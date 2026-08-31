Москва унаследовала от своих царственных предшественников вовсе не малахольное «бескорыстие», а вечное и непреходящее стремление к общей безопасности. Глядя на современную международную политику, не устаешь поражаться тому, насколько морально выше выглядит наша страна на фоне мелкой позорной суеты ее противников.0 комментариев
Путин пожелал стойкости экс-президенту Армении Кочаряну
Президент России Владимир Путин направил телеграмму с поздравлениями с днем рождения второму президенту Армении Роберту Кочаряну, отметив важность сохранения душевной бодрости и стойкости на фоне происходящих жизненных испытаний.
Владимир Путин передал наилучшие пожелания Роберту Кочаряну, которому исполнилось 72 года,. В послании подчеркивается значимость личного вклада именинника в укрепление союзнических отношений между двумя странами, сообщается в Максе Кремля.
«Уважаемый Роберт Седракович! Примите сердечные поздравления по случаю дня рождения», – говорится в тексте официальной телеграммы.
Президент России пожелал бывшему руководителю республики крепкого здоровья и выдержки.
«В России не забывают о Вашем личном вкладе в развитие дружественных, союзнических связей между нашими странами. Искренне желаю Вам доброго здоровья, душевной бодрости и стойкости перед лицом испытаний, с которыми сейчас сталкиваетесь Вы и члены Вашей семьи», – отметил Путин.
Роберт Кочарян занимал высший государственный пост в республике на протяжении десяти лет. Его президентские полномочия продлились с 1998 по 2008 год.
Ранее суд в Армении арестовал бывшего президента страны Роберта Кочаряна на два месяца.
Прямо во время судебного заседания врачи увезли политика в больницу.
Днем ранее ереванская инстанция заключила под стражу сына Кочаряна Седрака.