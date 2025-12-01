Захарова заявила о появлении террористической ячейки в Европе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Захарова прокомментировала атаку на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске, заявив, что в Европе действует террористическая ячейка, передает ТАСС. По словам Захаровой, эта структура появилась благодаря значительному финансированию и поставкам оружия со стороны западных стран, которые также оказывают политическую поддержку.

Захарова отметила: «Речь идет о том, что в центре Европы на колоссальные деньги из колоссальной подачи оружия и политической поддержки стран Запада была сформирована настоящая международная террористическая ячейка. Мы об этом говорили много лет. Ровно поэтому и стартовала та специальная военная операция, которая имеет конкретные цели и задачи – устрашение угроз безопасности».

Официальный представитель МИД подчеркнула, что теперь эта террористическая и неонацистская структура угрожает не только России, но и всей мировой безопасности. Она напомнила о недавнем случае обнаружения грузовиков с оружием в Молдавии и заявила, что сейчас зарегистрирован очередной теракт против гражданской энергетической системы.

Российская сторона, по словам Захаровой, намерена проинформировать о случившемся все ключевые международные организации. Она подчеркнула, что на примере этого инцидента мировое сообщество должно осознать масштабы угрозы, созданной западными странами, поддерживающими киевский режим, который, как говорит Захарова, совершает террористические акты не только против России, но и против гражданских объектов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Казахстана заявили об ущербе отношениям с Украиной после атаки на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). В Новороссийске включили системы оповещения из-за атаки беспилотников на терминал КТК. Казахстан отметил риски для мировой энергобезопасности после атаки на КТК.