Москва унаследовала от своих царственных предшественников вовсе не малахольное «бескорыстие». Глядя на современную международную политику, не устаешь поражаться тому, насколько морально выше выглядит наша страна на фоне мелкой позорной суеты ее противников.2 комментария
Шуваев сообщил о гибели трех человек после атак ВСУ на Белгородскую область
Шуваев: Три человека погибли и 22 ранены при обстрелах Белгородской области
Три человека погибли, 22 ранены за сутки в Белгородской области в результате атак со стороны ВСУ, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
Три человека погибли и еще 22 получили ранения за минувшие сутки в Белгородской области в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в своем канале на платформе Mах.
«В Белгороде погибли 16-летний подросток и два мужчины, один из которых сегодня утром скончался в городской больнице № 2 Белгорода… В городе Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах ранения получили 22 человека, в том числе девять подростков», – написал глава региона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 25 августа при атаках ВСУ на Белгородскую область погибли четыре человека.
16 августа серия ударов украинских беспилотников привела к ранениям десяти мирных жителей.
14 августа в результате массированных обстрелов региона погиб один местный житель.