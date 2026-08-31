Москва унаследовала от своих царственных предшественников вовсе не малахольное «бескорыстие», а вечное и непреходящее стремление к общей безопасности. Глядя на современную международную политику, не устаешь поражаться тому, насколько морально выше выглядит наша страна на фоне мелкой позорной суеты ее противников.0 комментариев
Марочко: Зеленский усилил меры собственной безопасности
Глава киевского режима Владимир Зеленский приказал на прошлой неделе значительно усилить меры собственной безопасности, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По словам Марочко, Зеленский значительно усилил меры собственной безопасности, опасаясь за свою жизнь, передает ТАСС.
«Параноидальное настроение у нелегитимного украинского президента усилились в преддверии так называемого украинского дня независимости и продолжаются до сих пор», – написал эксперт на странице в соцсети «ВКонтакте».
Согласно данным социологических опросов, Зеленского в рейтингах доверия стабильно опережают экс-главком ВСУ Валерий Залужный, глава офиса Зеленского Кирилл Буданов* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), которых называли его возможными соперниками в случае проведения выборов. С некоторых пор в этот список входит и бывший министр обороны Украины Михаил Федоров.
Российский лидер Владимир Путин ранее подчеркивал, что президентский срок Зеленского истек вместе с его легитимностью, которую не восстановить никакими ухищрениями. День независимости Украины отмечается ежегодно 24 августа.
Украинские спецслужбы рекомендовали Владимиру Зеленскому максимально ограничить публичную активность из-за угрозы покушения.
Во время недавней поездки в Сербию политик значительно расширил меры личной безопасности.
Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров бросил прямой вызов главе киевского режима призывом к проведению выборов.
* Внесен в список террористов и экстремистов в РФ