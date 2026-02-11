Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.0 комментариев
Песков: Путин проведет встречу с главой Северной Осетии
Президент России Владимир Путин сегодня встретится с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков отметил на брифинге: «В рамках продолжения фактически ежедневной работы с регионами сегодня президент примет главу Республики Северная Осетия – Алания Сергея Меняйло», передает ТАСС.
Песков уточнил, что основной темой разговора станут итоги 2025 года.
В ноябре Путин на встрече с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло обратил внимание на большое количество дорожных происшествий в регионе.