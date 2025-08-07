Профессор Дизен назвал встречу Уиткоффа с Путиным поводом для оптимизма

Tекст: Дмитрий Зубарев

Дизен увидел возможность для оптимизма после встречи спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа с Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

Он отметил, что бывший американский президент Дональд Трамп выразил удовлетворение результатами общения своего представителя с российским лидером, назвав переговоры очень продуктивными. По словам Дизена, есть основания рассчитывать, что Трамп сможет использовать этот диалог как повод для смягчения своей риторики по поводу эскалации конфликта.

Профессор подчеркнул, что позитивные изменения возможны, если Трамп вернется к прежнему мнению о необходимости восстановления нейтралитета Украины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о возможности скорой встречи с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским. Трамп пригрозил ввести больше санкций против торговых партнеров России. Он также подтвердил срок ультиматума к России по Украине.