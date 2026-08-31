Путин поздравил Жапарова с 35-летием независимости Киргизии

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Садыру Жапарову в связи с 35-летием независимости Киргизии, сообщается на сайте Кремля.

«Отношения между нашими странами динамично развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Москва и Бишкек плодотворно сотрудничают на различных направлениях, активно взаимодействуют в рамках ОДКБ, ЕвразЭС, СНГ, ШОС и других многосторонних структур. И мы, конечно, продолжим самую тесную совместную работу по двусторонней, региональной и международной повестке дня», – говорится в послании главы государства.

Путин выразил уверенность, что предстоящая встреча в Бишкеке будет способствовать дальнейшему наращиванию взаимовыгодного сотрудничества.

Российский лидер также подчеркнул, что под руководством Жапарова Киргизия успешно решает социально-экономические задачи и укрепляет международные позиции.



«Желаю Вам, уважаемый Садыр Нургожоевич, крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности, а всем Вашим согражданам – мира и процветания», – заявил Путин.

Президент России Владимир Путин назвал энергетику важнейшей отраслью сотрудничества Москвы и Бишкека.

Весной глава Киргизии Садыр Жапаров поблагодарил российского лидера за неизменную поддержку двусторонних отношений.