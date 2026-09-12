Путин заявил о важности укрепления центральной роли ООН

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Россия придает исключительно важное значение сохранению и укреплению центральной роли Организации Объединенных Наций в мировых делах. Ее устав является ключевым источником международного права», – подчеркнул Владимир Путин в ходе заседания саммита. По словам главы государства, Москва считает необходимым совместно с единомышленниками по БРИКС способствовать улучшению качества работы ООН, передает РИА «Новости»..

Межгосударственное объединение БРИКС было создано в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией. В 2011 году к организации присоединилась ЮАР, а с начала 2024 года в нее вошли еще несколько государств. В 2026 году председательство в БРИКС осуществляет Индия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин призвал расширить состав Совета Безопасности ООН за счет стран Глобального Юга. Российский лидер поблагодарил ЮАР за поддержку инициатив Москвы в Организации Объединенных Наций. Глава государства назвал весьма актуальной тему инклюзивного глобального управления.