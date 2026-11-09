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Новую редакцию Стратегии нацбезопасности России решили подготовить в 2027 году
Совбез: Новая редакция Стратегии нацбезопасности России будет готова в 2027 году
Предложения, выработанные в ходе международной недели «Народы России», используют для подготовки новой редакции Стратегии национальной безопасности в 2027 году, заявил замсекретаря Совбеза Алексей Шевцов.
Новая редакция Стратегии национальной безопасности России будет подготовлена в 2027 году с учетом инициатив, выработанных в ходе международной недели «Народы России», передает РИА «Новости».
Соответствующее заявление сделал заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов во время выступления на XIV ежегодной встрече секретарей совбезов государств – участников СНГ. «Выработанные в ходе Международной недели предложения будут использованы для дальнейшего совершенствования государственной национальной и молодежной политики, развития гуманитарного сотрудничества России с иностранными государствами и подготовки новой редакции Стратегии национальной безопасности Российской Федерации в 2027 году», – сказал Шевцов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее замсекретаря Совбеза Алексей Шевцов заявил о насаждении западными структурами культа паразитизма в России и странах СНГ.
Также замсекретаря Совета безопасности Александр Венедиктов заявил о готовности Москвы обсуждать формирование новой архитектуры евразийской безопасности.
Секретарь Совбеза Сергей Шойгу сообщил о подготовке предложений по внесению дополнений в Стратегию национальной безопасности России.