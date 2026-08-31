Tекст: Евгений Крутиков

Как подчеркнул директор 1-го Европейского департамента МИД РФ Артем Студенников, французы намеренно дестабилизируют обстановку в Сахельском регионе для свержения действующих правительств и «прихода к власти подконтрольных им режимов». Он также напомнил о заявлении Службы внешней разведки России, в котором указывалось на причастность Парижа к попытке госпереворота в Буркина-Фасо в начале января.

«Есть самые серьезные основания полагать, что французские и украинские спецслужбы стояли и за недавними масштабными атаками боевиков в Мали, которые потерпели провал благодаря профессиональной и героической работе нашего Африканского корпуса», - заявил дипломат.

По информации Минобороны России, боевики потеряли в тех событиях в Мали более 2,5 тысячи человек и 102 единицы автомобильной техники. В сообщениях военного ведомства тоже подчеркивалось, что подготовка террористов производилась при участии украинских и европейских инструкторов.

Неофициальная информация о подготовке боевиков в странах Сахеля при непосредственном участии сотрудников ГУР Украины начала посткпать еще в прошлом году. Например, директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов утверждал о присутствия военных ВСУ в трех странах — Буркина Фасо, Судане и Мали, конкретнее - р регионах Мопти, Куликоро и Лере. По его словам, в Африке украинские инструкторы тесно взаимодействуют с террористами JNIM, связанными с «Аль-Каидой*» (запрещена в РФ).

В Центрально-африканской республике (ЦАР) тоже отмечалось присутствие украинских инструкторов.

По словам главы СОМБ, что украинские и колумбийские наемники помогают повстанцам в Судане — на севере штата Дарфур, а эксперты в Италии и Германии зафиксировали поставки техники в Чад, на юг Ливии и в Сомали. Из перехваченного разговора стало известно, что из Чада украинские инструкторы собирались отправиться в Судан.

По данным газеты ВЗГЛЯД, украинские инструкторы также могли участвовать в подготовке нападения на город Анефис в Мали 4 июля.

Украинская разведка сама хвасталась причастностью к нападениям на армию Мали и части «Африканского корпуса». Об этом ещё в 2024 году заявлял официальный представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов. По его словам, ГУР передала туарегам некую информацию, которая помогла исламистам разгромить колонну правительственных сил Мали и бойцов ЧВК «Вагнер». Он также намекнул, что малийские повстанцы получили и некое оружие, которое применялось в ходе операции.

Правда, тогда возникли сомнения в достоверности информации, так как безудержное стремление к самопиару давно стало отличительной чертой ГУР. Но тонкость в том, что украинцы в Африке могли действовать не самостоятельно, а в интересах британской и французской разведок. Их могли использовать для прослушивания переговоров россиян или как информационных курьеров, которые передавали повстанцам данные, чтоб не подставлять европейцев под уголовное дело (за помощь террористам, например).

Еще раньше, весной 2023 года, в Киеве решили отправить в Судан так называемый 10-й отряд ССО под командованием офицера ГУР Виталия Пташука, ранее сотрудничавшего с МИ6 в Зимбабве. Россия в суданской гражданской войне в Судане участия не принимала и никакую из сторон не поддерживала, но позиции в Омдурмане стали для украинцев базовыми для дальнейшего продвижения в сторону ЦАР и стран Сахеля.

Предположительно, именно эта группа прослушивала переговоры российских сил.

Более ни на что она оказалась не способна, чуть меньше чем через год покинула Африку, а впоследствии 10-й отряд ССО был почти полностью уничтожен в боях в Сумской и Харьковской областях.

Вероятно, некоторое количество украинских беспилотников были переданы туарегам в Сахеле, а сепаратистов и джихадистов в Мали и Нигере еще и обучали их использованию.

Наконец, в мае этого год участие украинских военных в попытках свергнуть правительства Сахаля подтвердили французские источники, а именно - журналист Жорж Мальбруно из Le Figaro, уже давно специализирующий на изучении террористической деятельности по всему миру. В 2004 году он был похищен исламистами в Ираке и несколько месяцев провел в плену.

Мальбруно утверждает, что начале прошлого года

спецслужбы Украины предложили французским властям план по свержению «хунт» в Сахеле и вытеснению русских».

«Речь идет о подразделении военной разведки Украины, которое действует в координации с повстанцами-туарегами. Среди них находятся несколько десятков франкоговорящих украинцев прошедших через Иностранный легион Франции», - заявил он в интервью радиостанции RTL, напомнив, что несколько лет назад власти Мали, Буркина-Фасо и Нигера изгнали французских военных и вышли из-под влияния Парижа.

Он подчеркнул, что поддержка французами антиправительственных групп, осуществляемая через украинцев, уже привела к захвату нескольких населенных пунктов на севере Мали.

Зачем все это французам, вроде как очевидно. Они готовы поддерживать любые силы, которые помогли бы им вернуть влияние в Сахеле.

Что же касается украинцев, в Киеве готовы были открыть второй фронт против России в Африке, но, когда командировка 10-го отряда ССО не принесла желаемого эффекта, ГУР переключилась на ограниченную помощь сахельским террористам. Ограниченную — потому что у военной разведки Украины нет ресурсов и возможностей содержать там реальную боевую группировку, только отряды с узким функционалом, например, операторов БПЛА.

При этом украинцы становятся простыми исполнителями замысла французов и англичан. Обмен информацией и передача туарегам чужих разведывательных данных — сугубо вспомогательная миссия.

Тем не менее, нельзя недооценивать желание украинских спецслужб организовывать диверсии и нападения на российские объекты по всему миру. Все действия с их стороны необходимо отслеживать и систематизировать, что по большому счету и делается. За несколько лет уже накопился значительный объем данных, свидетельствующих о том, что Киев не оставил попыток создать России «второй фронт» на дальних берегах или, по крайней мере, нанести максимально возможный ущерб Африканскому корпусу и дружественным России режимам, если против них уже идет какая-то вооруженная борьба. Террористическая борьба тоже подходит.

Франция тоже продолжит свои попытки вернуться в Сахель на плечах джихадистов, сепаратистов, а теперь еще и украинцев, слишком уж болезненной для нее стала эта потеря. Благо украинцев можно использовать в качестве подсобных рабочих и расходного материала не только в Европе и на и Украине, но и за многие километры от них. Африка еще не предел.