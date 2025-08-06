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    6 августа 2025, 22:00 • Политика

    Путин и Уиткофф показали пример «спокойной» дипломатии

    Путин и Уиткофф показали пример «спокойной» дипломатии
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Владимир Путин в пятый раз встретился с спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Темами для беседы стали конфликт на Украине и сотрудничество России с США. Что примечательно, стороны до сих пор не привели никаких деталей, однако положительно оценили итоги. Эксперты отмечают, что именно такая «тишина» обычно сопровождает урегулирование любых геополитических противоречий.

    В Кремле прошла встреча Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Беседа продлилась около трех часов. По словам помощника главы государства Юрия Ушакова, стороны обсуждали конфликт на Украине, а также перспективы возможного развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.

    Прошедшую встречу он охарактеризовал как «полезную и конструктивную». «С нашей стороны, в частности, по украинскому вопросу были переданы некоторые сигналы. Соответствующие сигналы получены и от президента США Дональда Трампа», – поделился Ушаков.

    Прокомментировал беседу и Госсекретарь США Марко Рубио. Он отметил, что Вашингтон намерен рассмотреть результаты поездки в течение суток. «Мы еще обсудим это, и, возможно, сделаем какие-то объявления. Может быть, позитивные, а может, и нет. Посмотрим», – сказал он. Между тем, агентство Reuters, ссылаясь на источники в Белом доме, сообщило, что разговор Уиткоффа и Путина в США оценили положительно. Несмотря на это, издание уверяет, что американские власти все же намерены ввести дополнительные санкции против России уже в эту пятницу.

    Сам Дональд Трамп охарактеризовал встречу как «весьма продуктивную». «Был достигнут значительный прогресс. После этого я проинформировал некоторых наших европейских союзников. Все согласны с тем, что эта война должна быть завершена, и мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели. Благодарим вас за внимание к этому вопросу!», – написал он на своей странице в соцсети Truth Social.

    Любопытно, что чуть ранее он провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Беседа продлилась около часа. Трамп разговор пока не комментировал, одна Зеленский сказал, что в беседе также принимали участие европейские лидеры. По его словам, стороны обсудили «то, что было озвучено в Москве».

    Напомним, спецпосланник главы Белого дома прибыл в Москву утром 6 августа. В аэропорту «Внуково» его встретил Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), а также спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами. До того, как прибыть в Кремль они совместно прогулялись по парку «Зарядье».

    Данный визит в Россию стал для Уиткоффа пятым по счету. В последний раз он приезжал в Москву 25 апреля. Примечательно, что в этот раз его приезд происходит накануне окончания ультиматума Трампа о необходимости урегулировать конфликт на Украине до 8 августа. В случае продолжения боевых действий после этой даты глава Белого дома намеревается ввести против РФ новые санкции.

    Как ожидается, ограничения будут включать вторичные пошлины за поставки российской нефти. В частности, сенаторы Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь предлагали увеличить тарифы на товары из стран-импортеров энрегоресурсов Москвы до 500%. Сам Трамп озвучивал рост ставки до 100%. Изначально ультиматум должен был продлиться 50 дней, а его окончание выпадало на первую неделю сентября.

    «Уж не знаю, как Владимир Владимирович переиграл Уиткоффа, но Трамп снова очарован: он заявил о «большом прогрессе» после «чрезвычайно продуктивной» встречи Уиткоффа и Путина», – обращает внимание военкор Александр Коц. Комментируя обращение главы Белого дома, спикер иронично заметил, что тот «забыл добавить, что это война Байдена, а не его, но это от избытка чувств». «Счетчик обнулился. Трамп не разочаровывался в позиции России ноль дней», – вновь сыронизировал Коц.

    Исторически доказано, что дипломатия любит тишину,

    говорит Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД. «В моменты особых кризисов политики всех стран старались, в первую очередь, обсудить имеющиеся проблемы между собой, и только после успешного нахождения компромисса они делились с общественностью результатами своих бесед», – отмечает он.

    «Конечно, в мире, где у каждого человека имеется смартфон и неограниченный доступ к интернету, сохранять детали общения между первыми лицами государств становится сложно. Именно поэтому Ушаков и решил предоставить журналистам в некоторой степени «базовый минимум» информации о прошедшей встрече Путина и Уиткоффа», – добавил эксперт.

    «Он высоко оценил разговор, перечислил его главные темы. Для понимания общих дипломатических процессов между Москвой и Вашингтоном этого достаточно. Россия не гонится за сенсациями. Стороны пытаются найти точки соприкосновения, на основании которых и получится выстроить необходимый диалог», – акцентирует собеседник.

    «Тем более, ситуация с конфликтом на Украине действительно сложная. Участникам переговорного процесса приходится учитывать огромное количество политических и экономических факторов. Кроме того, меняется и ситуация на фронте, которую также следует держать в фокусе в рамках диалога», – поясняет он.

    «Тем не менее, наш президент остается последовательным и спокойным. Позиция России не претерпевает трансформаций. Мы по-прежнему настаиваем на достижении долгосрочного и стабильного мира, подразумевающего устранение первопричин текущего конфликта. В этом плане Штатам даже повезло: они общаются с собеседником, который не меняет собственного мнения раз в неделю», – уточняет эксперт.

    «Но важно понимать, что диалог Москвы и Вашингтона не ограничивается одной лишь Украиной. США – крупная держава, с которой мы обсуждаем, в том числе и перспективы восстановления сотрудничества в разных сферах. Да, наши позиции в отношении Киева разнятся, но это не мешает странам искать точки соприкосновения по другим направлениям», – считает Козюлин.

    «У обеих сторон есть явные намерения договориться.

    Переговоры по украинскому урегулированию – это сложный и трудоемкий процесс. Одним сообщением в соцсетях здесь ничего не решить. Да и за одну встречу такие вопросы не решаются», –добавляет политолог Александр Асафов.

    «Мы имеем дело с многомерным, сложным вопросом, который требует учета колоссального объема тонкостей и нюансов. Поэтому неудивительно, что Россия и США параллельно обсуждают вопросы о возобновлении сотрудничества в тех или иных сферах. Речь о двух великих державах, которым необходимо согласовывать свои позиции по вопросам международной безопасности», – объяснил собеседник.

    «Поэтому обсуждение всех перечисленных процессов и требует дискуссий «за закрытыми дверями». Это не игра на публику, а работа по реальному приближению окончания конфликта. Тем более, что наш президент старательно и последовательно отстаивает интересы России, приближая заключение долгосрочного мира», – заключил Асафов.

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