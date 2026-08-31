Москва унаследовала от своих царственных предшественников вовсе не малахольное «бескорыстие». Глядя на современную международную политику, не устаешь поражаться тому, насколько морально выше выглядит наша страна на фоне мелкой позорной суеты ее противников.2 комментария
Дроны ВСУ ударили по жилым домам и логистическому центру в Екатеринбурге
БПЛА попали в жилые дома и логистический центр в Екатеринбурге
В Екатеринбурге зафиксированы попадания беспилотных летательных аппаратов и их обломков по жилым домам и логистическому центру, обошлось без жертв, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.
Беспилотники и их обломки упали на жилые здания и логистический центр, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер в Мах.
Он отметил, что обошлось без жертв, а данные о возможных пострадавших сейчас уточняются.
«Есть попадания беспилотников и обломков в жилые дома и логистический центр. Жертв нет. Информация по пострадавшим уточняется», – написал глава региона.
Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога также подтвердил информацию об атаке на жилой дом, подчеркнув, что всем жильцам поврежденных квартир будет оказана необходимая помощь.
В июле падение обломков беспилотника привело к пожару на автостоянке в Екатеринбурге.
Весной в результате атаки дрона пострадали 44 квартиры в жилом доме. Из-за значительных разрушений здания жильцы 14 квартир лишились доступа в свои помещения.