Дроны ВСУ ударили по жилым домам и логистическому центру в Екатеринбурге

БПЛА попали в жилые дома и логистический центр в Екатеринбурге

Tекст: Вера Басилая

Беспилотники и их обломки упали на жилые здания и логистический центр, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер в Мах.

Он отметил, что обошлось без жертв, а данные о возможных пострадавших сейчас уточняются.

«Есть попадания беспилотников и обломков в жилые дома и логистический центр. Жертв нет. Информация по пострадавшим уточняется», – написал глава региона.

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога также подтвердил информацию об атаке на жилой дом, подчеркнув, что всем жильцам поврежденных квартир будет оказана необходимая помощь.

В июле падение обломков беспилотника привело к пожару на автостоянке в Екатеринбурге.

Весной в результате атаки дрона пострадали 44 квартиры в жилом доме. Из-за значительных разрушений здания жильцы 14 квартир лишились доступа в свои помещения.