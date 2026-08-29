Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
Прокуратура Украины начала проверку после взрыва на складе под Киевом
Прокуратура Украины инициировала расследование по статье о преступной халатности после детонации взрывоопасных материалов на складе в Бучанском районе Киевской области.
Генпрокуратура Украины начала проверку по факту детонации взрывоопасных материалов на складе в Бучанском районе Киевской области, сообщает РБК. Правоохранительные органы проверят законность размещения и хранения этих предметов на территории предприятия.
Следствие также изучит наличие необходимых разрешений и согласований для хранения опасных материалов. Особое внимание будет уделено действиям должностных лиц, принимавших решения о размещении взрывчатки на складе.
Премьер-министр Украины Сергей Корецкий прокомментировал инцидент в своем телеграм-канале. «Ужасная трагедия в Вишневом не стала уроком», – написал глава украинского правительства. Отмечается, что речь идет о Жулянском машиностроительном заводе «Визар» в Вишневом, где ремонтировали зенитно-ракетные системы. На этом предприятии после удара российских войск 6 июля фиксировали повторную детонацию.
Премьер-министр Украины Сергей Корецкий сообщил о пожаре с последующей детонацией в Бучанском районе.
Накануне глава Киевской областной администрации Тимур Ткаченко подтвердил факт возгорания складских помещений.
Власти Украины перекрыли движение на Житомирской трассе из-за масштабного пожара на арсеналах с разлетающимися ракетами.
Месяцем ранее правоохранительные органы задержали руководство оборонного предприятия после взрыва арсенала в Вишневом.