Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
Пожар вспыхнул в пригороде Киева после ночной атаки
Несколько очагов возгорания возникло под Киевом в результате атаки БПЛА, удары ВС России продолжаются, сообщили военкоры.
Огромный пожар и столб дыма возник в пригороде Киева после ночной атаки, передает «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Украинские СМИ подтверждают наличие множества очагов возгорания на прилегающих территориях, при этом атака реактивных беспилотных летательных аппаратов все еще продолжается.
Вечером 28 августа глава Киевской областной администрации Тимур Ткаченко сообщил о пожаре с повторными взрывами произошел на складах под Киевом.
Частичное отключение электроэнергии произошло на левом берегу Киева во время сирен и взрывов.
Власти перекрыли движение на Житомирской трассе из-за масштабного пожара на арсеналах с разлетающимися ракетами.
Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что согласно докладам министра внутренних дел Украины и руководителя ГСЧС об ударе в Бучанском районе Киевской области, после попадания там возник пожар с последующей детонацией.