30 августа 1943 года советские войска освободили Таганрог, закончив 683-дневную оккупацию города. На запад, чтобы не разделить судьбу германской пехоты в Сталинграде, побросав технику и артиллерию, бросилась 50-тысячная группировка противника.0 комментариев
Мировые цены на нефть выросли на фоне эскалации на Ближнем Востоке
Баррель Brent превысил 90 долларов на фоне эскалации на Ближнем Востоке
Обострение военного конфликта между США и Ираном в Ормузском проливе спровоцировало заметный рост котировок углеводородов на мировых биржах.
Утром в понедельник фьючерсы на марку Brent с поставкой в ноябре выросли на 2,47%, достигнув отметки 90,28 доллара за баррель, передает РИА «Новости».
Декабрьские контракты прибавили 4,78% и составили 90,23 доллара. Одновременно октябрьские фьючерсы WTI подорожали на 2,22% до 85,26 доллара.
Резкий скачок стоимости связан с взаимными атаками на Ближнем Востоке. Американские военные атаковали пусковые установки на иранском острове Ларак. В Центральном командовании ВС США объяснили свои действия необходимостью помешать минированию Ормузского пролива.
В ответ Корпус стражей исламской революции выпустил ракеты по военным объектам США в Иордании. Кроме того, ракеты были выпущены по американским судам в проливе и военным объектам в Западной Азии.