5 комментариев
ФСБ ликвидировала агента Киева при попытке теракта в Крыму
ФСБ ликвидировала в Крыму агента военной разведки Украины при попытке устроить теракт против офицера Министерства обороны России, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Федеральная служба безопасности предотвратила попытку проведения теракта, подготовленного Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, сообщает ТАСС. По данным ведомства, завербованный спецслужбами Украины гражданин Украины планировал взорвать старшего офицера российского Минобороны с помощью взрывного устройства в личном автомобиле. «Исполнитель теракта нейтрализован при закладке взрывчатки под автомобиль и оказании вооруженного сопротивления сотрудникам ФСБ России», сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
На месте были изъяты средства связи с куратором и компоненты взрывного устройства западного производства. Как заявили в ФСБ, организатором покушения выступил сотрудник ГУР Фахриев Рустем Саитхалилович 1984 года рождения. Житель Крыма, признанный его пособником, задержан и арестован по решению суда. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности.
