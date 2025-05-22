  • Новость часаПВО отразила атаки более 50 беспилотников на Москву в среду и четверг
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    Киев решил сменить состав делегации для переговоров с Россией
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Сталин – подходящая фигура для раскачивания ситуации

    Отношение к фигуре Сталина должно определяться не желанием «чтобы врагов корежило», а тем, чего мы, собственно, хотим – какого будущего мы желаем для себя, своих детей и внуков, нашей страны в целом.

    88 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Рынок рабов стал ключевым в экономике Украины

    Вооруженные силы России находятся где-то там, на востоке страны, тогда как специалисты по отлову людей – прямо здесь, на улицах Киева, Днепропетровска, Львова и Житомира. И ненависть к этому врагу рискует превысить ненависть украинцев к России.

    11 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский боится воспоминаний о Стамбуле

    В 2022 году украинские пропагандисты запустили нарратив, что СВО не имеет никакого отношения к войне в Донбассе. Теперь – что Стамбул-2022 и Стамбул-2025 – это абсолютно не связанные между собой переговоры. Но это не так.

    5 комментариев
    22 мая 2025, 05:42 • Новости дня

    В Совбезе заявили о готовности России к диалогу об архитектуре безопасности

    Tекст: Антон Антонов

    Москва готова обсуждать формирование новой архитектуры евразийской безопасности с участием всех стран региона, а также представителей НАТО и Евросоюза, заявил замсекретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов.

    «Хотел бы напомнить о выдвинутой президентом Российской Федерации в прошлом году инициативе о формировании архитектуры евразийской безопасности», – приводит слова Венедиктова РИА «Новости».

    Москва остается открытой к диалогу на эту тему со всеми государствами континента и представителями НАТО, а также ЕС, сказал Венедиктов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин предложил мировому сообществу объединиться для создания системы безопасности, защищающей интересы всех стран без ущерба другим. Путин заявил, что Евразию необходимо превратить в пространство мира и устойчивого развития. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что многополярность является критическим фактором для обсуждения будущей мировой конфигурации.


    21 мая 2025, 09:15 • Новости дня
    Путин: Неонацисты из ВСУ даже на конкурсе идиотов заняли бы второе место
    Путин: Неонацисты из ВСУ даже на конкурсе идиотов заняли бы второе место
    @ kremlin.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Уничтожение памятников времен Второй мировой войны украинскими формированиями свидетельствует об их неонацистской идеологии и «крайнем идиотизме», заявил президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин осудил действия украинских боевиков, разрушающих памятники времен Второй мировой войны, передает ТАСС.

    На встрече с волонтерами в Курской области он подчеркнул, что подобное поведение является проявлением неонацистской идеологии.

    «Эти люди с идеологией нацизма. И даже они на конкурсе идиотов заняли бы второе место. Почему? Потому что идиоты», – отметил Путин.

    По его словам, уничтожение памятников наглядно демонстрирует, с кем воюет Россия в ходе спецоперации.

    Один из волонтеров на встрече с Путиным рассказал, что боевики ВСУ атакуют памятники беспилотниками, особенно, когда там появляются волонтеры.

    «Понятно, с кем мы воюем, если напрямую уничтожают памятники времен Второй мировой войны. Это дает нам все основания говорить, что это люди с идеологией неонацизма», – отметил Путин.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин впервые посетил Курск после освобождения региона от ВСУ.

    Глава государства во время визита в Курскую область встретился с волонтерами и поблагодарил их за работу.

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    21 мая 2025, 20:52 • Новости дня
    Эксперты назвали возможных заказчиков убийства Портнова
    Эксперты назвали возможных заказчиков убийства Портнова
    @ REUTERS/Stringer/File Photo

    Tекст: Евгений Поздняков

    Убитый в Испании Андрей Портнов был влиятельным юристом, на которого ориентировались часть судебной системы и часть силового блока Украины. Ему удавалось сохранять свое влияние при трех президентах Украины, однако при двух последних у него возникли проблемы с политиками и активистами, которые «завязаны» на элиту Демпартии США. Таким образом, как считают эксперты, среди заказчиков его убийства могут быть представители офиса Зеленского или же клиенты, чьи вопросы ему не удалось уладить.

    «Андрей Портнов – очень сложная и неоднозначная личность. Он всегда находился в тени, но при этом влиял на многие политические процессы, протекавшие на Украине. Также этот человек был хорошо осведомлен о многих интригах в офисе Владимира Зеленского», – считает политолог Лариса Шеслер.

    «Поэтому версия о причастности к его убийству украинских властей мне кажется правдоподобной. Неслучайно сейчас многие обсуждают его связи с Олегом Татаровым, заместителем руководителя офиса Зеленского. Они могли сотрудничать для реализации некоторых целей. Но, как мы видим, вовлеченность в высшие эшелоны не гарантирует безопасность», – добавляет собеседница.

    «Не стоит забывать, что Портнов был отличным юристом, его часто привлекали для решения сложных ситуаций. В процессе этой работы он мог узнавать данные, которые компрометировали офис Зеленского. Вполне возможно, что его влияние на власть имущих и объяснялось его погружением в их темные дела», – полагает эксперт.

    Она также отметила, что на Украине продолжается обсуждение возможности проведения президентских выборов, поэтому «атмосфера в элитах накаляется», а чувствительная информация, которой обладал Портнов, могла быть использована в рамках избирательной кампании теми или иными силами.

    «Параллельно с этим идут взаимные обвинения по резонансным делам, возбуждаются сотни уголовных дел. И все это наслаивается на социальное напряжение: люди начинают задавать неудобные вопросы об армейском руководстве, об ужасах бусификации», – говорит собеседница.

    «Но в этом деле есть еще один интересный момент: Портнов конфликтовал с НКО, связанными с Демпартией США. В последний год он выиграл против них много судов. Конечно, американцы вряд ли участвовали в покушении. Все-таки юрист, пусть и значимый, для них фигура мелкая. Но учитывая растущее политическое противостояние в самих Штатах, кто-то из Демпартии вполне мог одобрить действия властей Украины», – заключила Шеслер.

    Ранее в пригороде Мадрида был убит Андрей Портнов, экс-замглавы администрации Виктора Януковича. Преступник совершил несколько выстрелов, в результате чего жертва получила четыре ранения в грудь и одно в голову, сообщает радиостанция Cadena SER. Покушение произошло вблизи школы населенного пункта Посуэло-де-Аларкон.

    Произошедшее вызвало широкий информационный резонанс. Так, экс-нардеп Украины Олег Царев рассказал RT, что заказчиками убийства могли выступать спецслужбы страны или влиятельные клиенты Портнова, не удовлетворенные его работой. Он также напомнил, что погибший являлся влиятельным юристом.

    По его словам, Портнов сохранял приятельские отношения с Олегом Татаровым, заместителем руководителя офиса Зеленского. Через него, в частности, он решал «очень многие вопросы, которые не удавалось решить через собственные связи в судах». Отмечается, что через погибшего удавалось прекратить многие уголовные преследования и изъятия собственности.

    В свою очередь украинский блогер Анатолий Шарий полагает, что Портнов долгое время боролся с Зеленским, выступал не только против диктатуры, но и защищал права человека на Украине и за ее пределами. По его оценке, выгодоприобретателем произошедшего являются именно действующие власти страны.

    Напомним, Андрей Портнов был известным юристом. Во времена президентства Виктора Януковича был заместителем главы его администрации, отвечал за суды и правоохранительную систему. В последние годы жил за границей и выиграл суды у целого ряда СМИ и общественных организаций, преимущественно связанных с Демпартией США. Также его называют фигурой, на которую во многом ориентировалась значимая часть судебной системы Украины.

    Украинские националисты считали Портнова «пророссийским» политиком, однако доказательств этому не было. Кроме того, в 2022 году Портнов выступил против специальной военной операции, однако это не добавило ему симпатий со стороны националистов и тех политиков, которые тесно связаны с элитой Демпартии США. Кроме того, у Портнова имелся «профиль» на сайте «Миротворец».

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    21 мая 2025, 21:11 • Видео
    Трамп верит в непобедимость России

    Президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам и Владимиру Зеленскому, что уверен в непобедимости России. Это хорошо, что он так считает, но почему он так считает?

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    21 мая 2025, 08:54 • Новости дня
    Путин посетил Курскую область
    Путин посетил Курскую область
    @ kremlin.ru

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин приехал в Курскую область, где провел встречу с волонтерами гуманитарного штаба и региональными чиновниками.

    Владимир Путин посетил Курскую область, сообщает ТАСС. По данным агентства, кадры визита распространила пресс-служба Кремля в среду, сама встреча прошла накануне.

    В ходе поездки глава государства побывал в гуманитарном штабе, где встретился с волонтерами. Вместе с ним на встрече присутствовали врио губернатора Курской области Александр Хинштейн и первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко.

    Отмечается, что это первая поездка Путина в регион после его полного освобождения от ВСУ. До этого Путин приезжал в регион в марте, вскоре после успешной операции «Поток».

    26 апреля начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе операции «Поток» более 600 российских военнослужащих прошли через газовую трубу в тыл ВСУ в Судже, что стало неожиданностью для противника и помогло развитию российского наступления в Курской области.

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    21 мая 2025, 14:23 • Новости дня
    Кирьянов: Путин встретился с волонтерами для получения объективной картины

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин в рамках визита в Курскую область уделил внимание встрече с волонтерами, чтобы получить объективную информацию о происходящем в регионе, сообщил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

    В своем Telegram-канале он указал, что, несмотря на плотный рабочий график, глава государства уделил время общению с теми, кто на практике помогает жителям пострадавших районов, взаимодействует с местными властями и участвует в гуманитарных миссиях на передовой.

    Кирьянов отметил, что волонтеры рассказали президенту о реальной ситуации на местах, отметив: «У нас наиболее полная и объективная картина происходящего». Такой диалог позволяет главе государства получать живую информацию напрямую от тех, кто ежедневно сталкивается с вызовами на земле.

    По мнению депутата, сам факт встречи стал знаком особого уважения и признательности к добровольцам, служащим стране и людям, оказавшимся в трудной ситуации.

    Напомним, в среду Путин впервые после освобождения региона от ВСУ приехал в Курскую область, где провел встречу с волонтерами гуманитарного штаба и региональными чиновниками.

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    21 мая 2025, 11:45 • Новости дня
    NYT: Трамп отказался вмешиваться в конфликт на Украине

    NYT: Трамп сообщил Зеленскому и лидерам ЕС о прекращении поддержки Украины

    NYT: Трамп отказался вмешиваться в конфликт на Украине
    @ Samuel Corum/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп после разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил европейским лидерам и Владимиру Зеленскому, что отныне не намерен вмешиваться в конфликт, сообщает The New York Times.

    Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил главе киевского режима Владимиру Зеленскому и ряду европейских лидеров, что Россия и Украина должны самостоятельно найти решение военного конфликта, пишет The New York Times.

    Источники издания, знакомые с деталями беседы, сообщили, что Трамп отказался от намерения присоединиться к европейской инициативе по введению новых экономических ограничений против России. При этом ранее он неоднократно подчеркивал, что только он и Путин способны быстро достичь соглашения между странами, но по итогам последнего разговора изменил свою позицию.

    По данным газеты, американский президент ранее угрожал выйти из переговоров по прекращению огня между Россией и Украиной, и сейчас фактически реализовал этот сценарий. Решение Трампа вызвало обеспокоенность среди европейских союзников, которые намерены продолжить давление на Москву, несмотря на отказ Вашингтона.

    Бывший посол США в Киеве Бриджит А. Бринк в связи с уходом заявила: «Мир любой ценой – это не мир, а умиротворение». В публикации говорится, что даже уступки в виде отказа Украины от вступления в НАТО и возврата всех территорий не привели к заключению перемирия, поскольку Москва отвергла эти предложения.

    Ранее после разговора с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп заявил, что не планирует новые санкции против России и отметил готовность Москвы к переговорам о прекращении огня.

    Вместе с тем, госсекретарь США Марко Рубио допустил ужесточение санкций против России и рост военной поддержки Киева при провале переговоров.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что западные политики и СМИ пытаются помешать конструктивному диалогу между Россией и США в контексте ситуации на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что лидеров европейских стран ошеломил разговор президентов России и США, поскольку Трамп не собирается поддерживать курс на продолжение боевых действий.

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    21 мая 2025, 09:00 • Новости дня
    Путин встретился с волонтерами в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин встретился с волонтерами в гуманитарном штабе в Курской области и поблагодарил их за работу.

    Президент России Владимир Путин встретился с волонтерами в гуманитарном штабе в Курской области, передает ТАСС. На встрече присутствовали врио губернатора Александр Хинштейн и первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.

    В ходе визита особое внимание было уделено вопросам гуманитарной поддержки и работы волонтерских организаций.

    Владимир Путин совершил первый визит в Курск после освобождения региона от ВСУ. Президент ранее посетил Курскую область в марте после завершения операции «Поток», которая позволила российским бойцам прорвать оборону противника.

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    21 мая 2025, 09:05 • Новости дня
    Путин посетил строящуюся Курскую АЭС-2 в Курчатове

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин во время поездки в Курскую область осмотрел стройплощадку Курской АЭС-2 и провел совещание с местными руководителями.

    Путин побывал на строящейся Курской АЭС-2 в городе Курчатове во время рабочей поездки в Курскую область, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    В рамках визита глава государства встретился с представителями добровольческих организаций и обсудил вопросы развития региона с временно исполняющим обязанности губернатора Александром Хинштейном. В ходе поездки Путин также провел совещание с руководителями муниципалитетов Курской области.

    «В ходе рабочей поездки президент встретился с представителями добровольческих организаций. Состоялась также встреча главы государства с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном. В городе Курчатове Владимир Путин провел совещание с руководителями муниципалитетов Курской области. Кроме того, президент посетил строящуюся Курскую АЭС-2», – говорится в сообщении.

    Напомним, Путин впервые после освобождения региона от ВСУ приехал в Курскую область, где провел встречу с волонтерами гуманитарного штаба и региональными чиновниками.

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    21 мая 2025, 09:24 • Новости дня
    Путин заявил о попытках ВСУ двигаться к российской границе

    Путин сообщил о зафиксированных попытках продвижения ВСУ в районе Шостки

    Путин заявил о попытках ВСУ двигаться к российской границе
    @ kremlin.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на встрече с волонтерами в Курской области сообщил о попытках украинской армии выйти в сторону российской границы, упомянув район Шостки.

    Во время встречи один из волонтеров рассказал о ситуации на курском направлении и сообщил, что противник недавно был замечен в районе населенного пункта Шостка.

    «Тоже пытаются двигаться в сторону границы», – подчеркнул президент, передает ТАСС.

    Ранее ВС России нанесли удар «Искандером» по лагерю ВСУ в Сумской области в районе Шостки.

    Президент России Владимир Путин впервые посетил Курскую область после освобождения региона от ВСУ.

    Во время этой поездки Путин встретился с волонтерами и поблагодарил их за проделанную работу.

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    21 мая 2025, 21:52 • Новости дня
    Рубио отказался оскорблять Путина на слушаниях в Конгрессе

    Рубио отказался называть Путина «военным преступником» на слушаниях в Конгрессе

    Tекст: Вера Басилая

    Во время слушаний в Конгрессе госсекретарь США Марко Рубио уклонился от прямого ответа на провокационный вопрос демократа Билла Катинга о признании Владимира Путина «военным преступником», сосредоточив внимание на завершении конфликта.

    Марко Рубио во время слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США не стал называть российского президента Владимира Путина «военным преступником», передает РБК.

    Конгрессмен Билл Китинг попытался добиться от Рубио однозначного ответа, однако тот ответил, что «наше намерение – положить конец войне». На уточняющий вопрос Китинга он заявил: «Мы не можем положить конец войне, не поговорив с господином Путиным».

    Рубио также отметил, что военные преступления имели место, но кто несет за них ответственность, предстоит установить, для этого будет время и место.

    В 2022 году, когда только начался конфликт на Украине, Рубио называл Путина «военным преступником». Но заняв пост госсекретаря, он отказался от подобных заявлений, подчеркнув в интервью CNN, что его главная задача – «обеспечить мир и прекратить конфликт».

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф отметил, что обсуждения с Владимиром Путиным необходимы для поиска выхода из украинского конфликта.

    Напомним, бывший президент США Джо Байден допускал оскорбительные высказывания в адрес президента России. В ответ Владимир Путин ранее пожелал Байдену здоровья и использовал поговорку «кто как обзывается, тот так и называется».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заметил, что российский лидер Владимир Путин никогда не позволяет себе опускаться до оскорблений.

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    21 мая 2025, 08:56 • Новости дня
    На Западе рассказали о реакции Трампа на санкции ЕС против России

    Corriere: Трамп доволен жесткой позицией Евросоюза по России из-за Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп доволен тем, что Евросоюз занимает более жесткую позицию по отношению к России на фоне конфликта на Украине, сообщила итальянская газета Corriere della Sera.

    Президент США Дональд Трамп выразил удовлетворение тем, что Европейский союз занял жесткую позицию по отношению к России в условиях продолжающейся спецоперации на Украине, передает «Газета.Ru» со ссылкой на публикацию итальянской газеты Corriere della Sera.

    Как отмечает издание, Трамп продолжает поддерживать диалог с президентом России Владимиром Путиным, но при этом позитивно оценивает решимость Брюсселя в вопросах политики в отношении Москвы. По данным Corriere della Sera, американский президент доволен таким «разделением труда», когда ЕС берет на себя более жесткие меры.

    В публикации подчеркивается, что несмотря на длительный телефонный разговор между Трампом и Путиным, перспективы урегулирования ситуации на Украине остаются далекими. Итальянские журналисты считают, что нынешние позиции сторон не способствуют быстрому завершению конфликта.

    Ранее Дональд Трамп заявил европейским лидерам о якобы «немедленном начале» переговоров между Москвой и Киевом после телефонного разговора с Владимиром Путиным.

    Европейские лидеры были шокированы отказом Трампа от санкций против России.

    Совет ЕС включил почти 200 танкеров в 17-й пакет антироссийских санкций.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что возникла непривычная ситуация, когда Соединенные Штаты выступают против войны, а европейские страны поддерживают военную риторику.

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    21 мая 2025, 09:59 • Новости дня
    Путин посадил Хинштейна в свою машину после встречи

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время визита в Курскую область президент России Владимир Путин пригласил исполняющего обязанности губернатора Александра Хинштейна продолжить обсуждение региональных вопросов в автомобиле.

    Путин после личной встречи с Александром Хинштейном посадил врио губернатора Курской области в свою машину, сообщает ТАСС. Глава государства предложил Хинштейну пообщаться на дополнительные темы во время совместной поездки.

    «Знаю, что у вас и других вопросов много. Собирайтесь и садитесь ко мне в машину. По дороге поговорим», – заявил Путин лично Хинштейну. Это произошло в рамках визита президента в Курскую область, где обсуждались актуальные задачи региона.

    Ранее Владимир Путин впервые посетил Курскую область после освобождения региона от ВСУ. Президент встретился с волонтерами и поблагодарил их за работу.

    Путин также осмотрел стройплощадку Курской АЭС-2 и провел совещание с местными руководителями.

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    21 мая 2025, 09:38 • Новости дня
    Путин поддержал продление выплат жителям Курской области
    Путин поддержал продление выплат жителям Курской области
    @ kremlin.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин согласился продлить ежемесячные выплаты жителям Курской области, потерявшим имущество, до момента их возвращения в собственные дома.

    Решение о продлении выплат прокомментировал президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора региона Александром Хинштейном, передает ТАСС.

    Путин поддержал предложение руководства области и отметил: «Согласен. Так нужно сделать до тех пор, пока люди не смогут вернуться в свои дома».

    Изначально выплаты предполагалось прекратить после полного освобождения Курской области от противника, операция завершилась 26 апреля. Однако Хинштейн обратился к президенту с просьбой о продлении меры поддержки на период, пока жители не смогут вернуться в свои дома.

    Президент также согласился с инициативой выделить бюджетные средства на ремонт домов, которые пришли в негодность во время эвакуации, даже если они не были разрушены напрямую в результате обстрела.

    «Так и надо сделать. Согласен и с этим предложением, потому что люди не виноваты в том, что их жилье пришло в негодность, и, безусловно, их нужно поддерживать. Согласен», – отметил президент.

    Ранее Владимир Путин впервые посетил Курскую область после освобождения региона от ВСУ. Президент встретился с волонтерами и поблагодарил их за работу.

    Путин также осмотрел стройплощадку Курской АЭС-2 и провел совещание с местными руководителями.

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    22 мая 2025, 01:30 • Новости дня
    Пушков заявил об «аллергии» на Каллас в ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал сообщения о том, что главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас отстранили от подготовки стратегических планов ЕС.

    По словам Пушкова, «даже в Брюсселе», вероятно, пришли к выводу, что для главы дипломатии ЕС необходим «минимальный политический интеллект», а не только «пустой гонор», «выраженная русофобия» и «необьяснимая эстонская назидательность».

    «Чтобы хотя бы не вызывать аллергию у большинства членов ЕС», – заявил он в Telegram.

    Пушков подчеркнул, что над Каллас ряд членов Европарламента «откровенно издевается», она не пользуется авторитетом ни внутри Евросоюза, ни за его пределами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщили, что Каллас временно не участвует в разработке ключевых оборонных документов Евросоюза из-за недовольства в руководстве Еврокомиссии.

    В марте сообщалось о крупном провале инициативы Каллас, связанной с финансированием военной помощи на Украине. Политологи заявляли, что Каллас слишком нагло пытается принуждать крупные страны – члены Евросоюза.

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    21 мая 2025, 16:20 • Новости дня
    Более 113 тысяч жителей Курской области получили выплату за утрату имущества

    Tекст: Евгения Караваева

    Жители приграничных населенных пунктов Курской области с утраченным имуществом получили ежемесячные выплаты по 65 тыс. рублей, сумма составила 7,3 млрд рублей.

    Более 113 тыс. жителей приграничных районов Курской области получили ежемесячные выплаты в размере 65 тыс. рублей, передает ТАСС. Деньги выплачиваются тем, чье имущество утрачено в результате атак ВСУ, на эти выплаты ежемесячно уходит около 7,3 млрд рублей.

    Врио губернатора Александр Хинштейн уточнил в эфире телеканала «Россия 24»: «Выплата в 65 тыс. рублей ежемесячно. Ранее это решение главы государства было принято в феврале, и с февраля наши граждане, жители приграничья, у кого утрачено имущество, кто получил до этого выплату из федерального бюджета в размере 150 тыс. рублей, стали ежемесячно получать по 65 тыс. рублей».

    По его словам, на апрель выплаты получили более 113 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, Кремль анонсировал поручения президента Путина по итогам его поездки в Курскую область. Владимир Путин в рамках визита в регион уделил внимание встрече с волонтерами и получил объективную информацию о ситуации на месте. Все попытки украинских боевиков проникнуть на территорию Курской области пресекаются.

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    21 мая 2025, 10:39 • Новости дня
    Туск подтвердил отказ Польши отправлять войска на Украину
    Туск подтвердил отказ Польши отправлять войска на Украину
    @ IMAGO/FOT.TEDI/NEWSPIX.PL/Global l=Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Польша приняла окончательное решение не направлять свои военные подразделения на Украину, уточнив, что на Варшаву не оказывается давление со стороны западных стран.

    Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша не будет отправлять миротворческие войска на Украину, передает TVP Info. Он прямо ответил «да» на вопрос о том, является ли это решение окончательным и не подлежащим пересмотру, сообщает «Коммерсант».

    Туск также отметил, что западные партнеры не оказывают давление на польские власти по поводу отправки военных на Украину. По его словам, позиция Варшавы по этому вопросу согласована и не изменится.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Украина хочет разместить на своей территории боеспособные военные контингенты стран-партнеров вместо миротворцев ООН или ОБСЕ для обеспечения безопасности.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что власти ЕС далеки от идеи отправить военных на Украине, так как прежде всего необходимо прекращении огня.

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