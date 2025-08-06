  • Новость часаNew York Times заявила о намерении Трампа лично встретиться с Путиным
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    Игорь Караулов Игорь Караулов Что общего у России и Эфиопии

    Свое место в мире эфиопы осознают. Когда мы прилетели в Эфиопию, на выходе из аэропорта Аддис-Абебы пожилая дама в платке спросила, из какой мы страны, и, услышав ответ, сразу же сказала: «Ethiopia is a BRICS country».

    10 комментариев
    Алексей Васильев Алексей Васильев Откуда пошла клевета про отсталость России в Крымскую войну

    Мы тогда выстояли и практически вничью свели войну против коалиции самых крупных государств на планете. Это как сейчас выступить против НАТО + КНР. И при этом обошлось без территориальных уступок. В том числе и благодаря технической оснащенности нашей армии.

    27 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему индустриализация Америки обречена

    Трамповская индустриализация стала попыткой вернуть Америку в 1950-е, игнорируя реалии XXI века. Инфляция и сверхпотребление – не временные трудности, а системные болезни.

    8 комментариев
    6 августа 2025, 22:31 • Новости дня

    New York Times заявила о намерении Трампа лично встретиться с Путиным

    New York Times: Трамп намерен лично встретиться с Путиным на следующей неделе

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп хочет лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным уже на следующей неделе, а затем провести трехсторонние переговоры с участием Владимира Зеленского, пишет New York Times.

    При этом New York Times ссылается на два источника, знакомых с планами президента США, передает РИА «Новости».

    Указывается, что Трамп озвучил свои намерения в ходе телефонного разговора с лидерами европейских стран. «В переговорах примут участие только трое – без участия европейских стран», – отмечает NYT.

    Источники также сообщили, что европейские лидеры «по-видимому, приняли» заявление Трампа, хотя раньше добивались того, чтобы координировать процесс урегулирования конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Дональд Трамп заявил о большом прогрессе по итогам переговоров. Помощник российского лидера Юрий Ушаков отметил, что встреча была полезной и конструктивной.

    6 августа 2025, 14:49 • Новости дня
    Эксперт объяснил причины возмущения Запада и ВСУ из-за российских Су-57

    Авиаэксперт Гусаров: Ударная мощь и бортовой интеллект делают Су-57 кошмаром для ВСУ

    Эксперт объяснил причины возмущения Запада и ВСУ из-за российских Су-57
    @ JAGADEESH NV/EPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Российский Су-57 почти невидим для украинской ПВО, а внедрение ИИ позволит использовать его с несколькими БПЛА «Охотник», что кратно увеличит ударную мощь группы, сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Роман Гусаров. Ранее на Западе и в ВСУ пожаловались на рост использования Россией истребителей пятого поколения в зоне СВО.

    «Су-57 в прямом воздушном бою будет иметь колоссальное преимущество над любым самолетом, имеющимся в распоряжении Украины – американским F-16, французским Mirage или любым советским истребителем четвертого поколения», – сказал авиаэксперт Роман Гусаров.

    «Впрочем, непосредственные столкновения в современных условиях редкость. Самолеты обнаруживают друг друга с расстояния многих километров. И побеждает тот, у кого лучше радары и вооружение, кто быстрее засечет противника и уничтожит. В этих компонентах у Су-57 очень мало конкурентов в мире, и их точно нет на Украине», – продолжил собеседник.

    «Еще один плюс Су-57 – универсальность. Он способен одинаково успешно применять планирующие бомбы, гиперзвуковые ракеты. Ранее ударные самолеты подразделялись на истребители, бомбардировщики, штурмовики. А наш новый самолет фактически может выполнять любую задачу», – детализировал эксперт

    «Кроме того, у истребителя низкая отражающая поверхность, что ведет к уменьшению радиолокационной заметности. «Невидимости» Су-57 также способствует форма корпуса и расположение вооружения во внутренних отсеках», – отметил эксперт.

    «Отдельно отмечу, что Су-57 опережает конкурентов по бортовому интеллекту. Сообщается о внедрении ИИ для «тактической» помощи пилоту. Это сделает возможным использование его с группой сопровождения БПЛА «Охотник», которые выступали бы как дополнительные носители вооружения. Это кратно увеличит ударную мощь истребителя», – указал он.

    При этом, указал Гусаров, Су-57 лучше применять не для ударов вблизи линии боевого соприкосновения, а в глубине территории Украины – для атак по командным пунктам, местам сосредоточения войск, вооружения и техники, военным эшелонам и критическим электроподстанциям.

    Ранее сообщалось, что ВСУ жалуются на то, что Россия наращивает использование истребителей пятого поколения Су-57 в зоне СВО и для атак по военным объектам в глубине территории, пишет польское издание Interia. В статье говорится, что ВКС применяют целые группы таких самолетов, каждый из которых несет новейшие маневрирующие ракеты Х-69. Они трудноуловимы для средств ПВО и ПРО, имеющихся в распоряжении Киева.

    Журнал Military Watch Magazine писал, что Су-57 получил новую малогабаритную гиперзвуковую ракету, а итальянские эксперты отмечали, что истребитель с гиперзвуковым вооружением не сможет остановить даже американская техника.

    Также известно, что «Рособоронэкспорт» планирует представить модификацию Су-57Э на авиационно-космической выставке LIMA 2025 в Малайзии.

    Комментарии (17)
    6 августа 2025, 10:07 • Новости дня
    CI: Российский спецназ захватил британских диверсантов под Очаковом
    CI: Российский спецназ захватил британских диверсантов под Очаковом
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские спецслужбы провели операцию в районе Очакова в Николаевской области, в ходе которой были захвачены несколько офицеров НАТО из Британии, сообщает аналитик Core Insights Хэл Тернер.

    Аналитик Core Insights Хэл Тернер сообщил, что среди задержанных числятся подполковник Ричард Кэрролл, полковник Эдвард Блейк и сотрудник разведки МИ-6, указанный просто как «сотрудник разведки», передает канал 360.

    Тернер пишет, что спецназ России высадился с кораблей, проник в командный центр ВСУ и задержал британских военных, координировавших запуск ракет и беспилотников по российским войскам и гражданским объектам. Операция заняла 15 минут, после чего, по словам Тернера, отношения между Москвой и Лондоном резко обострились.

    Он отметил, что МИД Великобритании попытался объяснить присутствие военных «туристическими целями», заявив, что задержанные якобы интересовались местами боев Второй мировой войны. Однако, по версии Core Insights, у них были обнаружены карты стратегических российских объектов, секретные инструкции и зашифрованные данные по взаимодействию с украинскими операторами беспилотников, а также записи разговоров с британским Генштабом, но «никаких книг по истории» при них не оказалось.

    Глава Минобороны России Андрей Белоусов, по данным издания, якобы заявил Лондону, что британские военные обмену не подлежат, на их возвращение рассчитывать не стоит.

    Британия официально не признала военную миссию своих офицеров на Украине, лишь позже указав на их «случайное» присутствие.

    Ранее наемники из Британии пытались провести высадку на Тендровской косе в Херсонской области, но были отброшены.

    Служба внешней разведки России сообщила, что британские спецслужбы разрабатывают два сценария диверсий с целью провоцирования масштабной экологической катастрофы в международных водах.

    Помощник президента России Николай Патрушев заявил, что Лондон планировал военную провокацию на Балтике.

    Эксперты объяснили, зачем Британия вместе с Украиной затеяли нефтяную катастрофу.

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    6 августа 2025, 19:47 • Видео
    Мнение Китая об СВО: конфликт близок к финалу

    На фоне встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москве МИД Китая сделал примечательное заявление. Там считают, что конфликт вокруг Украины вступил в решающую стадию и близок к завершению. А почему?

    Комментарии (0)
    6 августа 2025, 11:44 • Новости дня
    В Польше сообщили о массовых ударах Су-57 с новым оружием по ВСУ

    Interia: Российские Су-57 с новым оружием стали активнее использовать в зоне СВО

    В Польше сообщили о массовых ударах Су-57 с новым оружием по ВСУ
    @ JAGADEESH NV/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Зафиксировано усиление атак по ВСУ с применением истребителей Су-57, которые используют современное оружие, трудное для обнаружения и перехвата, сообщает Interia.

    Польское издание Interia сообщило, что российские военные стали чаще применять новейшие истребители Су-57 для ударов по позициям украинских войск, передает РИА «Новости».

    В публикации говорится, что украинская армия отмечает значительный рост масштабности и частоты атак с использованием этих самолетов.

    Отмечается, что Су-57 применяют современное вооружение, против которого украинским военным трудно организовать эффективную защиту.

    В мае представитель «Рособоронэкспорта» сообщил, что в Су-57 внедрена система искусственного интеллекта, позволяющая ей выступать в роли электронного второго пилота.

    Ранее журнал Military Watch Magazine (MWM) заявил, что Су-57 получил новую малогабаритную гиперзвуковую ракету.

    В Италии отметили, что российский Су-57 с гиперзвуковым вооружением не сможет остановить американская техника.

    «Рособоронэкспорт» планирует представить новейший истребитель пятого поколения Су-57Э на авиационно-космической выставке LIMA 2025 в Малайзии.

    Комментарии (8)
    6 августа 2025, 15:42 • Новости дня
    В Кремле оценили переговоры Путина и Уиткоффа

    Ушаков: Переговоры Путина и Уиткоффа прошли конструктивно и полезно

    В Кремле оценили переговоры Путина и Уиткоффа
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа носили полезный и конструктивный характер, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    По его словам, основной темой обсуждения стал украинский кризис, передает РИА «Новости». Также стороны затронули вопрос перспектив возможного развития стратегического сотрудничества между Россией и США.

    «Если назвать темы, то прежде всего, конечно, это украинский кризис. И вторая тема – это перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией», – сказал Ушаков.

    Напомним, в среду в Кремле состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Они длились около трех часов, после чего кортеж Уиткоффа покинул Кремль.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев после встречи Путина и Уиткоффа выразил уверенность в преобладании конструктивного диалога между странами.

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    6 августа 2025, 12:50 • Новости дня
    ВС России нанесли поражение объектам газотранспортной системы ВПК Украины
    ВС России нанесли поражение объектам газотранспортной системы ВПК Украины
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам газотранспортной системы, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины.

    Кроме того, удары наносились по складам беспилотников большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 142 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО были сбиты семь управляемых авиабомб и 244 БПЛА.

    Кроме того, силами Черноморского флота в юго-западной части Черного моря уничтожены два безэкипажных катера противника, отчитались в Минобороны.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 664 самолета, 283 вертолета, 74 970 беспилотников, 625 ЗРК, 24 464 танка и других бронемашин, 1584 боевые машины РСЗО, 28 214 орудий полевой артиллерии и минометов, 39 180 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне сообщалось, что ВС России поразили транспортную инфраструктуру ВСУ.

    Днем ранее ВС России нанесли групповой удар «Кинжалами» по военному аэродрому.

    ВС России за прошлую неделю нанесли семь групповых ударов по ВПК и военным аэродромам Украины.

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    6 августа 2025, 15:28 • Новости дня
    Глава РФПИ заявил о торжестве диалога после встречи Путина и Уиткоффа

    Глава РФПИ Дмитриев после встречи Путина и Уиткоффа: Диалог восторжествует

    Глава РФПИ заявил о торжестве диалога после встречи Путина и Уиткоффа
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    После личной встречи Владимира Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа глава РФПИ Кирилл Дмитриев выразил уверенность в преобладании конструктивного диалога между странами.

    После встречи специального посланника США Стивена Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным в Москве глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев подвел итог переговорам.

    В своем аккаунте в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) Дмитриев отметил, что благодарит всех за пожелания успешного визита американского представителя.

    «Спасибо всем за добрые пожелания успешного визита Стивена Уиткоффа в Москву. Диалог восторжествует», – написал Дмитриев.

    Дмитриев также подчеркнул свою уверенность в дальнейшем развитии диалога между Россией и США, не вдаваясь в детали прошедших переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф завершили переговоры в Кремле, которые длились около трех часов. После чего кортеж Уиткоффа покинул Кремль.

    Перед началом встречи Путин и Уиткофф обменялись рукопожатием и короткими репликами.

    Комментарии (13)
    6 августа 2025, 16:36 • Новости дня
    Уиткофф заказал большой чебурек перед встречей в Кремле

    Уиткофф заказал большой чебурек с мясом перед переговорами с Путиным

    Уиткофф заказал большой чебурек перед встречей в Кремле
    @ Francis Chung/CNP/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Перед официальными переговорами в Кремле спецпосланник США Стив Уиткофф выбрал на завтрак московский чебурек La Grande за 550 рублей.

    Как передает РИА «Новости», спецпосланник президента США Стив Уиткофф заказал на завтрак большой чебурек La Grande с бараниной и говядиной в одном из ресторанов Москвы перед переговорами с Владимиром Путиным в Кремле.

    Блюдо по форме напоминает «колобка» или большую буханку хлеба. К чебуреку предлагают одноразовые перчатки, чтобы не испачкаться, а также отмечают, что его удобно разрезать ножом. Чебурек выглядит объемным из-за воздуха внутри, а не из-за плотной начинки. Цена позиции в меню составляет 550 рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль заявил, что не будет давать развернутых комментариев по итогам встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

    Переговоры между Путиным и Уиткоффом прошли в полезном и конструктивном ключе.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил уверенность в преобладании конструктивного диалога между странами после личной встречи лидеров.

    Переговоры в Кремле длились около трех часов.

    Комментарии (15)
    6 августа 2025, 15:57 • Новости дня
    В Кремле рассказали, когда будут раскрыты детали встречи Путина с Уиткоффом

    Ушаков: Детали встречи Путина с Уиткоффом будут раскрыты после доклада о ней Трампу

    В Кремле рассказали, когда будут раскрыты детали встречи Путина с Уиткоффом
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кремль пока не будет давать развернутых комментариев по итогам встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

    По словам помощника президента Юрия Ушакова, причиной отсутствия комментариев является то, что Уиткофф еще не доложил о результатах встречи главе США Дональду Трампу, передает РИА «Новости».

    «Сейчас ситуация такая, что наш президент владеет полнотой информации. Наши сигналы, сигналы от президента Трампа. А Трампу еще о результатах этой встречи не доложено. Поэтому я бы воздержался от более подробных комментариев», – заявил Ушаков.

    Он отметил, что после того, как Уиткофф проинформирует американского лидера, позиция Кремля может быть дополнена подробностями. Дальнейшие комментарии по итогам переговоров могут последовать позднее.

    Ранее Ушаков сообщил, что переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа носили полезный и конструктивный характер.

    Напомним, в среду в Кремле состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Встреча длилась около трех часов, после чего кортеж Уиткоффа покинул Кремль.

    Комментарии (4)
    6 августа 2025, 09:31 • Новости дня
    NYP сообщила о возможном отказе США от санкций против России

    NYP: США могут не ввести санкции после истечения ультиматума для России

    NYP сообщила о возможном отказе США от санкций против России
    @ Sergey Bulkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация США рассматривает возможность не вводить новые ограничения против России после окончания десятидневного срока, отведенного на поиск компромисса на Украине, сообщила газета The New York Post (NYP).

    Газета пишет, что введение санкций США против России после истечения десятидневного ультиматума по урегулированию ситуации на Украине не является неизбежным, передает ТАСС.

    По словам собеседника издания, Белый дом сейчас активно добивается соглашения и считает такой исход наиболее предпочтительным для президента США. Принятие санкций рассматривается как один из вариантов, однако администрация надеется на дипломатическое решение.

    На ваш взгляд
    Чем закончатся 10 дней, которые дал Трамп для достижения перемирия на Украине?







    Результаты
    9 комментариев

    Ранее заместитель временного поверенного в делах США при ООН Джон Келли заявил, что Трамп хочет мирного соглашения России и Украины к 8 августа.

    Американский президент выразил мнение, что уменьшение стоимости нефти может существенно повлиять на решения российских властей в отношении конфликта на Украине.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о выработанном иммунитете России к санкциям.

    Комментарии (2)
    6 августа 2025, 09:19 • Новости дня
    В США назвали санкции против России ударом кувалды по американской экономике

    CNN: Санкции Трампа против России поразят экономику США ударом кувалды

    В США назвали санкции против России ударом кувалды по американской экономике
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Планируемые санкции США против государств, приобретающих российские энергоресурсы, способны привести к росту цен для американских потребителей и усложнить работу крупнейших компаний, сообщает CNN.

    По данным CNN, возможные санкции США в отношении стран, закупающих российские энергоносители, могут привести к значительным экономическим проблемам внутри страны, передает ТАСС.

    Аналитики считают, что подобные меры способны вызвать рост потребительских цен, снижение прибылей американских компаний и возможный скачок стоимости нефти.

    «Новая кувалда обрушится на саму американскую экономику», – говорится в аналитическом материале на сайте телеканала.

    Старший сотрудник Центра стратегических и международных исследований Клейтон Сигл отметил, что повышение пошлин на импорт российской нефти способно ускорить инфляцию в США. По его мнению, тарифы, превышающие 10-30%, окажут большое влияние на экономику и могут быть восприняты как блеф, поскольку нанесут ущерб не только другим странам, но и самим США.

    Аналитик UBS Wealth Management Джованни Стауново заявил, что увеличение пошлин на импорт товаров из Китая, включая продукцию компании Apple, может вызвать недовольство среди американских потребителей, а также усомнить Пекин в способности Вашингтона долго удерживать высокие пошлины. Он также подчеркнул, что заменить российскую нефть на мировом рынке будет крайне сложно.

    Эксперты телеканала сделали вывод, что в случае введения вторичных санкций их уровень может оказаться ниже заявленного Трампом, чтобы не спровоцировать излишний экономический урон для США.

    Ранее американский президент заявил, что снижение стоимости нефти может оказать влияние на решения российских властей по конфликту на Украине.

    Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вариант введения дополнительных ограничений против танкеров, связанных с Россией.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил наличие у России иммунитета к санкциям.

    Комментарии (9)
    6 августа 2025, 17:28 • Новости дня
    Трамп ввел 25 % пошлины против Индии за закупку нефти в России
    Трамп ввел 25 % пошлины против Индии за закупку нефти в России
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии.

    Решение было принято в ответ на продолжающиеся закупки Индией нефти у России, о чем заявили в Белом доме, передает РИА «Новости».

    В официальном сообщении говорится: «Президент Дональд Трамп только что подписал указ о введении дополнительной пошлины 25% для Индии в ответ на продолжающиеся закупки ею российской нефти». Власти США считают, что такие меры должны заставить Индию пересмотреть свою политику закупок энергоресурсов.

    Согласно заявлению Белого дома, ограничения будут действовать до тех пор, пока Индия не прекратит покупать нефть у России. Введение пошлины может существенно отразиться на торговых отношениях между странами и затронуть ряд индийских товаров, поступающих на американский рынок.

    Ранее сенатор Алексей Пушков сообщил, что ситуация с закупками Индией российской нефти стала проверкой независимости Нью-Дели и показала ограниченность санкционного давления Вашингтона на мировой арене.

    Напомним, власти США планируют ввести вторичные санкции и пошлины против Китая, Индии и Бразилии, чтобы ограничить поступления России от экспорта нефти. Индийские дипломаты заявили, что были «поражены отсутствием уважения» президента США Дональда Трампа на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

    Комментарии (13)
    6 августа 2025, 20:23 • Новости дня
    Трамп заявил о «большом прогрессе» на встрече Путина и Уиткоффа

    Трамп: На встрече Путина и Уиткоффа был достигнут «большой прогресс»

    Трамп заявил о «большом прогрессе» на встрече Путина и Уиткоффа
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Встреча специального посланника США Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным в Москве была «высоко продуктивной», сообщил президент США Дональд Трамп.

    Американский лидер уточнил, что его представитель вернулся с переговоров, где «был достигнут большой прогресс», передает РИА «Новости». Трамп сообщил, что после беседы Уиткоффа с Путиным проинформировал ряд союзников из Европы об итогах диалога. Он отдельно подчеркнул, что все стороны согласились с необходимостью завершения боевых действий на Украине.

    «Все согласны с тем, что эту войну нужно закончить, и мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели», – заявил Дональд Трамп в социальной сети Truth Social. Он отметил, что намерен продолжить усилия по урегулированию в ближайшее время.

    Напомним, в среду президент России Владимир Путин встретился в Кремле со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Встреча продолжалась около трех часов, после чего кортеж Уиткоффа покинул Кремль.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что переговоры Путина и Уиткоффа носили полезный и конструктивный характер. Он добавил, что детали встречи будут раскрыты после доклада о ней президенту США Дональду Трампу.

    Комментарии (13)
    6 августа 2025, 14:32 • Новости дня
    Власти Днепропетровска захотели пересмотреть дату основания города

    Мэрия Днепропетровска инициировала смену официальной даты основания города

    Власти Днепропетровска захотели пересмотреть дату основания города
    @ Андрей Иглов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Днепропетровске (украинское название – Днепр) создана рабочая группа, которой поручено выбрать новую дату основания города вместо 1776 года, связанного с Екатериной II, заявил заместитель мэра города Андрей Денисенко.

    Заместитель мэра Днепропетровска Андрей Денисенко на заседании рабочей группы заявил, что город был основан не в 1776 году по указу российской императрицы Екатерины II, а раньше. По его словам, существование казацкой агломерации с XVI века доказывает наличие «города трех переправ» задолго до официальной даты, передает ТАСС.

    Денисенко подчеркнул, что прежняя дата основания города, связанная с Екатериной II, является результатом «десятилетий колониальной пропаганды». Он призвал определить новую дату, которая «будет соответствовать научной истине». Конкретная дата пока не называется.

    Для изменения официальной даты необходимо получить решение городского совета. Денисенко отметил, что пересмотр возможен только после принятия соответствующего административного акта.

    Исторически Днепропетровск был основан как Екатеринослав в 1776 году, затем переименован в советский период. В 2016 году город украинскими властями стал называться Днепром в рамках политики «декоммунизации».

    Ранее депутат Верховной рады Ирина Констанкевич заявила, что на Украине требуется переименовать свыше 700 населенных пунктов по закону о деколонизации.

    Мэр Одессы Геннадий Труханов сказал по-русски, что Одесса не является русским городом.

    Эксперт Лариса Шеслер назвала «дерусификацию» украинских населенных пунктов плевком в лицо народу.

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    6 августа 2025, 19:20 • Новости дня
    Путин открыл новые построенные в регионах объекты

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по видеосвязи поздравил работников строительной отрасли с предстоящим профессиональным праздником и отметил их вклад в развитие страны.

    Глава государства подчеркнул, что миллионы людей трудятся в строительной сфере, реализуя масштабные проекты, возводя жилые дома, школы, больницы и другие социально значимые объекты, сообщает Telegram-канал Кремля.

    Путин отдельно поблагодарил строителей за их опыт, квалификацию и преданность делу, благодаря чему удается благоустраивать города и повышать качество жизни населения.

    «Благодаря опыту, высокой квалификации и преданности своему делу вы реализуете масштабные инфраструктурные проекты, возводите жилые дома, школы, больницы, другие значимые социальные объекты, прокладываете и ремонтируете автомобильные и железные дороги, благоустраиваете общественные пространства, вносите огромный вклад в достижение нашей главной цели – повышение уровня и качества жизни людей», – заявил президент.

    В преддверии Дня строителя, который отмечается 10 августа, были открыты новые объекты: набережная реки Амур в Комсомольске-на-Амуре, зоопарк в Перми, путепровод через железнодорожные пути в городе Унеча Брянской области, детский сад в Копейске Челябинской области и средняя школа №49 в поселке Шамхал Дагестана.

    Ранее Путин поручил регионам увеличить объемы жилищного строительства.

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    6 августа 2025, 14:14 • Новости дня
    МИД КНР заявил о решающем этапе переговоров Москвы и Киева

    Глава МИД КНР Ван И заявил о решающей фазе переговоров Москвы и Киева

    МИД КНР заявил о решающем этапе переговоров Москвы и Киева
    @ Александр Кряжев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Процесс мирного урегулирования кризиса на Украине вступает в решающий этап, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

    Министр иностранных дел КНР Ван И сделал заявление о важном этапе в урегулировании украинского кризиса, передает РИА «Новости».

    По его словам, старт переговоров Москвы и Киева стал значительным шагом вперед в процессе мирного диалога.

    По его словам, в настоящее время процесс урегулирования кризиса вступает в решающий этап.

    Ранее Ван И заявил о намерении Пекина вместе с Бразилией продвигать инициативу прекращения огня и поиска политического решения ситуации на Украине.

    Президент России Владимир Путин отметил, что возвращение сотен граждан на Родину стало ключевым результатом прямых переговоров между Москвой и Киевом в Стамбуле.

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