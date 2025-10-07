Tекст: Денис Тельманов

Данные ведомственной базы МВД России, с которыми ознакомилось агентство РИА «Новости», свидетельствуют о переобъявлении в розыск бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича, включенного в перечень террористов и экстремистов в России. В карточке по розыску указано: «Арестович Алексей... Основание для розыска: разыскивается по статье УК… Переобъявлен».

В 2024 году суд Москвы заочно арестовал Арестовича за призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганду терроризма, а также распространение дезинформации об использовании Вооруженных сил России. В мае 2023 года Росфинмониторинг внес Арестовича в перечень террористов и экстремистов.

В начале октября 2023 года Арестович уже был объявлен в федеральный розыск в России. В интервью журналистке Ксении Собчак он заявлял о согласии с идеей передачи России четырех новых регионов и Крыма без формального признания, что вызвало широкий общественный резонанс.

Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли в сентябре 2022 года. По итогам голосования большинство жителей поддержали вступление в состав России. Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, власти России считают этот вопрос окончательно закрытым.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Владимир Зеленский потеряет свой статус после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Зеленский подписал указ о санкциях в отношении Арестовича. Басманный суд Москвы арестовал Арестовича заочно за публичные призывы к терроризму.

