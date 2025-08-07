Трамп заявил о «хороших шансах» на встречу с Путиным и Зеленским

Трамп: Есть хорошие шансы на скорую встречу с Путиным и Зеленским

Tекст: Антон Антонов

Трампу был задан вопрос о том, согласились ли Путин и Зеленский на проведение переговоров. Он ответил: «Есть хорошие шансы на то, что очень скоро будет встреча». По его словам, «есть очень хорошие перспективы того, что они это сделают», передает ТАСС.

«Мы пока не решили, где, но у нас сегодня были очень хорошие переговоры с президентом Путиным», – добавил он, имея в виду встречу российского лидера и своего спецпосланника Стивена Уиткоффа, состоявшуюся в Москве.

«И есть очень хорошие шансы на то, что мы сможем завершить этот раунд, завершить этот путь», – сказал Трамп.

Оценивая переговоры в Москве, Трамп отметил, что не стоит называть их «прорывом», поскольку работа в данном направлении велась уже «долгое время». Президент США заявил, что не прогнозирует сроки завершения конфликта на Украине, сославшись на прежние разочарования. По словам Трампа, путь к урегулированию остается долгим, но он чувствует обязательство содействовать завершению конфликта, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле прошла встреча Путина и Уиткоффа. Встреча состоялась накануне окончания ультиматума Трампа о необходимости урегулировать конфликт на Украине до 8 августа. Москва ранее отвергла ультиматум США.

Американские СМИ заявили, что Трамп хочет лично встретиться с Путиным. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что инициатива по встрече исходила от российской стороны.

