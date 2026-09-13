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Аэропорт Вильнюса закрыли из-за неустановленных беспилотников
Главная воздушная гавань Литвы временно прекратила обслуживание пассажиров из-за появления в небе неопознанных летательных аппаратов, сообщил источник в авиадиспетчерской службе района полетной информации «Вильнюс», отвечающей за авиационный трафик над Литвой.
Причиной стала фиксация полетов неизвестных дронов в районе зоны ответственности местных диспетчеров, передает ТАСС.
«Аэропорт закрыт с 13:26 мск из-за фиксации в небе полетов неустановленных беспилотников», – сообщил источник.
Источник не уточнил возможную принадлежность аппаратов и траекторию их движения. Ожидается, что ограничения на обслуживание авиационного трафика продлятся ориентировочно до 16:30 по московскому времени.
Ранее Эстония подняла в воздух истребители НАТО с базы ВВС Эмари в ответ на якобы влетевшие в воздушное пространство страны беспилотники.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Вооруженные силы Литвы объявили воздушную тревогу из-за риска появления беспилотников.