  • Новость часаBloomberg: Лидеры БРИКС объединились против политики США
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Опозоренного Мерца добивают его же оружием
    Политолог: БРИКС становится созидательным центром Глобального Юга
    Кремль прокомментировал «новые предложения» по конфликту на Украине
    Герой России Набиев: Танкист – это прежде всего командный игрок
    ВС России поразили логистические центры и подстанции на юге Украины
    Российские войска взяли под контроль харьковский Черняков
    Си Цзиньпин предложил пять инициатив для нового этапа БРИКС
    Песков назвал эскалацией слова Зеленского об ударах по энергетике
    Власти решили контролировать цены на 24 базовых продукта
    Мнения
    Андрей Манчук Андрей Манчук Природные катастрофы по-прежнему способны менять ход истории

    Огромный оползень в Гималаях и ускоренное таяние ледников в высочайшем горном поясе Земли – это проблема далеко не только Непала, а всей планеты. Она может затронуть сразу 16 густонаселенных азиатских стран, где проживают два миллиарда человек.

    3 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Россия и Китай не хотят быть гегемонами, но Запад не оставляет вариантов

    Позиции Москвы и Пекина в рамках Глобального Юга хорошо описывает концепция международных отношений, известная как теория гегемонистской стабильности. При этом ни Россия, ни Китай не стремятся к гегемонии и скорее выполняют роль старших партнеров.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Воскрешение империй стоит дорого

    Упражнения президента США с раскрашиванием разных стран в цвета американского флага отражает то, над чем ломают голову политические элиты и мыслители современности: что делать с миром, где существует невероятное количество государств?

    34 комментария
    13 сентября 2026, 14:15 • Новости дня

    Bloomberg: Лидеры БРИКС объединились против политики США

    Саммит БРИКС в Нью-Дели принял заявление против тарифов и санкций США

    Bloomberg: Лидеры БРИКС объединились против политики США
    @ Pib Handout/Press Information/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Десять стран БРИКС на саммите в Нью-Дели приняли совместное коммюнике, в котором призвали к «максимальной сдержанности» в ближневосточном конфликте и осудили санкционную и тарифную политику Вашингтона.

    Лидеры БРИКС на выходных согласовали 45-страничное совместное коммюнике, осуждающее санкции и тарифную политику США, а также призывающее к сдержанности в ближневосточном конфликте. США и Дональд Трамп в документе прямо не названы, однако именно их политика стала главным объектом критики, пишет Bloomberg.

    Заявление выразило «глубокую обеспокоенность» эскалацией конфликта на Ближнем Востоке и осудило «преднамеренные удары по гражданской инфраструктуре и мирным ядерным объектам». Текст документа, согласованный в ночь на субботу, стал компромиссом между членами блока, занимающими противоположные позиции: Иран требовал жесткого осуждения США и Израиля, тогда как ОАЭ настаивали на осуждении иранских ударов по монархиям Персидского залива.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан в пятницу заявил, что страна не капитулирует. «Они думали, что, как Венесуэлу, смогут завоевать нашу страну за 24 часа. Это провалилось», – сказал он в интервью телеканалу India Today.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди подчеркнул, что БРИКС объединяет страны с «разными реалиями», а доверие Глобального Юга к блоку растет. «Сейчас время превратить наше единство в ощутимые результаты на мировой арене», – добавил он.

    Владимир Путин воспользовался саммитом для двусторонних встреч с Моди и беседы с Си Цзиньпином на полях форума. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, оба лидера подробно расспросили Путина об усилиях по урегулированию конфликта на Украине и предложили помощь в поиске решения. Председатель КНР Си Цзиньпин, приехавший в Индию впервые за семь лет, предложил создать открытую зону для разработки искусственного интеллекта в рамках БРИКС и заявил, что Китай и Индия – «партнеры, а не соперники».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал саммит БРИКС успешным, при этом глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о нехватке Трампа на форуме. На этом фоне нынешняя консолидированная позиция объединения по ближневосточному урегулированию имеет свою предысторию: ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан призывал БРИКС взять на себя самостоятельную роль в ближневосточном конфликте.

    12 сентября 2026, 19:15 • Новости дня
    МИД Индии проигнорировал провокационный вопрос об Украине на саммите

    Tекст: Вера Басилая

    Секретарь по экономическим отношениям МИД Индии Судхакар Далела ушел от ответа на провокационный вопрос шведского журналиста об Украине на брифинге БРИКС.

    Секретарь по экономическим отношениям МИД Индии Судхакар Далела отказался отвечать на вопрос шведского журналиста об Украине после заседания лидеров БРИКС в Нью-Дели, передает РИА «Новости». Представитель Swedish Radio поинтересовался, пытались ли участники саммита «убедить Россию прекратить конфликт».

    В ответ на это Далела подчеркнул, что объединение выступает за урегулирование конфликтов посредством диалога и дипломатии. «Я не хотел бы вдаваться в отдельные вопросы, конкретные геополитические проблемы, которые стоят перед нами», – заявил дипломат.

    Он также добавил, что позиция БРИКС отражена в Нью-Делийской декларации. Документ включает положения о соблюдении международного права, мирном разрешении споров и ключевом значении Устава ООН. Далела отметил, что блок четко обозначил приоритет диалога для преодоления напряженности.

    Ранее участники саммита в Нью-Дели единогласно утвердили итоговую Делийскую декларацию. При этом упоминание Украины в документе отсутствует.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди официально объявил о закрытии заседания лидеров стран объединения.

    Глава МИД России Сергей Лавров проинформировал партнеров по БРИКС о текущей ситуации на Украине.

    Комментарии (0)
    12 сентября 2026, 22:30 • Новости дня
    WAM: Путин и наследный принц Абу-Даби обсудили стратегическое партнерство

    Путин и наследный принц Абу-Даби обсудили партнерство стран

    WAM: Путин и наследный принц Абу-Даби обсудили стратегическое партнерство
    @ Пресс-служба Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед Аль Нахайян обсудил с президентом России Владимиром Путиным укрепление стратегических отношений между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами в рамках 18-го саммита БРИКС.

    Оба лидера в начале встречи поприветствовали друг друга и передали пожелания процветания и прогресса народам обеих стран, передает агентство WAM.

    «Стороны обсудили отношения между ОАЭ и Россией, а также пути поддержки двустороннего сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес, таким образом, чтобы это отвечало общим интересам и ожиданиям обеих стран и их народов», – отмечено в сообщении.

    В ходе беседы стороны обменялись мнениями по ряду региональных и международных вопросов, подчеркнув важность координации действий по итогам саммита БРИКС и преобразования итоговых решений в практические инициативы, которые будут полезны для всех.

    Ранее в этот день стало известно, что наследный принц ОАЭ пришел на переговоры с Путиным в традиционных сандалиях, а президент России назвал ОАЭ ближайшим союзником России на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент ОАЭ назвал объем товарооборота с Россией равным 11,5 млрд долларов. Тогда же Путин назвал ОАЭ дружественной России страной и сообщил о росте взаимных инвестиций.

    Комментарии (0)
    13 сентября 2026, 13:34 • Видео
    Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

    Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

    Комментарии (0)
    12 сентября 2026, 17:40 • Новости дня
    Песков сообщил об отсутствии подвижек по зерновой бирже БРИКС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал отсутствие прогресса в обсуждении инициативы по созданию единой зерновой биржи стран БРИКС.

    По словам Пескова, процесс создания единой зерновой биржи в рамках БРИКС пока не получил развития, передает ТАСС.

    Отвечая на вопрос журналистов о возможных изменениях в этом направлении, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: «Нет».

    Дополнительные детали о причинах отсутствия прогресса или возможных сроках возобновления обсуждения инициативы не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году президент России Владимир Путин предложил создать зерновую биржу БРИКС.

    Открытие этой площадки поможет сформировать справедливые индикаторы стоимости зерна на международной арене.

    Ранее Путин поддержал соответствующую инициативу представителей агропромышленного комплекса.

    Комментарии (0)
    12 сентября 2026, 18:11 • Новости дня
    Путин посетил торжественный прием лидеров БРИКС в Индии

    Путин посетил торжественный прием от имени Моди в Нью-Дели

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин побывал на торжественном приеме, организованном индийским премьер-министром Нарендрой Моди для участников саммита БРИКС в Нью-Дели.

    Путин в пятницу прибыл в столицу Индии с трехдневным рабочим визитом. Целью поездки стало участие в мероприятиях саммита БРИКС, который проходит 12-13 сентября, передает РИА «Новости».

    БРИКС представляет собой межгосударственное объединение, созданное двадцать лет назад Россией, Китаем, Индией и Бразилией. Позже в состав организации вошла ЮАР, а с начала 2024 года присоединился еще ряд государств.

    В конгресс-центре Нью-Дели российского лидера встретил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

    На полях международного форума главы России, Китая и Индии провели короткую неформальную беседу.

    Комментарии (0)
    12 сентября 2026, 17:09 • Новости дня
    Лидеры стран БРИКС потребовали отменить международные санкции против Кубы

    Tекст: Вера Басилая

    Лидеры стран БРИКС выразили серьезную обеспокоенность из-за действующих финансовых и торговых ограничений в отношении Кубы.

    Лидеры стран БРИКС приняли соответствующую декларацию в рамках проходящего в Нью-Дели саммита, передает РИА «Новости».

    В документе подчеркивается необходимость снятия односторонней блокады с Кубы.
    «Мы вновь заявляем о необходимости прекращения экономических, торговых и финансовых мер в отношении Кубы в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/80/4», – отмечается в тексте.

    Межгосударственное объединение БРИКС было основано в 2006 году. В текущем году председательство в организации осуществляет Индия, а сама встреча на высшем уровне проходит 12 и 13 сентября.

    Государства БРИКС приняли совместную декларацию с требованием отменить односторонние экономические санкции.

    Ранее министры иностранных дел стран объединения выступили за снятие введенных против Кубы ограничений.

    Власти Китая призвали Вашингтон немедленно прекратить блокаду острова.

    Комментарии (0)
    12 сентября 2026, 18:47 • Новости дня
    Си Цзиньпин заявил о восстановлении сотрудничества Китая и Индии

    Си Цзиньпин: Китай и Индия восстанавливают механизмы сотрудничества

    Си Цзиньпин заявил о восстановлении сотрудничества Китая и Индии
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Механизмы по продвижению китайско-индийского сотрудничества постепенно восстанавливаются, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в ходе 18-го саммита БРИКС.

    Глава КНР Си Цзиньпин во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди указал на постепенное возобновление институциональных обменов, передает ТАСС. Политики провели переговоры на полях 18-го саммита БРИКС, который проходит 12–13 сентября в Нью-Дели.

    «Китай неизменно рассматривает и развивает китайско-индийские отношения со стратегической высоты, в долгосрочной перспективе. За последние два года я дважды встречался с вами, и мы позволили выйти отношениям между двумя странами от «нового старта» к «новому подъему», – подчеркнул китайский лидер.

    Он добавил, что перечень сфер для совместной работы постоянно расширяется, а объем взаимной торговли достиг нового максимума. Подобная ситуация далась нелегко и требует бережного отношения, пояснил политик.

    Кроме того, Пекин и Нью-Дели несут большую ответственность на фоне сложной международной обстановки. Это связано с тем, что оба государства являются самыми густонаселенными в мире и выступают важными участниками Глобального Юга.

    Главы России, Китая и Индии провели короткую неформальную беседу во время заседания XVIII саммита БРИКС в Нью-Дели.

    Торговая политика Дональда Трампа подтолкнула Индию и Китай к постепенному восстановлению отношений.

    Эксперты ожидали борьбу Си Цзиньпина и Нарендры Моди за влияние на развивающийся мир в ходе саммита БРИКС.

    Летом представители двух государств констатировали постепенный выход двусторонних связей из глубокого кризиса.

    Комментарии (0)
    12 сентября 2026, 18:35 • Новости дня
    Правительственные силы Йемена нанесли удары по скоплениям хуситов в районе Мохи

    Tекст: Вера Басилая

    Правительственные силы Йемена заявили об уничтожении военной техники хуситов в районе Мохи.

    Представитель вооруженных сил Йемена Маджид ан-Назили сообщил, что правительственные силы «ликвидировали крупные скопления» мятежников близ порта Моха, передает ТАСС. В ходе операции военные уничтожили технику и вооружение противника.

    Кроме того, йеменская авиация нанесла удары по десяткам грузовиков с оружием, боеприпасами, ракетами и военным снаряжением к северу от города Таиз. По информации военных источников, колонна двигалась из Мохи в Сану. Также сообщается об уничтожении ряда бойцов движения «Ансар Аллах» вдоль трассы Моха – Зубаб.

    Накануне член политбюро йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Хузам аль-Асад подтвердил завершение операции по установлению контроля над территориями с выходом к Баб-эль-Мандебскому проливу на западе страны. Он заверил, что суда проходят через пролив в обычном режиме и угроз безопасности не наблюдается.

    Ранее 10 сентября хуситы заявили о захвате города Моха.

    На следующий день представители движения отчитались о взятии под контроль шести округов на побережье Красного моря.

    В Кремле предупредили о риске масштабной эскалации конфликта в районе Баб-эль-Мандебского пролива.

    Комментарии (0)
    12 сентября 2026, 17:02 • Новости дня
    Си Цзиньпин предложил Моди совместно развивать БРИКС

    Си Цзиньпин сообщил о планах развивать БРИКС вместе с Индией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди выразил намерение укреплять глобальную стабильность и способствовать устойчивому росту объединения.

    Пекин рассчитывает на сотрудничество с Нью-Дели для поддержания устойчивого развития БРИКС. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях 18-го саммита объединения, передает ТАСС.

    «В условиях нестабильной ситуации Китай и Индия, выступающие в качестве стран с самым многочисленным населением в мире, должны совместными усилиями содействовать высококачественному развитию БРИКС», – подчеркнул китайский лидер.

    Глава КНР также добавил, что объединение усилий двух стран способно придать мощный импульс обеспечению международной безопасности. По его словам, совместная работа принесет больше положительной энергии для глобального прогресса.

    Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин прилетел в Нью-Дели для участия в саммите БРИКС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, торговая политика США подтолкнула Индию и Китай к постепенному восстановлению двусторонних отношений. В субботу участники саммита БРИКС единогласно утвердили итоговую Делийскую декларацию.

    Комментарии (0)
    12 сентября 2026, 17:04 • Новости дня
    Путин назвал ОАЭ ближайшим союзником на Ближнем Востоке

    Путин: ОАЭ стали одной из самых близких для России стран в регионе

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин провел переговоры с наследным принцем Абу-Даби Халедом бен Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, обсудив экономическое и политическое сотрудничество.

    В ходе двусторонней встречи Владимир Путин подчеркнул высокий уровень партнерства между странами, следует из сообщения на сайте Кремля.

    «За это время многое изменилось и в мире, и в наших отношениях. Арабские Эмираты стали одной из самых близких для нас стран в регионе», – заявил российский лидер. В этом году Москва и Абу-Даби отмечают 55 лет со дня установления дипломатических связей.

    Путин обратил внимание на успешное развитие экономических контактов. «Я уже не говорю про экономику, здесь у нас всё в порядке. Торговый оборот растет, он большой и растёт», – сказал Путин во время встречи.

    Глава государства отметил, что отношения России и ОАЭ находятся в полном порядке, отметив рост взаимной торговли.

    «Это касается и вопросов политического взаимодействия, вопросов обеспечения безопасности», – сказал президент России.

    Касаясь ситуации на Ближнем Востоке, Путин признал, что регион переживает очень сложный период. При этом он выразил уверенность в скором восстановлении стабильности.

    «Регион сейчас переживает очень сложный период своего развития, но мы постоянно находимся в контакте с руководством Арабских Эмиратов, с вашим отцом, с президентом. Прошу передать ему самые наилучшие пожелания. Мы с ним в постоянном контакте», – сказал Путин в ходе встречи.

    Он отметил, что наиболее важные и острые вопросы обсуждаются как по телефону, так и в очном формате.

    Президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян поблагодарил Владимира Путина за теплый прием в Москве.

    Российский лидер назвал Эмираты важным торговым партнером в арабском мире.

    Глава ближневосточного государства оценил товарооборот между странами в 11,5 млрд долларов.

    Комментарии (0)
    12 сентября 2026, 20:55 • Новости дня
    Иран передал США условия для открытия Ормузского пролива

    Tекст: Вера Басилая

    Тегеран направил Вашингтону список из семи требований, выполнение которых необходимо для возобновления свободного судоходства через Ормузский пролив, сообщило агентство Tasnim.

    Иранские власти выдвинули американской стороне семь требований, от которых зависит возобновление судоходства в Ормузском проливе, передает ТАСС. Требования были переданы через дипломатических посредников.

    Источник сообщил, что пока эти семь условий, одобренные высшими инстанциями Исламской Республики Иран, не будут выполнены, Ормузский пролив останется закрытым. Таким образом, соглашение между Ираном и Оманом не означает открытия Ормузского пролива.

    Отмечается, что дальнейшая судьба стратегически важного водного пути сейчас полностью находится в руках Вашингтона. Именно от действий американского руководства зависят перспективы снятия блокады.

    Американские власти предложили Тегерану отмену санкций в обмен на разблокировку Ормузского пролива.

    Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф отказался снимать блокаду до выполнения условий июньского меморандума.

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи потребовал от Вашингтона прекращения боевых действий на Ближнем Востоке и возврата замороженных средств.

    Комментарии (0)
    12 сентября 2026, 20:05 • Новости дня
    Лидеров БРИКС угостили десертом с золотом на гала-ужине в Нью-Дели

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди устроил гала-ужин для участников саммита БРИКС, в меню были включены вегетарианские деликатесы и пудинг с сусальным золотом.

    Участникам торжественного мероприятия в Нью-Дели подали изысканные вегетарианские блюда традиционной индийской кухни, передает РИА «Новости». В качестве закусок гостям предложили рулет из нутовой муки с горчицей, кокосом и листьями карри под мангово-йогуртовой заправкой, а также грибные кебабы с мятными жемчужинами на хлебе ширмал.

    Основное меню включало мягкий сыр панир в соусе из томатов и лука-шалота, гималайские сморчки со спаржей, шафраном, изюмом и миндалем. Кроме того, подавали морковь и зеленую фасоль с южноиндийскими специями и кокосом, бульон из бобовых, рис басмати с просом и различные виды национального хлеба.

    На десерт участники саммита попробовали сезонные фрукты со взбитыми сливками и хрустящей сладостью джалеби. Главным украшением сладкого стола стал пхирни – традиционный молочно-рисовый пудинг с шелковицей, декорированный сусальным золотом.

    Саммит БРИКС проходит в столице Индии 12–13 сентября, в нем участвует президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин побывал на торжественном приеме от имени индийского премьер-министра Нарендры Моди.

    Местные кондитеры специально к приезду российского лидера подготовили угощение в виде шоколадных матрешек.


    Комментарии (2)
    12 сентября 2026, 16:32 • Новости дня
    Песков отметил риск мегаэскалации в Баб-эль-Мандебском проливе

    Кремль заявил о неконтролируемой ситуации и риске эскалации в Йемене

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил о риске масштабной эскалации из-за неконтролируемой ситуации в районе Баб-эль-Мандебского пролива.

    Кремль выражает серьезную обеспокоенность развитием событий в Баб-эль-Мандебском проливе. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, нынешнее положение дел грозит масштабным обострением конфликта, передает ТАСС.

    «Весь мир следит за ситуацией. Обеспокоены, конечно, потому что в целом ситуация продолжает дестабилизироваться», – подчеркнул представитель Кремля. Он также добавил, что происходящее может привести к мегаэскалации, поскольку контроль над обстановкой, судя по всему, утрачен.

    Резкое обострение в Йемене началось в начале сентября. Йеменское мятежное движение перешло в наступление на юго-западе страны. Хуситы начали наносить ракетные удары и атаковать беспилотниками прибрежные районы Красного моря. Их цель – перерезать пути к Мохе и приблизиться к стратегически важному Баб-эль-Мандебскому проливу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне йеменские повстанцы заняли стратегический порт Моха и два важных острова вблизи Баб-эль-Мандебского пролива.

    Председатель Президентского руководящего совета Йемена Рашад аль-Алими призвал не допустить повторения Ормузского кризиса в этом регионе. А МИД России выразил глубокую обеспокоенность резкой деградацией военно-политической обстановки в стране.

    Комментарии (0)
    12 сентября 2026, 19:19 • Новости дня
    Путину и другим лидерам исполнили симфонию БРИКС на инструментах всех его стран

    Tекст: Вера Басилая

    В Нью-Дели для участников саммита БРИКС, включая президента России Владимира Путина, организовали масштабный концерт с исполнением симфонии на национальных инструментах.

    Зажигательное музыкальное попурри и танцевальные номера стали частью гала-концерта на торжественном приеме, устроенном премьер-министром Индии Нарендрой Моди для участников саммита БРИКС, передает ТАСС.

    Симфонию БРИКС исполнили на традиционных музыкальных инструментах стран объединения и государств, сотрудничающих в формате «аутрич». Бразилию представили гитара и бубен пандейру, Китай – струнные эрху и гучжэн, Египет – смычковые ней и уд. За русские мелодии отвечали балалайка и баян.

    В ансамбль также вошли белорусские пан-флейта, сопилка и окарина, казахская домбра и инструменты других стран-участниц. Основу оркестра составили индийские национальные инструменты. Мероприятие прошло в конгресс-холле «Бхарат Мандапан», где накануне состоялись переговоры лидеров.

    Ранее президент России Владимир Путин побывал на торжественном приеме премьер-министра Индии Нарендры Моди.

    На заседании саммита БРИКС глава государства подчеркнул важность сохранения центральной роли ООН.

    Накануне участники делового форума встретили выступление российского лидера бурными овациями.

    Комментарии (0)
    12 сентября 2026, 15:28 • Новости дня
    Путин провел переговоры с премьером Эфиопии Ахмедом

    Путин в Нью-Дели провел переговоры с премьером Эфиопии Абием Ахмедом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский лидер продолжил серию двусторонних встреч в Нью-Дели переговорами с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом.

    Президент России Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом в Нью-Дели. На встречу главы государств приехали в одной машине. Владимир Путин пригласил коллегу в свой Aurus, который был украшен российским и индийским флагами, пишет ТАСС.

    В ходе беседы президент России назвал Эфиопию надежным партнером на Африканском континенте. По его словам, связи между двумя странами продолжают активно развиваться. Глава государства подчеркнул, что товарооборот России и Эфиопии вырос втрое и имеет тенденцию к дальнейшему увеличению.

    Россия придает особое значение отношениям со всеми африканскими государствами, отметил Владимир Путин. Он также сообщил, что Эфиопия приглашена на ближайший саммит Россия-Африка осенью 2026 года в России. Кроме того, российский лидер поздравил эфиопского премьера с наступившим Новым годом.

    «Мы знаем, что вы вчера в вашей стране отметили Новый, 2019 год по эфиопскому календарю, и, разумеется, поздравляю вас и весь народ дружественной Эфиопии с этим праздником», – сказал президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента Юрий Ушаков анонсировал переговоры Владимира Путина с премьером Эфиопии в Индии. Ранее лидеры двух стран обсудили вопросы интеграции африканского государства в БРИКС на саммите в Казани. Российский лидер предсказал дальнейший рост влияния Эфиопии на мировой арене.

    Комментарии (0)
    13 сентября 2026, 13:40 • Новости дня
    Политолог: БРИКС становится созидательным центром Глобального Юга

    Политолог Ткаченко: БРИКС становится созидательным центром Глобального Юга

    Политолог: БРИКС становится созидательным центром Глобального Юга
    @ Alexander Kazakov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    БРИКС на деле демонстрирует истинное стремление к командным принципам решения глобальных проблем. Организация ценит открытый и прямой диалог суверенных держав, что и привлекает иные страны Глобального Юга, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее в Индии завершился саммит БРИКС, в рамках которого была принята Нью-Делийская декларация.

    «БРИКС изначально задумывался как альянс суверенных держав. Объединение формировалось в тот период, когда на международной арене начали активно обсуждать склонность западных государств навязывать всем и каждому свою волю. Собственно, организация и рассматривалась как возможность снизить зависимость со стороны вестернизированных институтов», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Однако впоследствии, когда БРИКС заметно окреп, акцент в его деятельности сместился в сторону налаживания взаимовыгодного сотрудничества внутри самого объединения. Тем не менее прозвучавшие призывы к проведению независимого курса и организации коллегиальных методов решения глобальных проблем возвращают организацию к ее изначальному посылу», – акцентирует собеседник.

    «То есть БРИКС берет курс на становление своеобразной ООН для государств Глобального Юга. Объединение поддерживает стремление развивающихся стран выстраивать самостоятельную политику и готово предлагать им поддержку в виде расширения возможностей донесения собственной позиции на международной арене», – рассуждает эксперт.

    «Что особенно важно – риторика БРИКС о равноправии государств не является пустыми словами. Это отражение осознанного курса, который поддерживают все члены организации. Китай, например, выступил инициатором наращивания сотрудничества в сфере искусственного интеллекта (ИИ) между странами Глобального Юга. И несмотря на значимый отрыв в этой области от других членов объединения, Пекин выступает за истинно партнерский диалог», – уточняет он.

    «Например, Китай настаивает на том, что разработки в сфере ИИ должны создаваться на основе принципа открытого кода. Это разительно отличный подход от тех же США. Соответственно, БРИКС и его члены не словом, а делом показывают, что в рамках организации создается пространство не конкуренции, но созидания», – заключил Ткаченко.

    Напомним, в Индии завершился саммит БРИКС, в рамках которого была принята Нью-Делийская декларация. Как сообщает Hindustan Times, итоговый документ был принят единогласно. В нем, в частности, зафиксирован призыв к консолидации международных усилий, направленных на дипломатию и меры по предотвращению конфликтов, включая устранение их коренных причин.

    В рамках саммита Владимир Путин также заявил о растущей привлекательности базовых ценностей БРИКС для многих стран мира. К ним относятся проведение независимого курса и стремление к коллегиальному решению мировых проблем с опорой на международное право и Устав ООН. Президент подчеркнул, что внимание со стороны международного сообщества к объединению продолжает расти.

    В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин представил ключевые приоритеты организации, передает Синьхуа. Он отметил ускорение глобальных перемен, рост влияния Глобального Юга и призвал страны БРИКС взять историческую инициативу, сплотить развивающиеся государства и сыграть стабилизирующую роль в международных делах.

    Си Цзиньпин подчеркнул необходимость совместной защиты международного правопорядка, суверенного равенства государств, отказа от двойных стандартов и укрепления роли ООН. Он поддержал реформу многосторонних институтов, в том числе Всемирной торговой организации, модернизацию мировой финансовой архитектуры и реализацию Повестки ООН до 2030 года, а также предложил ускорить выработку глобальных правил по управлению искусственным интеллектом и климатической повестке.

    Комментарии (0)
    Главное
    Кушнер назвал самый сложный вопрос в переговорах по Украине
    Кремль заявил о защите Калининградской области от угроз НАТО
    Рейтинг канцлера Германии Фридриха Мерца упал до 14%
    Европарламент решил жестко ответить на торговую экспансию Китая
    Карни собрался сделать Канаду ассоциированным членом ЕС
    У берегов Индонезии пропал паром с 243 человеками на борту
    Рыбакина обыграла Соболенко в финале US Open

    Россия и Индия сдвинули проект BRICS Pay с мертвой точки

    Подписанное в ходе саммита БРИКС в Индии соглашение о новой платежной системе стран объединения – BRICS Pay – переводит проект, о котором говорится почти десять лет, в стадию практического развертывания. С помощью BRICS Pay бизнес сможет проводить платежи между странами напрямую в национальных валютах, граждане – оплачивать покупки своими картами в любой стране БРИКС, а государства система защитит от внешнего санкционного влияния. Как будет работать BRICS Pay? Подробности

    Перейти в раздел

    Социологи замерили возможности кандидатов в Госдуму

    Выборы в Госдуму, согласно прогнозам социологов, пройдут при явке свыше 50% и завершатся победой «Единой России». И если первое место ЕР и второе место КПРФ практически не вызывают вопросов, то за третью строчку развернется борьба между ЛДПР и «Новыми людьми». Такие прогнозы представили участники круглого стола Экспертного института социальных исследований «ЕДГ–2026: план на победу. Аналитика активности политических партий». Подробности

    Перейти в раздел

    Как изменятся танки для участия в войнах будущего

    Праздник День танкиста, 13 сентября, сами танкисты отмечают с противоречивыми чувствами – на первый взгляд, беспилотники полностью лишили танки их былого могущества. В какой-то степени это так – и всё же вполне можно представить, каким станет танк будущего и сами танковые войска. Как они должны измениться, чтобы сохранить свою эффективность на поле боя? Подробности

    Перейти в раздел

    Опозоренного Мерца добивают его же оружием

    Пытаясь как-то подпортить успех «Альтернативы для Германии» на выборах и предотвратить новый, канцлер ФРГ Фридрих Мерц сделал только хуже. Более того, на него подали заявление в полицию, в чем многие увидели кармическое воздаяние. А до следующих выборов осталась всего неделя. Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

      Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

    • Китай жадно скупает русскую нефть

      Предприятия КНР значительно нарастили закупки российской нефти на спотовом рынке, приобретая ее с хорошей наценкой за срочность. Чем это вызвано?

    • На Мерца подали в суд за «этнические чистки»

      После триумфальной победы на одних выборах и в преддверии других партия «Альтернатива для Германии» подает в суд на канцлера ФРГ Фридриха Мерца за слова об этнических чистках. Сам Мерц подал 5000 подобных исков. Расплата пришла?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги в 2026 году: инструкция и смена поликлиники

      В 2026 году прикрепиться к поликлинике или сменить медицинскую организацию можно через Госуслуги, если у пациента есть подтвержденная учетная запись и действующий полис ОМС, а выбранная поликлиника участвует в системе обязательного медицинского страхования. По общему правилу менять поликлинику по собственному желанию можно не чаще одного раза в год, но при переезде или смене места пребывания это ограничение не применяется. Рассказываем, как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги, какие документы понадобятся, сколько рассматривают заявление, когда могут отказать и нужно ли открепляться от старой поликлиники.

    • Налоговое уведомление в 2026 году: когда придет, где посмотреть и что делать, если его нет

      В 2026 году налоговые уведомления направляют физическим лицам для уплаты имущественных налогов за 2025 год: налога на имущество, земельного и транспортного налогов, а в отдельных случаях – НДФЛ. Заплатить налоги по уведомлению нужно не позднее 1 декабря 2026 года, а само уведомление должно быть направлено не позднее чем за 30 дней до срока уплаты. С 1 августа 2026 года изменился порядок получения уведомлений через Госуслуги: теперь они автоматически направляются пользователям портала с подтвержденной учетной записью, если человек не отказался от такого способа. Рассказываем, когда придет налоговое уведомление, где его посмотреть и что делать, если документ не появился.

    • Ипотечные каникулы в 2026 году: новые условия для семей с детьми и как оформить

      С 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут оформить ипотечные каникулы при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей: заемщик сможет временно приостановить платежи по ипотеке или уменьшить их размер, а максимальный срок льготного периода по новому основанию составит до полутора лет. Для оформления нужно обратиться к кредитору с требованием и подтвердить рождение или усыновление ребенка свидетельствами либо удостоверением многодетной семьи. Рассказываем, кому положены ипотечные каникулы в 2026 году, какие документы нужны, как подать заявление и что будет с кредитом после окончания льготного периода.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации