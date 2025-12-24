Может показаться, что военно-техническое сотрудничество между Турцией и Россией переживает закат, и в нынешних международно-политических реалиях невозможно. Однако не все так однозначно.0 комментариев
Путин: План развития охватывает всю страну
Стратегические программы развития России распространяются на все регионы страны, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Совета Федерации.
«Сегодня наши стратегические планы, программы развития охватывают всю страну – от Калининграда до Курильских островов, от Арктических широт до Крыма, Донбасса и Кавказа», – подчеркнул президент в ходе выступления, передает ТАСС.
Ранее Путин сверил с россиянами образ настоящего и будущего. Российский лидер также обозначил достижения и перспективы России.