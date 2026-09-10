Анализировать чудеса – занятие крайне неблагодарное. Чудо – на то и чудо, что оно иррационально, алогично и внезапно. Но даже чудеса могут выбиваться из общего ряда. Как, например, чудо явления Христа в Калмыкии в 1946 году.2 комментария
МИД КНР сообщил о визите Си Цзиньпина в Индию
Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Нью-Дели для участия в 18-м саммите БРИКС по приглашению премьер-министра Индии Нарендры Моди, сообщили в китайском министерстве иностранных дел.
Председатель КНР Си Цзиньпин планирует посетить Индию для участия в 18-м саммите БРИКС, передает РИА «Новости» со ссылкой на МИД Китая.
Мероприятие пройдет в Нью-Дели 12 и 13 сентября.
Си Цзиньпин посетит Нью-Дели с 12 по 13 сентября по приглашению Моди.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал о скором визите Владимира Путина в Нью-Дели на саммит БРИКС.
Помощник главы государства Юрий Ушаков подтвердил планы проведения двусторонней встречи российского лидера с Си Цзиньпином на этом мероприятии.
Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил об ожидании приезда президента России на осеннюю встречу объединения.