Путин обсудил украинский кризис с президентом ЮАР Рамафосой

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР, осветив результаты недавних переговоров со спецпредставителем США и подчеркнув важность африканской мирной инициативы.
Состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, сообщает официальный Telegram-канал Кремля.
В ходе беседы российский лидер поделился основными итогами прошедшей в Москве встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Президент ЮАР выразил благодарность за предоставленную информацию.
Особое внимание было уделено обсуждению африканской мирной инициативы, направленной на урегулирование конфликта на Украине. Российская сторона положительно оценила роль государств Африки, включая ЮАР, в продвижении этой инициативы.
Лидеры также рассмотрели вопросы, касающиеся дальнейшего развития стратегического партнерства между Россией и ЮАР. По итогам разговора стороны договорились о продолжении контактов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, встреча президента России Владимира Путина и спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа прошла в деловом и конструктивном ключе. Россия уже начала информировать своих друзей и партнеров о результатах переговоров. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен увидел возможный повод для оптимизма после этой встречи.