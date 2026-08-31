Шуваев сообщил о гибели трех человек после атак ВСУ на Белгородскую область

Шуваев: Три человека погибли и 22 ранены при обстрелах Белгородской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

Три человека погибли и еще 22 получили ранения за минувшие сутки в Белгородской области в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в своем канале на платформе Mах.

«В Белгороде погибли 16-летний подросток и два мужчины, один из которых сегодня утром скончался в городской больнице № 2 Белгорода… В городе Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах ранения получили 22 человека, в том числе девять подростков», – написал глава региона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 25 августа при атаках ВСУ на Белгородскую область погибли четыре человека.

16 августа серия ударов украинских беспилотников привела к ранениям десяти мирных жителей.

14 августа в результате массированных обстрелов региона погиб один местный житель.