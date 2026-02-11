Путин поручил разработать поправки о семейных ценностях в рекламе

Tекст: Оль

Президент России Владимир Путин поручил администрации президента и правительству разработать к июню законодательные предложения, которые будут способствовать популяризации традиционных семейных ценностей в рекламе, передает ТАСС. Соответствующее поручение дано по итогам заседания совета по реализации демографической и семейной политики, прошедшего в октябре.

В перечне поручений на сайте Кремля говорится: «Администрации главы государства и кабмину поручено представить предложения по внесению в нормативные правовые акты изменений, направленных на популяризацию традиционных семейных ценностей и позитивного образа многодетной семьи в рекламе».

Работа по подготовке поправок должна быть завершена к июню 2024 года. Инициатива направлена на укрепление института семьи и формирование позитивного отношения к многодетным семьям среди населения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России определило меры по поддержке рождаемости и улучшению условий для многодетных семей до 2036 года.