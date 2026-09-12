Огромный оползень в Гималаях и ускоренное таяние ледников в высочайшем горном поясе Земли – это проблема далеко не только Непала, а всей планеты. Она может затронуть сразу 16 густонаселенных азиатских стран, где проживают 2 миллиарда человек.0 комментариев
Путин заявил о важности укрепления центральной роли ООН
Россия считает исключительно важным сохранить и укрепить центральную роль Организации Объединенных Наций в международных делах, а также повысить эффективность ее работы совместно с партнерами по БРИКС. Об этом заявил президент России Владимир Путин на XVIII саммите объединения в Нью-Дели.
«Россия придает исключительно важное значение сохранению и укреплению центральной роли Организации Объединенных Наций в мировых делах. Ее устав является ключевым источником международного права», – подчеркнул Владимир Путин в ходе заседания саммита. По словам главы государства, Москва считает необходимым совместно с единомышленниками по БРИКС способствовать улучшению качества работы ООН, передает РИА «Новости»..
Межгосударственное объединение БРИКС было создано в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией. В 2011 году к организации присоединилась ЮАР, а с начала 2024 года в нее вошли еще несколько государств. В 2026 году председательство в БРИКС осуществляет Индия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин призвал расширить состав Совета Безопасности ООН за счет стран Глобального Юга. Российский лидер поблагодарил ЮАР за поддержку инициатив Москвы в Организации Объединенных Наций. Глава государства назвал весьма актуальной тему инклюзивного глобального управления.