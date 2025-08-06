  • Новость часаПутин и Уиткофф обменялись рукопожатием перед беседой в Кремле
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    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему индустриализация Америки обречена

    Трамповская индустриализация стала попыткой вернуть Америку в 1950-е, игнорируя реалии XXI века. Инфляция и сверхпотребление – не временные трудности, а системные болезни.

    2 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Коса Трампа движется навстречу камню

    Тихо принудить Нью-Дели, Бразилиа и даже Пекин к тому, чтобы сократить взаимодействие с Москвой в обмен на выгодные условия с Вашингтоном – вероятно, исход достижимый, по крайней мере до какой-то степени. Трамп, однако, пошел другим путем.

    6 комментариев
    Анна Сытник Анна Сытник Развитие ИИ требует ставить правильные вопросы

    Если искусно ставить нужные вопросы перед ИИ, то он поможет любому исследователю взглянуть на проблему под новым углом, сэкономит вам время и станет реальным интеллектуальным помощником, а не просто генератором текстов.

    21 комментарий
    6 августа 2025, 12:01 • Новости дня

    Путин начал встречу с Уиткоффом в Кремле

    Путин начал встречу с Уиткоффом в Кремле
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин начал переговоры в Кремле с прибывшим в Москву спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

    В Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника США Стивена Уиткоффа, передает ТАСС.

    Это уже пятый визит Уиткоффа в Россию с начала года. Ранее он приезжал в Москву 25 апреля и в Петербург 11 апреля, оба раза также встречаясь с Путиным.

    Ранее сообщалось, что спецпосланник президента США Уиткофф отправился в Кремль.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев и Уиткофф посетили ресторан в «Зарядье». Дмитриев встретил спецпосланника США Уиткоффа в московском аэропорту.

    5 августа 2025, 13:14 • Новости дня
    Песков заявил о резонансе от слов Путина на Валааме
    Песков заявил о резонансе от слов Путина на Валааме
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что высказывания лидеров России и Белоруссии на Валааме получили широкий общественный отклик.

    Высказывания, прозвучавшие во время визита президента России Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко на Валаам, не могли остаться без внимания, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя обсуждение заявлений в обществе, отметил: «Были заданы вопросы, главы государств на них ответили, и, конечно же, эти вопросы не могли остаться незамеченными».

    Песков также добавил, что ему не совсем понятно, о каком именно эффекте идет речь, однако факт обсуждения слов лидеров подтверждает их значимость. По словам представителя Кремля, интерес общественности к заявлениям обусловлен важностью поднятых на Валааме тем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что выбор Валаама для политических заявлений был личной инициативой президента Владимира Путина и связан с символическим значением острова.

    Путин и Лукашенко провели встречу на острове Валаам. Экс-премьер России Сергей Степашин отметил, что заявления Путина по поводу слов президента США Дональда Трампа были сделаны не случайно именно во время этой поездки на Валаам.

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    5 августа 2025, 13:55 • Новости дня
    Эксперт спрогнозировал итоги визита Уиткоффа в Москву

    Американист Дробницкий: Трамп использует визит Уиткоффа для пересмотра ультиматума России

    Эксперт спрогнозировал итоги визита Уиткоффа в Москву
    @ Al Drago/Pool/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    По итогам визита спецпосланника США Стива Уиткоффа в Москву Россия заявит о доведении до американского делегата своей точки зрения по Украине и вопросам, касающимся глобальной безопасности. Глава Белого дома Дональд Трамп, в свою очередь, заявит о прогрессе в двустороннем диалоге и использует этот тезис для пересмотра ультиматума Москве, предположил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    «Своим заявлением о перебазировании атомных подлодок ближе к России американский лидер Дональд Трамп создал болезненный фон в контексте планируемого визита Стива Уиткоффа в Москву. Те наработки и треки, которые создавались последние полгода, во многом нивелировались. Можно констатировать: «глобальная Демпартия», выходящая за пределы США, победила главу Белого дома», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    «Оказалось, что президент США не может приказывать Европе и не в силах взять под контроль так называемое «глубинное государство». Москва, Брюссель и американский конгресс в ходе необговариваемого консенсуса отказались реагировать на угрозы и ультиматумы Трампа. Ситуацию отягощает политическая, общественная и идеологическая поляризация американского общества», – указал спикер.

    «На этом фоне глава Белого дома ждет от Уиткоффа практически чуда: совмещения позиций всех сторон – Москвы, Брюсселя, Киева и Вашингтона – и предоставления плана по решению украинского кризиса», – продолжил собеседник. При этом он выразил скепсис в реальности достижения этой цели в ходе визита спецпосланника Трампа в Россию.

    «Очевидно, что российская и американская стороны поднимут в ходе бесед различные вопросы: Украина, экономика, архитектура глобальной безопасности, в свете в том числе отказа России от одностороннего соблюдения моратория на развертывание наземных РСМД. Но я не вижу возможностей для прорыва даже по какому-то одному треку», – признался политолог.

    «По итогам переговоров, вероятнее всего, Москва заявит, что Россия стоит твердо на прежних позициях и что она донесла свою точку зрения до Уиткоффа. Трамп же сообщит о некоем прогрессе в диалоге с Владимиром Путиным и, вполне возможно, использует эту риторику для пересмотра срока своего ультиматума», – спрогнозировал американист.

    «В сентябре же про эти ультиматумы все забудут, поскольку Конгресс попытается отобрать у главы Белого дома рычаги управления по важнейшим вопросам внешней политики – Украине, тарифам и санкциям. У законодателей это вполне может получиться. Такое развитие событий изменит властную конфигурацию в Вашингтоне. Но пока невозможно прогнозировать, как будет скорректирована позиция США в отношении России», – резюмировал Дробницкий.

    Ранее сообщалось, что спецпосланник США Стив Уиткофф посетит Москву на этой неделе, а Трамп конкретизировал даты, называя 6-7 августа. Пресс-секретарь президента России не исключил возможность личной встречи американского делегата с российским лидером Владимиром Путиным. «Мы всегда рады видеть господина Уиткоффа в Москве. И всегда рады контактам с ним, считаем их важными, содержательными и очень полезными», – сказал Песков.

    Визит состоится накануне истечение так называемого ультиматума Трампа Москве для урегулирования украинского кризиса. Все это также происходит на фоне ухудшения отношений двух стран. Российская сторона отказывается от одностороннего соблюдения моратория на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности. Глава Белого дома ранее заявил об отправке двух АПЛ ближе к границам России.

    Комментарии (4)
    5 августа 2025, 15:55 • Видео
    Назван главный козырь Китая

    Американские СМИ выявили главный козырь Китая, который Пекин использует на переговорах с США – это редкоземельные элементы, необходимые для военного производства. Этот козырь позволяет Пекину чувствовать себя достаточно уверенно, чтобы отвергнуть претензии Вашингтона насчет покупок российской нефти.

    Комментарии (0)
    6 августа 2025, 09:19 • Новости дня
    В США назвали санкции против России ударом кувалды по американской экономике

    CNN: Санкции Трампа против России поразят экономику США ударом кувалды

    В США назвали санкции против России ударом кувалды по американской экономике
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Планируемые санкции США против государств, приобретающих российские энергоресурсы, способны привести к росту цен для американских потребителей и усложнить работу крупнейших компаний, сообщает CNN.

    По данным CNN, возможные санкции США в отношении стран, закупающих российские энергоносители, могут привести к значительным экономическим проблемам внутри страны, передает ТАСС.

    Аналитики считают, что подобные меры способны вызвать рост потребительских цен, снижение прибылей американских компаний и возможный скачок стоимости нефти.

    «Новая кувалда обрушится на саму американскую экономику», – говорится в аналитическом материале на сайте телеканала.

    Старший сотрудник Центра стратегических и международных исследований Клейтон Сигл отметил, что повышение пошлин на импорт российской нефти способно ускорить инфляцию в США. По его мнению, тарифы, превышающие 10-30%, окажут большое влияние на экономику и могут быть восприняты как блеф, поскольку нанесут ущерб не только другим странам, но и самим США.

    Аналитик UBS Wealth Management Джованни Стауново заявил, что увеличение пошлин на импорт товаров из Китая, включая продукцию компании Apple, может вызвать недовольство среди американских потребителей, а также усомнить Пекин в способности Вашингтона долго удерживать высокие пошлины. Он также подчеркнул, что заменить российскую нефть на мировом рынке будет крайне сложно.

    Эксперты телеканала сделали вывод, что в случае введения вторичных санкций их уровень может оказаться ниже заявленного Трампом, чтобы не спровоцировать излишний экономический урон для США.

    Ранее американский президент заявил, что снижение стоимости нефти может оказать влияние на решения российских властей по конфликту на Украине.

    Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вариант введения дополнительных ограничений против танкеров, связанных с Россией.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил наличие у России иммунитета к санкциям.

    Комментарии (7)
    5 августа 2025, 14:28 • Новости дня
    WP: Решение России по РСМД спровоцировало опасения новой гонки вооружений
    WP: Решение России по РСМД спровоцировало опасения новой гонки вооружений
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американские СМИ обратили внимание на отмену Россией моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности, усмотрев в этом потенциальную угрозу.

    Отмена Россией моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности вызвала обеспокоенность в США, передает РИА «Новости». Американское издание Washington Post отмечает, что этот шаг может стать прецедентом для новой гонки вооружений.

    В публикации подчеркивается: «Это предупреждение потенциально создает условия для новой гонки вооружений».

    По мнению автора материала, напряженность между Россией и США вновь усиливается на фоне событий на Украине. В статье отдельно обращается внимание на то, что решение Москвы может привести к наращиванию военных потенциалов обеих стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство иностранных дел России сообщило, что условия для сохранения моратория на размещение таких ракет исчезли.

    Пресс-секретарь президента во вторник Дмитрий Песков заявил, что Россия может принимать любые меры по размещению ракет средней и меньшей дальности на своей территории.

    Эксперты назвали три основные причины отказа от моратория по РСМД.

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    5 августа 2025, 19:47 • Новости дня
    Foreign Policy: Жесткая политика Трампа усиливает влияние России в Арктике

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российское влияние в Арктике заметно усиливается на фоне ужесточения политики Вашингтона, что провоцирует сближение Москвы и Пекина в регионе.

    Статья американского издания Foreign Policy, как передает РИА «Новости», отмечает существенные риски для Соединенных Штатов в Арктике из-за жесткой линии, выбранной Дональдом Трампом в отношении Москвы. По мнению автора материала, «Москва укрепляет свое влияние в Арктике и остается доминирующим региональным игроком».

    В публикации говорится, что попытки Вашингтона изолировать Россию приводят к увеличению сотрудничества между Москвой и Пекином в регионе. Автор статьи рекомендует Трампу перейти к избирательному взаимодействию с Кремлем и отказаться от максималистской конфронтации.

    В материале особо подчеркивается, что влияние России на арктические дела становится все более значимым за пределами контекста событий на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва заявила о намерении твердо отстаивать свои интересы в Арктике.

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    6 августа 2025, 07:13 • Новости дня
    Дмитриев встретил спецпосланника США Уиткоффа в московском аэропорту
    Дмитриев встретил спецпосланника США Уиткоффа в московском аэропорту
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Москву, где его в аэропорту Внуково лично встретил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прилетел в Москву, передает ТАСС. В аэропорту Внуково его лично встречал глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф планирует прибыть в Москву 6 августа. Кремль выразил готовность встретить Уиткоффа и провести переговоры. Президент США Дональд Трамп заявил, что Уиткофф прибудет в Москву за один-два дня до истечения его ультиматума.

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    6 августа 2025, 09:31 • Новости дня
    NYP сообщила о возможном отказе США от санкций против России

    NYP: США могут не ввести санкции после истечения ультиматума для России

    NYP сообщила о возможном отказе США от санкций против России
    @ Sergey Bulkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация США рассматривает возможность не вводить новые ограничения против России после окончания десятидневного срока, отведенного на поиск компромисса на Украине, сообщила газета The New York Post (NYP).

    Газета пишет, что введение санкций США против России после истечения десятидневного ультиматума по урегулированию ситуации на Украине не является неизбежным, передает ТАСС.

    По словам собеседника издания, Белый дом сейчас активно добивается соглашения и считает такой исход наиболее предпочтительным для президента США. Принятие санкций рассматривается как один из вариантов, однако администрация надеется на дипломатическое решение.

    На ваш взгляд
    Чем закончатся 10 дней, которые дал Трамп для достижения перемирия на Украине?







    Результаты
    9 комментариев

    Ранее заместитель временного поверенного в делах США при ООН Джон Келли заявил, что Трамп хочет мирного соглашения России и Украины к 8 августа.

    Американский президент выразил мнение, что уменьшение стоимости нефти может существенно повлиять на решения российских властей в отношении конфликта на Украине.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о выработанном иммунитете России к санкциям.

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    6 августа 2025, 00:46 • Новости дня
    Трамп объявил о переговорах России и США в среду
    Трамп объявил о переговорах России и США в среду
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия и США в среду проведут встречу, сообщил глава американского государства Дональд Трамп, пояснив, что после переговоров примет решение по вопросу возможного усиления санкций против Москвы.

    Комментируя возможность усиления санкций, Трамп заявил: «Завтра у нас встреча с Россией. Посмотрим, что из этого выйдет. Тогда мы и примем решение», – передает РИА «Новости».

    Глава Белого дома также прокомментировал возможность введения 100% пошлин на товары из всех стран, покупающих российские энергоносители, отметив, что «никогда не устанавливал процент».

    Отвечая на просьбу прокомментировать заявление Индии о том, что США импортируют из России уран и удобрения, Трамп отметил, что ему об этом «ничего не известно» и он «должен проверить» этот вопрос.

    Reuters со ссылкой на источник сообщало, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф «будет находиться в Москве в среду для встречи с руководством России», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США сократили срок действия ультиматума, по которому Россия должна согласиться на перемирие на Украине. Москва отвергла ультиматум США. Соединенные Штаты угрожают ключевым торговым партнерам России и планируют ввести санкции против Китая, Индии и Бразилии.

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    6 августа 2025, 08:36 • Новости дня
    Дмитриев и Уиткофф прогулялись по парку «Зарядье» в Москве

    Глава РФПИ Дмитриев и спецпосланник США Уиткофф прогулялись по «Зарядью»

    Дмитриев и Уиткофф прогулялись по парку «Зарядье» в Москве
    @ Стрингер/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф встретились утром в Москве и вместе совершили прогулку по территории парка «Зарядье», расположенного в центре столицы.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и глава Российского фонда прямых инвестиций, а также спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев вместе прогулялись по парку «Зарядье» в центре Москвы, передает ТАСС.

    Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Москву, где его во Внуково встретил глава Российского фонда прямых инвестиций.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что  Уиткофф прибудет в Москву за один-два дня до истечения его ультиматума.

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    6 августа 2025, 10:11 • Новости дня
    Дмитриев и Уиткофф посетили ресторан в «Зарядье»
    Дмитриев и Уиткофф посетили ресторан в «Зарядье»
    @ ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф посетили ресторан в парке «Зарядье».

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф утром в среду посетили ресторан в парке «Зарядье» в Москве, передает РИА «Новости». Мероприятие продлилось около полутора часов, после чего участники прогулялись по парку и посетили смотровую площадку.

    Как сообщает корреспондент агентства, Дмитриев и Уиткофф были в хорошем настроении и общались в непринужденной обстановке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев встретил спецпосланника США Уиткоффа в московском аэропорту. Самолет спецпосланника Трампа пересек воздушное пространство России.

    Кремль ранее выразил готовность встретить Уиткоффа и провести переговоры.

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    5 августа 2025, 15:21 • Новости дня
    ЕС согласился увеличить импорт мяса бизонов из США

    Reuters: Евросоюз одобрил рост поставок американского мяса бизонов по сделке

    Tекст: Денис Тельманов

    Брюссель готов расширить список товаров для беспошлинной торговли, включая мясо бизонов, в рамках согласования новой сделки между ЕС и США.

    Евросоюз согласился повысить объемы импорта мяса бизонов из США в рамках переговоров о торговом соглашении.

    Как отмечает агентство Reuters со ссылкой на европейского чиновника, стороны находятся на финальной стадии обсуждения совместного заявления, в котором будут раскрыты детали будущей сделки.

    Европейские представители уточнили, что в ЕС прорабатывают список товаров, которые смогут попадать под беспошлинный режим с США, и стараются включить в него как можно больше позиций. Добавляется, что окончательное утверждение перечня продукции еще впереди, но мясо бизонов уже вошло в этот список.

    Ранее 27 июля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп достигли договоренности о новых условиях торговли. Сообщалось, что США снизят пошлины до 15% на 75% европейских товаров вместо грозивших 30% на весь импорт из Европы.

    Взамен Европейская комиссия обязалась полностью отказаться от закупок российских энергоресурсов, приобрести американские нефть, газ, топливо и оборудование на сумму 750 млрд долларов, а также инвестировать 600 млрд долларов в американскую экономику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал капитуляцией Европы торговую сделку между Брюсселем и Вашингтоном на снижение пошлин до 15% на 75% товаров из Европы. Дональд Трамп предлагал Евросоюзу нарастить закупки американских энергоносителей до одного трлн долларов в обмен на отмену 30% пошлин на товары из Европы.

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    5 августа 2025, 14:40 • Новости дня
    Путин поручил ВЭБ.РФ поддерживать российские технологические проекты

    Путин призвал ВЭБ.РФ сосредоточиться на отечественных разработках

    Путин поручил ВЭБ.РФ поддерживать российские технологические проекты
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин на встрече с главой ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым акцентировал важность приоритета для ВЭБ.РФ в поддержке уникальных российских технологических решений.

    О необходимости сосредоточить усилия на поддержке оригинальных российских технологических проектов президент заявил на встрече с главой госкорпорации Игорем Шуваловым, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что стране нужны собственные разработки и организация производства на отечественных платформах.

    «Нам нужны собственные разработки и организация производства на собственных платформах. И сейчас у нас и уровень технологического развития, и состояние экономики позволяют это делать», – заявил президент.

    Путин добавил, что при выборе перспективных проектов для поддержки ВЭБ.РФ следует уделять внимание именно оригинальным отечественным инициативам, а не только импортозамещению. По его словам, исключительно импортозамещение и обратный инжиниринг не приведут к технологическому лидерству России.

    Ранее Путин провел встречу с руководителем ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым и отметил значимость этого института для экономики страны.

    Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что с 2021 по 2024 год группа ВЭБ оказала поддержку инновационным проектам на сумму более 450 млрд рублей.

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    6 августа 2025, 06:36 • Новости дня
    Песков заявил, что встрече Путина и Трампа мешают последствия политики Байдена

    Песков: Встрече Путина и Трампа мешает ухудшение отношений стран при Байдене

    Песков заявил, что встрече Путина и Трампа мешают последствия политики Байдена
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    При прежней администрации США отношения двух стран пережили беспрецедентное ухудшение, поэтому долгое отсутствие встречи президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом неудивительно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков прокомментировал сообщение ТАСС о том, что впервые в современной истории России от инаугурации нового президента США до саммита с ним президента России пройдет больше полугода (уже прошло шесть месяцев и 16 дней).

    «Вряд ли все-таки речь идет об особенной ситуации. Все-таки при предыдущей администрации в наших двусторонних отношениях произошло беспрецедентное ухудшение», – сказал Песков.

    Действия администрации Джо Байдена привели к тому, что уровень отношений упал до беспрецедентного уровня, в отношениях Москвы и Вашингтона возникло «беспрецедентное количество раздражителей», заявил он. Песков отметил, что имеется «инерция этого процесса», требуется время для «выведения двусторонних отношений на нормальную траекторию».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Трамп уклончиво ответил на вопрос о возможности переговоров с президентом России в ближайшие дни на фоне истекающего десятидневного срока по урегулированию конфликта на Украине.

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    5 августа 2025, 14:48 • Новости дня
    Bloomberg: Россия побеждает в гонке за влияние в мире

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия одерживает победу в глобальной борьбе за влияние в долгосрочной перспективе, сообщили СМИ.

    Как пишет Bloomberg, если президент США Дональд Трамп не подкрепит свои требования к мирной сделке реальными шагами, это может навредить интересам и репутации Вашингтона, передает ТАСС.

    Авторы статьи подчеркивают, что стратегия Трампа на старте переговоров с Москвой уже поставила США в позицию слабого игрока. По их мнению, за это время президент РФ Владимир Путин улучшил отношения с КНДР, Ираном и Китаем, а также снизил степень влияния США в Африке и на Ближнем Востоке. Кроме того, Россия укрепила собственные платежные системы для уменьшения зависимости от доллара и смогла переориентировать экспорт нефти в Индию и Китай.

    Bloomberg добавляет, что западные санкции вредят экономике России, однако этого недостаточно: Москва сохраняет устойчивость за счет продажи миллионов баррелей нефти со значительной скидкой. В статье отмечается: «В глобальной гонке за влияние Путин, пожалуй, разыгрывает долгосрочную партию лучше».

    Редакция советует Трампу ужесточить политику в отношении России, если Вашингтон хочет добиться уступок Москвы в переговорах. В частности, предлагается увеличить военную помощь Киеву, расширить финансирование производства дронов и боеприпасов на Украине, а также усилить санкционное давление на российские банки, судовладельцев и трейдеров, снизив потолок цен на нефть.

    Накануне американское издание Responsible Statecraft призвало Трампа инициировать детальные переговоры с Россией для мирного урегулирования на Украине.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что посреднические шаги США по поиску мирного решения на Украине очень важны в контексте продолжающихся прямых переговоров между Москвой и Киевом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп уклонился от ответа на вопрос о возможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время на фоне истекающего срока по урегулированию конфликта на Украине. Трамп предупредил о введении новых антироссийских санкций, если перемирие на украинской территории не начнется в установленные сроки.

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    6 августа 2025, 11:21 • Новости дня
    Спецпосланник президента США Уиткофф отправился в Кремль

    Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф отправился в Кремль из парка «Зарядье»

    Спецпосланник президента США Уиткофф отправился в Кремль
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Делегация во главе со Стивом Уиткоффом посетила парк «Зарядье», а затем направилась в Кремль на переговоры, пишут СМИ.

    После прибытия в Москву делегация Уиткоффа проследовала к парку «Зарядье», а затем отправилась в Кремль, передает RT.

    Журналистам при этом не удалось получить от Уиткоффа информации о его планах на переговоры или о том, с кем он намерен встретиться. На прямой вопрос о его ожиданиях от встречи в Кремле чиновник отвечать отказался, передает РИА «Новости».

    Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев и Уиткофф посетили ресторан в «Зарядье». Дмитриев встретил спецпосланника США Уиткоффа в московском аэропорту.


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