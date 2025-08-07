Раньше в общественном сознании еще теплилась максима: использование ядерного оружия – недопустимо никогда. И принцип ядерного сдерживания основан на идее гарантированного взаимного уничтожения. Теперь о «ядерке» говорят, как о само собой разумеющимся. И появилось даже это идиотское слово – «ядерка».0 комментариев
Профессор Дизен назвал встречу Уиткоффа с Путиным поводом для оптимизма
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен увидел возможный повод для оптимизма после встречи главы России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.
Он отметил, что бывший американский президент Дональд Трамп выразил удовлетворение результатами общения своего представителя с российским лидером, назвав переговоры очень продуктивными. По словам Дизена, есть основания рассчитывать, что Трамп сможет использовать этот диалог как повод для смягчения своей риторики по поводу эскалации конфликта.
Профессор подчеркнул, что позитивные изменения возможны, если Трамп вернется к прежнему мнению о необходимости восстановления нейтралитета Украины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о возможности скорой встречи с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским. Трамп пригрозил ввести больше санкций против торговых партнеров России. Он также подтвердил срок ультиматума к России по Украине.