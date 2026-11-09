Путин призвал советы безопасности стран СНГ укреплять стабильность

В Иране раскрыли содержание послания Хаменеи к Путину

Иранский Совбез: Послание Хаменеи к Путину содержит оценки отношений двух стран

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Это была детальная встреча, которая продлилась порядка трех часов. Основной целью визита была передача послания от верховного лидера Ирана президенту России», – сказал заместитель Резаи иранскому телевидению.

Багери Кяни добавил, что послание включало положения и видение Ирана относительно двусторонних отношений, чтобы российская сторона имела более четкое представление о сотрудничестве под руководством Моджтабы Хаменеи, передает РИА «Новости».

Заместитель секретаря иранского Совбеза подчеркнул, что реализация совместных проектов поможет разрушить надежды США и других стран на оказание давления на Иран. Среди ключевых проектов он выделил поставки российского газа и международный транспортный коридор «Север – Юг». По его словам, эти проекты будут способствовать развитию Ирана и обеспечению региональной безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи сообщил об обсуждении строительства газопровода из России в Иран на встрече с российским лидером.

В четверг Мохсен Резаи передал президенту России Владимиру Путину послание от верховного лидера Исламской республики Моджтабы Хаменеи.

В понедельник президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о распоряжении Моджтабы Хаменеи урегулировать конфликт с США путем диалога.