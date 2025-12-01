  • Новость часаПВО сбила 36 украинских БПЛА над регионами России и Черным морем
    20 декабря 2025, 00:05 • Политика

    Путин сверил с россиянами образ настоящего и будущего

    Путин сверил с россиянами образ настоящего и будущего
    @ Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    В пятницу прошла программа «Итоги года с Владимиром Путиным», в ходе которой президент ответил на десятки вопросов граждан и журналистов. Обсуждались разные темы – ход СВО, демография, социальная политика, экономика, искусственный интеллект. По мнению экспертов, президент не только подвел итоги года, но и продемонстрировал четкое понимание будущего страны. Его послание потомкам показало: глава государства мыслит не «пятилетками», а более масштабно.

    В Москве прошла программа «Итоги года с Владимиром Путиным». Президент ответил на 77 вопросов, поступивших как от журналистов, собравшихся в Гостином Дворе, так и от обычных граждан, задавшие вопросы главе государства через соцсети, мессенджеры или телефонные звонки.

    «Формат «Итогов года» с президентом давно превратился в способ поддержания высокого уровня доверия между главой государства и обществом. Любой желающий мог убедиться, что Путин отлично разбирается во всех государственных вопросах, понимает их с поразительной точностью и четкостью», – сказал политолог Александр Асафов.

    «Самое главное – президент на деле показывает, что в прямом диалоге с ним не существует запретных тем. Даже самые сложные проблемы он готов обсуждать с гражданами, что наглядно демонстрирует высокую степень внимания Путина к повседневным запросам каждого россиянина», – акцентирует собеседник.

    «В рамках программы наиболее отчетливо звучала важная тема: в центре общественной жизни и государственной политики сегодня находится семья, ее развитие и пополнение. В этом нет ничего удивительного, ведь речь идет о важном институте традиционных ценностей, от которого зависит и улучшение демографической ситуации в стране», – поясняет эксперт.

    «Не меньше внимания президент уделил проблемам безопасности России. На фоне продолжающейся спецоперации это тоже крайне значимая тема. При этом глава государства также подчеркнул важность поддержки наших бойцов, воюющих в зоне СВО. Россия гордится своими защитниками», – добавляет он.

    «Еще одна интересная деталь – это особое отношение Путина к будущему нашей страны. Не случайно во время трансляции он продиктовал письмо потомкам. Для того чтобы развиваться, модернизироваться, мы должны понимать конечную цель пути, а для этого важно сформировать образ того государства, к которому стремимся, который мы намерены воплотить в жизнь», – говорит собеседник.

    «Президент демонстрирует гражданам слаженный образ этого будущего – яркий, светлый, полный надежд. Это сигнал даже не на десятилетия, а на столетия вперед. И мы, граждане России, принимаем нарисованную президентом картину и активно трудимся ради ее реализации», – подчеркнул Асафов.

    Данное послание можно считать примером социальной архитектуры будущего России, полагает Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры. «Стиль Владимира Путина – использовать незаезженные рецепты и оригинальные подходы», – полагает эксперт.

    «В рамках этой концепции президент создает будущее нашей страны, что называется, «с колес». Глава государства мыслит и действует не только по заранее сформированным конструктам, но и творчески. Именно поэтому его решения приводят к победам, в том числе – в военно-политической плоскости», – напомнил аналитик.

    «Кроме того, в ходе общения на «Итогах года» президент направил фундаментальные сигналы внутрироссийским элитам: придерживаться стратегии на победу России, невзирая на все сложности, а также ориентироваться на проверенные кадры, ветеранов СВО, участников проекта «Время героев», – детализировал спикер.

    «Еще одно принципиально важное послание Путина – ориентация на будущее,

    на молодое поколение, тех, кто будет управлять страной через несколько десятилетий. Обращу внимание на специфику прямого общения президента России с общественностью: он выступает не просто руководителем государства, а, что называется, близким человеком для каждого из сограждан», – подчеркнул Чеснаков.

    Примечательно, что послание президента было адресовано будущему поколению россиян. В этой связи особенно важным выглядит отношение Владимира Путина к молодежи. Глава государства подчеркнул, что он не считает людей, родившихся в 90-х, «потерянным поколением». По его мнению, подобное мнение является лишь отражением известной проблемой «отцов и детей», когда первые с недоверием относятся ко вторым.

    «У нас 700 тыс. человек в зоне СВО. И в основном это достаточно молодые люди, в том числе и представители 1990-х годов, в большом количестве», – подчеркнул президент. Таким образом, российский лидер выразил уверенность в подрастающем поколении, на благо реализации которого создается большое количество обучающих программ. И это неслучайно, ведь межпоколенческое единство является основой успешного развития России.

    Не менее важную роль играет и единство межнациональное,

    которому глава государства, по оценке политолога Павла Данилина, также отводит значимую роль. «Это особенно важно на фоне нынешних попыток ряда внешних игроков вбить клин в наше общество», – продолжил аналитик.

    «Впрочем, ответы на другие вопросы тоже косвенно касались темы консолидации и понимания того, что мы все, что называется, находимся в одной лодке. Например, президент объяснил, что совершенствование налоговой системы нужно для сбалансированности бюджета, который направлен на социальное развитие. Важно внимание Путина и к таким волнующим россиян темам, как зарплаты, пенсии, социальная ипотека, семья и дети», – указал он.

    Собеседник также обратил внимание на рассуждения президента о будущем России через сотни лет. «С одной стороны, это отдаленная перспектива. С другой – настоящий лидер должен мыслить не условными «пятилетками», а гораздо шире. Одной из тем с масштабным горизонтом планирования была геополитика и наши взаимоотношения с Евросоюзом. Путин подчеркнул, что мы готовы договариваться, но не приемлем шантажа и угроз, касающихся, например, Калининградской области», – уточнил спикер.

    Подобный «взгляд в будущее» еще раз продемонстрировал Путина как руководителя с высоким уровнем компетентности и глубокой погруженностью в актуальную проблематику всей страны,

    считает Виктор Потуремский, директор по политическому анализу ИНСОМАР. «Ключевые направления, о которых говорил президент, являются точным ответом на запросы со стороны общества», – пояснил он.

    «Безусловно, отдельного упоминания заслуживает разговор об СВО, в рамках которого президент обсуждал с другими участниками программы суверенитет России, интересы страны как политического формирования и социальной общности», – подчеркнул Потуремский.

    В целом, затрагивая тему спецоперации, Путин продемонстрировал фундаментальное понимание специфики боевых действий, отмечает эксперт Юрий Кнутов. «Глава государства рассказывает о ситуации как профессиональный военный, четко и ясно представляя себе обстановку. Поэтому закономерно, что на «Итоги года» был приглашен участник боевых действий, Герой России», – добавил он.

    Собеседник положительно оценил тот факт, что российский лидер подробно прокомментировал ход программы «Время героев». «Эти люди, как говорится, взглянули смерти в лицо. Они по-другому воспринимают жизнь и ценности, которые нужно защищать. Поэтому неудивительно, что им отдается преимущество – они действительно готовы и дальше служить Родине, и президент особо доверяет им», – добавил он.

    Эксперт также связал нынешние успехи на фронте не только с грамотными действиями военных, но и с перестройкой оборонной промышленности. «Россия превосходит противника по количеству БПЛА. Мы широко используем беспилотники с элементами искусственного интеллекта, а целый ряд предприятий освоил их выпуск», – сказал Кнутов.

    По его мнению, озвученная в ходе «Итогов года» проблема с нехваткой тяжелых беспилотников будет решена. Главной сложностью он назвал обеспечение связи. «Украина использует для этого спутниковый интернет Starlink. У нас пока нет достаточной космической группировки для широкополосного спутникового интернета, но такая программа есть, и мы ее создадим», – прогнозирует эксперт.

    При этом по мнению эксперта, уже сейчас стратегическая инициатива российской армии непосредственно влияет на общую ситуацию в мире. «Все больше европейцев осознают, что не смогут нанести России стратегическое поражение.

    Чем быстрее будет освобожден весь Донбасс, тем скорее можно будет говорить о нормализации отношений с Западом на равных условиях»,

    – считает Кнутов. Он отметил сдвиги в настроениях Евросоюза. «Антироссийская риторика теряет монолитность. Антивоенную позицию Венгрии разделяет Словакия, а в ряде вопросов – и Чехия. О начале перелома говорит и то, что ряд стран не поддерживают экспроприацию российских активов», – полагает аналитик.

    По мнению Кнутова, послание Владимира Путина будущим поколениям излагает особую миссию России в мире. «Президент сказал о нравственных ориентирах, к чему должно стремиться человечество. Если исходить из того, что через двести лет наши главные ценности сохранятся, то у России есть особая миссия», – добавляет эксперт.

    При этом Москва, осознавая собственную уникальность, не стремится закрываться от мира. В этом плане примечательно, что глава государства подчеркнул готовность взаимодействовать с Западом, но лишь при условии взаимного уважения, считает Алексей Мартынов, директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    «Ничего невероятного в этом нет. Мы живем в великой стране-цивилизации.

    Россия – одна из ведущих держав по всем видам суверенитета. Поэтому мы готовы вежливо разговаривать со всеми, но при условии, что с нами тоже разговаривают вежливо», – пояснил собеседник.

    Что касается демографической политики, то здесь, по словам политолога, Путин сочетает материальные и ценностные стимулы. «Я убежден, что рождение детей – это чудо. А то, что государство помогает семьям – эту практику нужно только развивать. Но дети рождаются не из-за материнского капитала, а скорее наоборот», – считает он.

    Также президент, по мнению эксперта, честно объяснил необходимость непопулярных фискальных мер, одновременно дав сигнал об их возможном временном характере. «Фискальные меры – чувствительная тема. Но это мировая практика. Некоторые коррекции необходимы для сбалансированности бюджета, и, когда ситуация изменится, налоги будут снижены», – рассуждает Мартынов.

    «Важно и то, что президент понятно и простым языком объяснил людям суть происходящего. Жанр практически личного общения главы государства со всей страной – дорого стоит, формат «Итогов года» не имеет аналогов в мире», – подчеркивает политолог.

