Эксперт: «Итоги года с Владимиром Путиным» дают ответы на сложные вопросы и консолидируют общество

Политолог Данилин: «Итоги года с Владимиром Путиным» –это честный разговор на актуальные темы

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

Программа «Итоги года» – это и инструмент, который позволяет президенту консолидировать общество, разъяснить важные вопросы и придать каждому уверенности в будущем, заявил газете ВЗГЛЯД Павел Данилин, директор Центра политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве России.

«Это всегда честный, открытый разговор на самые актуальные темы. Цель общения главы государства с участниками «Итогов года» – донести до общественности правильное понимание внутриполитической и международной ситуации», – детализировал эксперт.

«Одним из осевых треков были слова президента о российском межнациональном единстве. Это особенно важно на фоне нынешних попыток ряда внешних игроков вбить клин в наше общество», – продолжил аналитик.

«Впрочем, ответы на другие вопросы тоже косвенно касались темы консолидации и понимания того, что мы все, что называется, находимся в одной лодке. Например, президент объяснил, что совершенствование налоговой системы нужно для сбалансированности бюджета, который направлен на социальное развитие. Важно внимание Путина и к таким волнующим россиян темам, как зарплаты, пенсии, социальная ипотека, семья и дети», – указал он.

Собеседник также обратил внимание на рассуждения президента о будущем России через сотни лет. «С одной стороны, это отдаленная перспектива. С другой – настоящий лидер должен мыслить не условными «пятилетками», а гораздо шире. Одной из тем с масштабным горизонтом планирования была геополитика и наши взаимоотношения с Евросоюзом. Путин подчеркнул, что мы готовы договариваться, но не приемлем шантажа и угроз, касающихся, например, Калининградской области», – заключил спикер.

«В рамках «Итогов года» Владимир Путин традиционно продемонстрировал образ руководителя с высоким уровнем компетентности и глубокой погруженностью в актуальную проблематику всей страны», – добавил Виктор Потуремский, директор по политическому анализу ИНСОМАР.

«Ключевые направления, о которых говорил лидер, являются точным ответом на запросы со стороны общества. Среди них я бы отметил социальную тематику, демографию, экономику. Безусловно, отдельного упоминания заслуживает разговор об СВО, в рамках которого президент обсуждал с другими участниками программы суверенитет России, интересы страны как политического формирования и социальной общности», – подчеркнул он.

В пятницу состоялся традиционный формат программы «Итоги года», где президент Владимир Путин ответил на вопросы журналистов и граждан. Встреча продлилась рекордные 4,5 часа. Как сообщили телеведущая Первого канала Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин, число обращений к президенту превысило 3 млн, из них глава государства успел ответить на 77 вопросов.

Разговор начался с вопроса о ходе спецоперации и перспективах мирного урегулирования конфликта на Украине. Российский лидер напомнил о первопричинах кризиса и отметил, что Москва по-прежнему готова к диалогу и мирному урегулированию. Однако главной проблемой остается позиция официального Киева, который не проявляет готовности к обсуждению ключевых вопросов.

Также президент сообщил о ключевых успехах российских войск. Президент сообщил, что Красный Лиман, Константиновка и Димитров уже на 50% контролируются ВС России. Глава государства напомнил об освобождении Северска и Красноармейска, создавшего важный плацдарм для дальнейшего наступления, и о взятии под контроль половины Гуляйполя в Запорожской области.

Большое внимание уделялось экономическому блоку. Так, рост ВВП в текущем году составит 1%, а за три года – 9,7%. Для сравнения, рост в еврозоне за тот же период – 3,1%. Президент пояснил, что снижение темпов в России – это осознанное действие руководства страны, «связанное с таргетированием инфляции».

Президент сообщил о росте реальной заработной платы на 4,5% и дальнейшем снижении безработицы – до рекордных 2,2% с прошлогодних 2,5%. Дефицит федерального бюджета в этом году составит 2,6%.

В заключении президент продиктовал текст письма, которое мог бы отправить потомкам, чтобы те прочли его спустя сотни лет.