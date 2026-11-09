География и идеология сделали Россию идеальным кандидатом на роль «опасного Иного» в европейской геополитике. Существование угрозы извне необходимо для консолидации внутренней аудитории. Но не только.0 комментариев
Путин призвал советы безопасности стран СНГ укреплять стабильность
Путин обратился к участникам встречи секретарей совбезов государств СНГ
Президент России Владимир Путин указал на важность максимального использования аналитического потенциала советов безопасности стран СНГ для обеспечения стабильности Содружества.
Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам 14-й встречи секретарей советов безопасности стран – участниц СНГ, сообщается на сайте Кремля.
«Сегодня – в условиях непростой геополитической обстановки и обострения конфликтов в ряде регионов мира – важно максимально использовать серьезный аналитический, прогнозный потенциал ваших структур для укрепления безопасности и суверенитета государств СНГ, обеспечения стабильности на всем пространстве Содружества», – подчеркнул Путин.
Российский лидер призвал объективно оценивать происходящие процессы и активно развивать взаимодействие для решения общих задач. По его словам, участникам предстоит обсудить приоритетные меры для эффективной защиты граждан государств от внешних и внутренних угроз.
Ранее президент России Владимир Путин указал на высокую интенсивность гуманитарных обменов между государствами Содружества.
Также Владимир Путин отметил высокую эффективность встреч руководителей органов безопасности стран СНГ.