздушный удар по Севастополю, уничтожив несколько украинских беспилотников, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    «В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работают ПВО и мобильные огневые группы. Нейтрализовано три БПЛА», – написал Развожаев в Max.

    Губернатор уточнил, что наиболее активная работа защитников неба ведется в районах Казачьей бухты, Парка Победы, 5-го километра и Максимовой дачи. В связи с продолжающейся угрозой граждан призвали немедленно покинуть открытые пространства и укрыться в безопасных местах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября российские военные отразили атаку трех украинских беспилотников на Севастополь.

    В середине августа подразделения Вооруженных сил России ликвидировали десять вражеских дронов над городом.

    В конце июля защитники Севастополя успешно перехватили три аппарата противника в Балаклавском районе.

    12 сентября 2026, 18:17 • Новости дня
    Нанесен удар по польскому заводу сантехники Cersanit в Житомирской области

    ВС России нанесли удар по польскому заводу Cersanit в Житомирской области

    Нанесен удар по польскому заводу сантехники Cersanit в Житомирской области
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы поразили польское предприятие Cersanit на территории Житомирской области, сообщил военный эксперт Борис Рожин.

    Российские военные осуществили атаку на крупный промышленный объект на территории Житомирской области, сообщил Рожин в Max. Главной целью мощного удара стал действующий завод, принадлежащий известному польскому бренду Cersanit.

    Инфраструктура предприятия по выпуску сантехники получила серьезные повреждения.

    В начале сентября военный эксперт Борис Рожин заявил о поражении завода Coca-Cola под Киевом.

    В Киеве российским ударом поражен дата-центр «Би-мобайл», обеспечивавший обработку, хранение и передачу данных ВСУ, включая разведывательные.

    Российские войска нанесли ракетный удар по промпредприятию в Кривом Роге.

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    12 сентября 2026, 17:44 • Новости дня
    Лавров ответил на предложение Зеленского о встрече с Путиным в США

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на инициативу Владимира Зеленского организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным на территории США.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал предложение Владимира Зеленского провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным во время декабрьского саммита G20 в США, передает РИА «Новости».

    По словам дипломата, Зеленский постоянно находится в разъездах, тогда как у российского руководства много задач внутри страны.

    «Он путешествует, он дома-то не бывает. А у нас дома есть дела», – подчеркнул Лавров в ходе общения с журналистами на полях саммита БРИКС. Глава российского внешнеполитического ведомства также добавил, что при желании Зеленский всегда имеет возможность приехать в Москву.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил приезд Владимира Зеленского в Москву для переговоров.

    Весной украинский лидер выразил готовность провести встречу на территории Соединенных Штатов.

    Глава российского МИД Сергей Лавров назвал невозможной организацию саммита без проработанной повестки.

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    13 сентября 2026, 13:34 • Видео
    Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

    Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

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    12 сентября 2026, 19:10 • Новости дня
    Врач рассказал, какая боль в стопе является симптомом опасного заболевания

    Daily Mail: Боль в ногах оказалась симптомом опасного заболевания сердца

    Врач рассказал, какая боль в стопе является симптомом опасного заболевания
    @ Bernard Jaubert/imageBROKER.com/Global Look Press

    Боль в ногах в состоянии покоя может свидетельствовать об опасном сердечном заболевании, требующем немедленного медицинского вмешательства для предотвращения тяжелых последствий.

    Жгучая боль в стопах и пальцах ног, возникающая даже в состоянии покоя, может быть признаком хронической ишемии, угрожающей потерей конечности (ХИУПК) – тяжелой формы заболевания периферических артерий. Об этом в статье для Daily Mail рассказал британский подиатр, магистр наук (MSc) Джонатан Броклхерст.

    Речь идет о так называемой боли покоя. Она появляется, когда человек не ходит и не переносит вес на больную ногу, а чаще всего ощущается в стопе или пальцах. По словам специалиста, пациенты описывают ее как сильное жжение, которое может усиливаться ночью.

    ХИУПК развивается на поздней стадии периферической артериальной болезни. При этом в артериях накапливаются атеросклеротические бляшки, сосуды сужаются, а кровоснабжение ног и стоп резко ухудшается. Без своевременного лечения заболевание может привести к незаживающим ранам и язвам, отмиранию тканей и ампутации. Кроме того, выраженное поражение артерий ног часто связано с распространенными сосудистыми нарушениями и повышает риск инфаркта и инсульта.

    Броклхерст назвал несколько признаков, на которые следует обратить внимание: жгучую боль в стопах, выпадение волос на ногах, бледную и блестящую кожу, сильные судороги или боль в ногах при ходьбе, а также посинение или фиолетовый оттенок пальцев.

    По данным, приведенным специалистом со ссылкой на  «Журнал сосудистой хирургии», около 80% пациентов с болью покоя могут умереть в течение десяти лет после постановки диагноза. При этом раннее обращение за медицинской помощью повышает шансы остановить развитие болезни и сохранить конечность.

    В качестве факторов риска Броклхерст назвал курение, чрезмерное употребление алкоголя, малоподвижный образ жизни и несбалансированное питание. Для лечения могут использоваться препараты, снижающие риск образования тромбов, уровень холестерина и артериальное давление. При необходимости врачи проводят ангиопластику, устанавливают стенты или выполняют операцию шунтирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, китайские специалисты назвали боль в конечностях первым признаком образования тромбов. Кардиолог Иван Ефремкин отнес отек и боль в икроножной мышце к симптомам смертельно опасного сгущения крови. Владивостокские врачи извлекли из ноги пациента пятнадцатисантиметровый тромб для предотвращения ампутации.

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    12 сентября 2026, 17:29 • Новости дня
    Росавиация признала падение самолета в Татарстане катастрофой
    Росавиация признала падение самолета в Татарстане катастрофой
    @ Центральное МСУТ СК России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Крушение легкомоторного самолета Cessna в селе Шемордан Сабинского района Татарстана в Росавиации официально признали катастрофой.

    Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) официально присвоило статус катастрофы инциденту с падением легкомоторного борта Cessna 172, передает ТАСС. Трагедия унесла жизни пилота и единственного пассажира.

    «Росавиация классифицировала произошедшее событие как катастрофу. Расследованием ее причин займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Приволжского МТУ Росавиации, в соответствии с правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации», – указывается в официальном заявлении. Главной целью специалистов станет выяснение точных обстоятельств крушения для предотвращения подобных ситуаций.

    Следователи рассматривают две основные версии случившегося: ошибку пилотирования и возможную техническую неисправность машины. Правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, легкомоторный самолет Cessna-172 упал в огород частного дома в Сабинском районе республики.

    Ранее Межгосударственный авиационный комитет назвал причиной крушения другой «Сессны» в Татарстане опасный маневр на минимальной высоте.

    А в апреле текущего года специалисты установили факт отказа двигателя при падении аналогичного воздушного судна в подмосковном Серпухове.

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    13 сентября 2026, 08:19 • Новости дня
    Кремль заявил об отсутствии новых предложений по урегулированию на Украине
    Кремль заявил об отсутствии новых предложений по урегулированию на Украине
    @ kremlin.ru

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии свежих инициатив по урегулированию конфликта, подчеркнув необходимость проведения переговоров для поиска возможных вариантов.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг возможных мирных инициатив, передает РИА «Новости». По его словам, в настоящее время свежих предложений по разрешению конфликта не поступало.

    «Что касается наличия каких-то новых предложений: их сейчас нет. Но для этого и будет трехсторонняя встреча – чтобы искать какие-то варианты», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистами.

    До этого зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер рассказал об итогах визитов в Москву и Киев. Он отметил, что американская сторона получила ясное понимание путей достижения долгосрочного мира. Кроме того, по итогам поездок возникли свежие идеи, которые планируется рассмотреть на предстоящих трехсторонних переговорах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с американскими спецпосланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    Стивен Уиткофф сообщил о получении новых идей по урегулированию конфликта.

    Джаред Кушнер назвал поездки делегации в Москву и Киев очень успешными.

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    13 сентября 2026, 08:33 • Новости дня
    Россия констатировала крах системы предотвращения инцидентов с Норвегией

    Посольство России заявило о крахе системы предотвращения инцидентов с Норвегией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Инструменты предотвращения опасных инцидентов между Москвой и Осло больше не функционируют должным образом, сообщили в посольстве России в Норвегии.

    Инструменты предотвращения опасных инцидентов между Москвой и Осло больше не функционируют должным образом, передает РИА «Новости». В дипломатическом представительстве отметили рост конфликтного потенциала в северных широтах.

    «Исходим из того, что существующие механизмы, призванные предотвращать недопонимание и опасные инциденты, не работают в полную силу, поскольку страны-участники НАТО идут по пути эскалации в Арктике, повышая риски и конфликтный потенциал», – заявили в посольстве.

    Представители миссии добавили, что Осло продолжает придерживаться конфронтационного курса Запада. По их словам, в условиях наращивания военного присутствия альянса не приходится говорить о серьезном диалоге по вопросам поддержания стабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Осло Николай Корчунов заявил о целенаправленном обострении Норвегией обстановки в Арктике.

    В начале сентября норвежские власти разместили вблизи российской границы самоходные артиллерийские установки.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала жестко пресекать попытки выдавливания отечественных структур со Шпицбергена.

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    12 сентября 2026, 19:54 • Новости дня
    В Киеве прогремели взрывы

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве прогремели взрывы во время действия режима воздушной тревоги.

    В столице Украины прозвучала серия взрывов на фоне объявленной в городе воздушной тревоги, передает ТАСС.

    Информацию о происшествии распространило местное издание «Новости Live». Подробности о возможных разрушениях или пострадавших пока не приводятся.

    Российские войска нанесли ракетный удар по промпредприятию в Кривом Роге.

    Взрывы произошли в Луцке, Сумах и Днепропетровске на фоне воздушной тревоги.

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    13 сентября 2026, 10:23 • Новости дня
    Си Цзиньпин предложил пять инициатив для нового этапа БРИКС
    Си Цзиньпин предложил пять инициатив для нового этапа БРИКС
    @ Yan Yan/XinHua/Global Look Press

    На саммите лидеров БРИКС в Нью-Дели Си Цзиньпин призвал укрепить сотрудничество Глобального Юга и представил пакет инициатив в сфере технологий и торговли.

    Выступая на второй сессии восемнадцатой встречи лидеров БРИКС в Нью-Дели, председатель КНР Си Цзиньпин представил ключевые приоритеты объединения, передает «Синьхуа». Он отметил ускорение глобальных перемен, рост влияния Глобального Юга и призвал страны БРИКС взять историческую инициативу, сплотить развивающиеся государства и сыграть стабилизирующую роль в международных делах.

    Си Цзиньпин подчеркнул необходимость совместной защиты международного правопорядка, суверенного равенства государств, отказа от двойных стандартов и укрепления роли ООН. Он поддержал реформу многосторонних институтов, в том числе Всемирной торговой организации, модернизацию мировой финансовой архитектуры и реализацию Повестки ООН до 2030 года, а также предложил ускорить выработку глобальных правил по управлению искусственным интеллектом и климатической повестке.

    Глава КНР заявил: «Большие БРИКС» должны добиваться больших свершений и большого развития, для этого необходимо укрепить основу прагматического сотрудничества». Он представил пять инициатив: по открытому и доступному искусственному интеллекту, по облегчению торговли и инвестиций, по развитию цифровых отраслей, по совместному продвижению интеллектуального производства и по подготовке инженерных и научных кадров, включая создание альянса по обучению инженеров и программы обмена для молодежи.

    Си Цзиньпин напомнил, что 2026 год стал стартом пятнадцатой пятилетней программы Китая, которую он назвал одновременно внутренним планом и глобальным перечнем возможностей для партнеров. На встрече присутствовали президент России Владимир Путин, президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Ирана Масуд Пезешкиян, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Индонезии Прабово Субианто, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, наследный принц Абу-Даби Халид бин Мохаммед, главы МИД Бразилии и Саудовской Аравии, а также генсек ООН Антониу Гутерриш при председательстве премьер-министра Индии Нарендры Моди.

    Перед началом заседания Си Цзиньпин принял участие в совместной фотосессии с участниками саммита. В мероприятиях также участвовали члены китайской делегации, включая Цай Ци и Ван И.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Китая сообщил о планах визита Си Цзиньпина в Нью-Дели для участия в 18-м саммите БРИКС.

    Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в столицу Индии для участия в саммите и проведения двусторонних переговоров с индийским руководством.

    Страны БРИКС по итогам форума приняли Делийскую декларацию и подчеркнули ключевую роль государств Глобального Юга.

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    13 сентября 2026, 00:39 • Новости дня
    Кушнер назвал самый сложный вопрос в переговорах по Украине

    Кушнер: Территориальный вопрос остается самым сложным

    Кушнер назвал самый сложный вопрос в переговорах по Украине
    @ Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В США переговорами в Кремле и в Киеве удовлетворены и рассчитывают на трехстороннюю встречу, при этом территориальный вопрос остается самым сложным, заявил спецпредставитель президента США по Украине Джаред Кушнер.

    «Я думаю, очевидно, что в какой-то степени это определяется тем, что происходит на поле боя, где в этом смысле ситуация очень динамичная. Именно здесь позиции сторон расходятся», – приводит слова Кушнера украинское агентство УНН.

    Спецпосланник США подчеркнул, что США пытаются приложить усилия для реальной перемены в ситуации, а не ради «показательной дипломатии».

    «Если бы Украина… смогла бы отступить к этой линии, то, очевидно, остальная часть соглашения уже разработана и согласована. Украина в настоящее время этого не хочет. И, конечно, наша задача как посредников – определить, как мы можем найти креативное решение, которое не противоречило бы их желаниям и помогло бы им достичь своей цели», – сказал Кушнер на встрече в рамках Ялтинской европейской стратегии (YES 2026) «Мир через силу сейчас».

    Спецпосланник США добавил, что американская сторона стремится убедить Россию урегулировать конфликт таким образом, чтобы обе стороны могли двигаться вперед  и быть уверенными в том, что повторения подобного в будущем не будет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США рассчитывают добиться прекращения боевых действий к зиме 2026 года. После переговоров с американцами в Киеве заявили об отсутствии новых идей у посланников Трампа. Рубио рассказал о дорожной карте для переговоров по украинскому вопросу.

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    12 сентября 2026, 15:13 • Новости дня
    Власти Украины полностью остановили железнодорожное сообщение с Сумами
    Власти Украины полностью остановили железнодорожное сообщение с Сумами
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Железнодорожное сообщение с украинским городом Сумы полностью остановлено, поезда теперь доходят только до станции Конотоп на западе области.

    Движение железнодорожного транспорта на северо-востоке Украины претерпело изменения: поезда больше не доезжают до областного центра, передает РИА «Новости». Теперь конечной станцией для составов стал город Конотоп, расположенный в 128 км западнее.

    «В Сумской области поезда временно будут курсировать до и от станции Конотоп», – говорится в официальном заявлении компании «Украинские железные дороги».

    В настоящее время нет точной информации о том, коснутся ли ограничения маршрутов с юга и востока, которые ранее не проходили через Конотоп. Для компенсации отсутствия поездов местные власти планируют запустить автобусное сообщение между городами.

    Сумская область граничит с тремя российскими регионами, а сам областной центр находится всего в 30 км от границы.

    Российские военные беспилотниками «Герань» поразили объекты железнодорожной инфраструктуры в Сумской области.

    Взятие под контроль села Писаревка открыло армии России дорогу для наступления на этот областной центр.

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    12 сентября 2026, 17:57 • Новости дня
    Власти Индии опубликовали видео встречи Путина и Моди под песню «Матушка-земля»
    Власти Индии опубликовали видео встречи Путина и Моди под песню «Матушка-земля»
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Правительство Индии опубликовало видео со встречи президента России Владимира Путина и индийского премьер-министра Нарендры Моди на полях саммита БРИКС в Нью-Дели под песню «Матушка-земля».

    Кадры с прошедшего в Нью-Дели саммита БРИКС разместили в официальном аккаунте индийского правительства в соцсети, передает ТАСС. В качестве звуковой дорожки к ролику авторы выбрали популярный хит «Матушка-земля».

    На опубликованной записи запечатлены моменты общения политиков. Кроме того, показан эпизод вручения российскому президенту переведенного на русский язык древнеиндийского трактата «Тируккурал». Также в монтаж включили фрагменты с международной промышленной выставки «Иннопром».

    Президент России Владимир Путин по прибытии на саммит БРИКС в Индии пожал руку бортпроводнице, что вызвало активное обсуждение в местных социальных сетях.

    Российский лидер и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели двусторонние переговоры. После встречи политики поехали на Деловой форум БРИКС в одном автомобиле.

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    13 сентября 2026, 03:25 • Новости дня
    Эксперт заявил о низком боевом духе окруженных у Волчанска «азовцев»

    Марочко заявил о низком боевом духе окруженных у Волчанска «азовцев»

    Tекст: Катерина Туманова

    Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что возможность окружения под Волчанском боевиков запрещенного в России украинского националистического батальона «Азов» говорит о раздрае в его рядах и потере боевого духа.

    «Касаемо попавших в волчанский котел «азовцев»: это уже не настолько элитное подразделение, которое было раньше. Оно сейчас набирается с тех же самых источников, с которых берут и в основные силы, то есть из русифицированных украинцев. Мотивация у этих боевиков, мягко говоря, плохая», – заявил он ТАСС.

    Марочко добавил, что дополнительное западное финансирование не способно решить проблемы батальона. Деньги не помогают улучшить качество личного состава и уровень его подготовки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные зажали в волчанском котле операторов украинских дронов. Минобороны сообщило об окружении подразделений ВСУ в Харьковской области. «Северяне» не дали ВСУ прорваться из окружения на Великобурлукском направлении.

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    13 сентября 2026, 09:16 • Новости дня
    ВС России поразили логистические центры и подстанции на юге Украины
    ВС России поразили логистические центры и подстанции на юге Украины
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские военные провели ночную операцию по уничтожению логистических центров и энергообъектов на Украине, задействованных в снабжении армии, сообщили в Минобороны России.

    Вооруженные силы России нанесли масштабные удары по ключевым узлам снабжения украинской армии, передает Минобороны РФ. Атака проводилась с использованием высокоточного оружия воздушного базирования и ударных беспилотников.

    В результате ночной операции поражен крупный логистический центр «Новая Почта» в населенном пункте Нерубайское Одесской области. Этот объект активно использовался для хранения и последующего распределения военного имущества, предназначенного для обеспечения нужд украинских войск.

    Кроме того, ударам подверглись важные объекты энергетической инфраструктуры. Поражены электроподстанции «Усатово» в Одессе и «Новая» в Николаеве, от которых зависела работа портов и логистических комплексов в этих регионах. Также пострадали железнодорожные узлы на западе страны, через которые шли поставки западного вооружения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли серию точных ударов по логистическим центрам в Николаеве и Николаевской области.

    Политолог Лариса Шеслер назвала этот город одним из главных транспортных центров обеспечения ВСУ.

    Ранее армия России поразила инфраструктуру портов Одессы и Черноморска для пресечения поставок военных грузов.

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    12 сентября 2026, 16:06 • Новости дня
    Словакия заявила о намерении восстановить диалог с Россией

    МИД Словакии заявил о желании восстановить каналы коммуникации с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил о намерении Братиславы восстановить диалог с Россией для решения накопившихся экономических вопросов.

    Глава словацкой дипломатии Юрай Бланар заявил о намерении восстановить межправительственную комиссию по экономическому и научно-техническому сотрудничеству с Россией, передает ТАСС.

    «Мы хотим восстановить коммуникационные каналы и, например, снова начать работу в рамках межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству с РФ», – отметил министр. По его словам, накопилось множество тем, требующих совместных решений.

    Одним из ключевых вопросов Бланар назвал поставки газа и долгосрочный контракт государственной компании SPP с «Газпромом». Несмотря на возражения Братиславы, Евросоюз запретил импорт российского газа с 2027 года.

    Разрыв контракта с «Газпромом» может грозить Словакии штрафами. Министр подчеркнул, что в случае проигрыша в арбитраже ущерб может составить от 10 млрд до 16 млрд евро, при этом гарантий компенсации от ЕС нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, словацкая государственная энергетическая компания SPP начала переговоры о поставках российского газа в 2027 году.

    Ранее Братислава подготовила иск в суд ЕС для отмены запрета на импорт энергоносителей. До этого премьер-министр страны Роберт Фицо назвал поставщиков топлива из России надежными партнерами.

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    13 сентября 2026, 06:35 • Новости дня
    Власти решили контролировать цены на 24 базовых продукта
    Власти решили контролировать цены на 24 базовых продукта
    @ Alexander Legky/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские власти утвердили список из 24 базовых продуктов питания для тотального контроля ценообразования от производителя до прилавка магазина, о чем сказано в соответствующем документе правительства.

    В список из 24 утвержденных правительством продуктов вошли популярные виды мяса, такие как говядина, свинина, баранина и куры, а также рыба. Кроме того, мониторинг охватит сливочное и подсолнечное масло, молоко, сыр, яйца, сахар, соль, муку и хлеб, передает ТАСС.

    Среди круп и овощей контроль затронет рис, гречку, макаронные изделия, картофель, свеклу, репчатый лук, морковь, помидоры, огурцы и капусту.

    Система контроля позволит своевременно выявлять причины резкого удорожания продовольствия от производителя до прилавка магазина.

    Закон о масштабном контроле ценообразования по всей цепочке поставок был принят в августе 2026 года. Документ со списком товаров вступит в силу одновременно с основным законом – 1 января 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин объяснил высокие цены на яблоки на Дальнем Востоке. В сентябре цены на овощи борщевого набора взлетели по всей России. Мировые цены на продовольствие достигли максимума за четыре года.

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    Кушнер назвал самый сложный вопрос в переговорах по Украине
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    Россия и Индия сдвинули проект BRICS Pay с мертвой точки

    Подписанное в ходе саммита БРИКС в Индии соглашение о новой платежной системе стран объединения – BRICS Pay – переводит проект, о котором говорится почти десять лет, в стадию практического развертывания. С помощью BRICS Pay бизнес сможет проводить платежи между странами напрямую в национальных валютах, граждане – оплачивать покупки своими картами в любой стране БРИКС, а государства система защитит от внешнего санкционного влияния. Как будет работать BRICS Pay? Подробности

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    Социологи замерили возможности кандидатов в Госдуму

    Выборы в Госдуму, согласно прогнозам социологов, пройдут при явке свыше 50% и завершатся победой «Единой России». И если первое место ЕР и второе место КПРФ практически не вызывают вопросов, то за третью строчку развернется борьба между ЛДПР и «Новыми людьми». Такие прогнозы представили участники круглого стола Экспертного института социальных исследований «ЕДГ–2026: план на победу. Аналитика активности политических партий». Подробности

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    Как изменятся танки для участия в войнах будущего

    Праздник День танкиста, 13 сентября, сами танкисты отмечают с противоречивыми чувствами – на первый взгляд, беспилотники полностью лишили танки их былого могущества. В какой-то степени это так – и всё же вполне можно представить, каким станет танк будущего и сами танковые войска. Как они должны измениться, чтобы сохранить свою эффективность на поле боя? Подробности

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    Опозоренного Мерца добивают его же оружием

    Пытаясь как-то подпортить успех «Альтернативы для Германии» на выборах и предотвратить новый, канцлер ФРГ Фридрих Мерц сделал только хуже. Более того, на него подали заявление в полицию, в чем многие увидели кармическое воздаяние. А до следующих выборов осталась всего неделя. Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

      Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

    • Китай жадно скупает русскую нефть

      Предприятия КНР значительно нарастили закупки российской нефти на спотовом рынке, приобретая ее с хорошей наценкой за срочность. Чем это вызвано?

    • На Мерца подали в суд за «этнические чистки»

      После триумфальной победы на одних выборах и в преддверии других партия «Альтернатива для Германии» подает в суд на канцлера ФРГ Фридриха Мерца за слова об этнических чистках. Сам Мерц подал 5000 подобных исков. Расплата пришла?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги в 2026 году: инструкция и смена поликлиники

      В 2026 году прикрепиться к поликлинике или сменить медицинскую организацию можно через Госуслуги, если у пациента есть подтвержденная учетная запись и действующий полис ОМС, а выбранная поликлиника участвует в системе обязательного медицинского страхования. По общему правилу менять поликлинику по собственному желанию можно не чаще одного раза в год, но при переезде или смене места пребывания это ограничение не применяется. Рассказываем, как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги, какие документы понадобятся, сколько рассматривают заявление, когда могут отказать и нужно ли открепляться от старой поликлиники.

    • Налоговое уведомление в 2026 году: когда придет, где посмотреть и что делать, если его нет

      В 2026 году налоговые уведомления направляют физическим лицам для уплаты имущественных налогов за 2025 год: налога на имущество, земельного и транспортного налогов, а в отдельных случаях – НДФЛ. Заплатить налоги по уведомлению нужно не позднее 1 декабря 2026 года, а само уведомление должно быть направлено не позднее чем за 30 дней до срока уплаты. С 1 августа 2026 года изменился порядок получения уведомлений через Госуслуги: теперь они автоматически направляются пользователям портала с подтвержденной учетной записью, если человек не отказался от такого способа. Рассказываем, когда придет налоговое уведомление, где его посмотреть и что делать, если документ не появился.

    • Ипотечные каникулы в 2026 году: новые условия для семей с детьми и как оформить

      С 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут оформить ипотечные каникулы при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей: заемщик сможет временно приостановить платежи по ипотеке или уменьшить их размер, а максимальный срок льготного периода по новому основанию составит до полутора лет. Для оформления нужно обратиться к кредитору с требованием и подтвердить рождение или усыновление ребенка свидетельствами либо удостоверением многодетной семьи. Рассказываем, кому положены ипотечные каникулы в 2026 году, какие документы нужны, как подать заявление и что будет с кредитом после окончания льготного периода.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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