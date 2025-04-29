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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Зачем корейцам наша СВО

    Если весь XX век американцы сдерживали этот конфликт по 38 параллели, то прямо сейчас он размораживается, и перспектива войны между Северной и Южной Кореями станет неизбежностью. При этом агрессором, скорее всего, выступит именно Южная Корея.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Большинство христиан никогда не читало Библию

    Атеисты, пишущие о Библии: «еврейские сказки», демонстрируют не неверие, а невежество. Библия задает определенный взгляд на реальность, который, нравится нам это или нет, формирует сам воздух, которым мы дышим, и язык, которым мы говорим. Поэтому так важно знать, о чем эта книга.

    34 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Чем Россия важна для католиков

    На предстоящих выборах нового понтифика русско-украинская тема будет хоть и не главной (главным будет противостояние традиционалистов и либералов), но все равно очень существенной.

    5 комментариев
    29 апреля 2025, 16:37 • Новости дня

    Путин призвал укреплять стабильность в Евразии

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Евразию необходимо превратить в пространство мира и устойчивого развития, заявил президент России Владимир Путин на форуме «Великое наследие – общее будущее».

    «Наш общий континент должен стать пространством мира и стабильности, примером устойчивого экономического, социального и гуманитарного развития», – цитирует Путина ТАСС.

    Во вторник российский президент прибыл в Волгоград, вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко он принимает участие в форуме Союзного государства «Великое наследие – общее будущее».

    28 апреля 2025, 09:19 • Новости дня
    Путин: Народ России никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа

    Путин поблагодарил военных КНДР за помощь в разгроме ВСУ в Курской области

    Путин: Народ России никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа
    @ Sergey Bobylev/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность бойцам Корейской народной армии за участие в разгроме украинских боевиков в Курской области и отметил их героизм.

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность подразделениям Корейской народной армии, участвовавшим в разгроме группировки украинских боевиков в Курской области, следует из сообщения на сайте Кремля.

    Путин отметил высокий уровень подготовки и героизм корейских воинов, которые совместно с российскими бойцами отражали вторжение ВСУ в полном соответствии с международным правом и Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанным 19 июня 2024 года.

    «В разгроме вторгшихся на нашу территорию неонацистских формирований киевского режима активное участие принимали подразделения Корейской народной армии – в полном соответствии с международным правом, согласно букве и духу Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой от 19 июня 2024 года. В частности, в соответствии со статьей 4 Договора, предусматривающей незамедлительное оказание военной помощи в случае вооруженного нападения на одну из договаривающихся сторон», – отметил президент России.

    Путин отдельно выразил признательность председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну, а также всему руководству и народу КНДР за помощь и поддержку.

    «Российский народ никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа. Мы всегда будем чтить корейских героев, отдавших жизни за Россию, за нашу общую свободу, наравне с российскими братьями по оружию», – заявил Путин.

    Президент подчеркнул, что действия подразделений КНДР «были продиктованы чувством солидарности и товарищества, а также полностью соответствовали международным нормам».

    Президент выразил уверенность в том, что отношения дружбы, добрососедства и сотрудничества между Россией и КНДР, закаленные на поле боя, будут и далее успешно и динамично развиваться по всем направлениям.

    Ранее корейские СМИ заявили, что КНДР направила войска в Россию в соответствии с действующим соглашением о стратегическом партнерстве между двумя странами.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что военнослужащие КНДР приняли непосредственное участие в боях за освобождение Курской области в рамках этого договора.

    Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов отметил, что военнослужащие из КНДР приняли значительное участие в освобождении приграничных районов региона, действуя в рамках стратегического партнерства.

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    29 апреля 2025, 11:56 • Новости дня
    Эксперт объяснил отказ Зеленского от перемирия на 9 Мая

    Политолог Скачко: Отказом от перемирия на 9 Мая Киев выбивает мирную повестку из рук Трампа

    Эксперт объяснил отказ Зеленского от перемирия на 9 Мая
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Отказ Владимира Зеленского от перемирия на 9 Мая осудят в Белом доме, но попытаются оправдать в Европе, обвиняя Москву в коварстве, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее на Банковой отвергли инициативу России о трехдневном прекращении огня.

    «Зеленский требует месячного перемирия вместо трехдневного, чтобы ВСУ успели перегруппироваться в зоне СВО, наладить логистику, подтянуть резервы на критические участки. За три дня они просто не успеют этого сделать», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «В поведении Зеленского есть и политический смысл. За месяц перемирия он хочет переговорить с новым канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, слетать в Британию и Францию, выработать совместную тактику для очередной попытки склонить на свою сторону президента США Дональда Трампа», – продолжил он.

    «Зеленский выбивает мирную повестку из рук Трампа. Если в США обратят внимание на отказ Банковой от предложения Путина, Белый дом осудит, а затем заставит Киев согласиться на прекращение огня. Мы увидим повторение сценария пасхального перемирия, которое Украина сначала отвергла, а потом была вынуждена принять», – спрогнозировал собеседник.

    «В свою очередь, европейские политики, скорее всего, в заявлениях и СМИ запустят оправдательную риторику, сводящуюся к тому, что Украина поступает правильно, а Россия коварна», – указал он. «Если мыслить логически, то Киеву, как проигрывающей стороне, важно добиться полного прекращения огня и затем переходить к политическим договоренностям. Для Москвы же окончательное перемирие допустимо лишь при согласовании гарантий и выполнении всех условий, затрагивающих первопричины украинского кризиса», – подчеркнул аналитик.

    «Как бы то ни было, мирные инициативы России показывают Западу истинное лицо офиса Зеленского. Полагаю, это будет учитываться при выработке итоговых соглашений. Москва честно соблюдает договоренности, показывает готовность к урегулированию и диалогу. Киев же приходится принуждать даже к двухдневному перемирию, как это было на Пасху, которое ВСУ все равно нарушают», – резюмировал эксперт.

    Ранее Владимир Зеленский назвал предложение российского лидера Владимира Путина о трехдневном перемирии с 8 по 10 мая манипуляцией. «Почему-то все должны ждать 8 мая и только тогда прекращать огонь, чтобы обеспечить тишину на время парада. Нет причин ждать 8 мая. Огонь должен быть прекращен не на несколько дней. Немедленное, полное и безусловное прекращение огня – и по меньшей мере на 30 дней», – сказал Зеленский.

    Москва объявляет перемирие в дни празднования 80-летия Победы. Из сообщения Кремля следует, что российские силы намерены остановить боевые действия с 0:00 мск с 7 на 8 мая и до 0:00 с 10 на 11 мая. «Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру», – говорится в заявлении.

    В случае нарушений со стороны ВСУ Россия даст адекватный и эффективный ответ. Кроме того, Москва в очередной раз заявила о готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнерами.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал перемирие к юбилею Победы проявлением доброй воли России: «Президент руководствуется соображениями гуманитарного характера. Это проявление доброй воли главы российского государства».

    Напомним, нечто подобное происходило и после того, как Владимир Путин предложил 30-часовую приостановку огня в честь празднования Пасхи. Тогда Зеленский отказывался присоединяться к соглашению, однако в последствии нехотя согласился. В итоге за отведенное время, по данным Минобороны, ВСУ успели нарушить «режим тишины» 4,9 тыс. раз.

    Японский сенатор Мунэо Судзуки раскритиковал Зеленского за отказ от инициатив Москвы, сравнив ситуацию с окончанием Второй мировой войны, когда японское командование призывало воевать до последнего и использовать в боях женщин и детей, что привело к трагическим последствиям.

    Газета ВЗГЛЯД анализировала, как перемирие в честь 80-летия Победы проверит готовность Украины к миру.

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    28 апреля 2025, 19:01 • Видео
    Зачем России перемирие на юбилей Победы

    В дни празднования 80-летия Победы, с 8 по 11 мая, Россия приостанавливает боевые действия в рамках спецоперации на Украине. Разумеется, это будет «тишина в ответ на тишину», то есть решение за Киевом. Зачем России такое перемирие?

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    28 апреля 2025, 14:34 • Новости дня
    Долгов объяснил помощь КНДР в освобождении Курской области и неучастие сил ОДКБ

    Дипломат Долгов: Оказанная помощь северокорейцев в Курской области – это дружественный шаг Пхеньяна

    Долгов объяснил помощь КНДР в освобождении Курской области и неучастие сил ОДКБ
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Москва высоко оценила участие северокорейских военных в боях в Курской области. Это укладывается в парадигму укрепления российско-северокорейских отношений, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее в КНДР подтвердили участие своих военных в операции по освобождения Курской области.

    «Северокорейские бойцы участвовали в боях в Курской области в рамках двустороннего Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ, среди прочего, предполагает содействие друг другу при какой-либо вооруженной агрессии», – пояснил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    «Оказанная военная помощь – это дружественный шаг Пхеньяна, ведущий к развитию политических, военных, общественных и других связей России и КНДР. Произошедшее укладывается в парадигму укрепления российско-северокорейских отношений», – подчеркнул собеседник.

    «Кроме того, военные КНДР получили бесценный боевой опыт», – считает посол. Отвечая на вопрос, почему в операции принимали участие именно северокорейские военные, а не войска стран ОДКБ, Долгов указал: «Российское руководство принимает те решения, которые считает наиболее уместными для обеспечения интересов страны».

    Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые подтвердил участие северокорейских военных в боях в Курской области. По его словам, решение было принято в соответствии с четвертой статьей договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией.

    Лидер КНДР отметил героизм своих военных при разгроме украинских боевиков и анонсировав установку памятника в их честь. Он расценил участие в КТО как священную миссию для укрепления дружбы с Россией. По словам Ким Чен Ына, он приказал армейским подразделениям «разгромить и уничтожить украинских неонацистских захватчиков» совместно с российскими военными, передает Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК).

    Президент России Владимир Путин также выразил благодарность бойцам корейской народной армии. По его словам, это было сделано «в полном соответствии с международным правом, согласно букве и духу договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве» между Россией и КНДР.

    «Корейские друзья действовали исходя из чувства солидарности, справедливости и подлинного товарищества. Высоко это ценим и искренне признательны лично Председателю Государственных дел товарищу Ким Чен Ыну, всему руководству и народу КНДР», – говорится в заявлении Путина.

    «Отдаем должное героизму, высокому уровню специальной подготовки и самоотверженности корейских воинов, которые плечом к плечу с российскими бойцами защищали нашу родину как собственную», – добавил глава государства. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему разгром ВСУ в Курской области отразится на всей линии боевого соприкосновения.

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    28 апреля 2025, 14:19 • Новости дня
    Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы

    Путин объявил перемирие с 8 по 11 мая в честь юбилея Победы

    Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В дни празднования 80-летия Победы, с 8 по 11 мая, Россия приостанавливает все боевые действия в рамках спецоперации на Украине, рассчитывая на зеркальные шаги Киева, говорится в заявлении президента России Владимира Путина.

    «Из гуманитарных соображений в дни 80-летней годовщины Победы с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Перемирие объявлено по решению президента России, верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина.

    В сообщении подчеркивается, что Россия считает необходимым, чтобы украинская сторона также последовала этому примеру. В случае нарушения объявленного перемирия с украинской стороны Вооруженные силы России готовы дать адекватный и эффективный ответ.

    «Российская сторона в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнерами», – также указывается в сообщении.

    Прошлое перемирие было объявлено на Пасху, 20 апреля.

    По итогам перемирия в России отметили, что несмотря на значительное снижение интенсивности боевых действий, ВСУ все же несколько тысяч раз нарушили «режим тишины».

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    27 апреля 2025, 14:48 • Новости дня
    Путин поручил направить в Иран самолеты МЧС для тушения пожара в Бендер-Аббасе
    Путин поручил направить в Иран самолеты МЧС для тушения пожара в Бендер-Аббасе
    @ IMAGO/Mohsen Rezaei/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Два российских самолета-амфибии отправятся в иранский город Бендер-Аббас для ликвидации крупного пожара, возникшего после взрыва.

    Руководство МЧС России по поручению президента Владимира Путина приняло решение направить два самолета – Бе-200ЧС и Ил-76 – в иранский портовый город Бендер-Аббас, где после взрыва возник масштабный пожар. Министр МЧС России Александр Куренков распорядился оперативно перебросить воздушные суда для оказания помощи в тушении возгорания, передает ТАСС.

    Ранее Путин выразил соболезнования верховному лидеру Ирана Али Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану в связи с последствиями взрыва в порту Шахид-Раджаи.

    В воскресенье сообщалось, что в результате мощного взрыва в порту Шахид-Раджаи в Бендер-Аббасе погибли 25 человек и пострадали более 800, в провинции Хормозган объявлен трехдневный траур.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, причиной взрыва в иранском порту Шахид-Раджаи стал компонент ракетного топлива.

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    27 апреля 2025, 19:21 • Новости дня
    Путин позвонил освобождавшим Курскую область военным

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с командирами, отличившимися при освобождении Курской области, отметив их вклад в успех операции.

    Путин позвонил командующему группировкой и командирам подразделений, отличившихся при освобождении Курской области, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

    Песков отметил, что Путин поздравил военных с победой. «Путин поздравил их с победой и поблагодарил за геройскую работу», – подчеркнул представитель Кремля.

    Накануне начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

    В воскресенье временно исполняющий обязанности командира 810-й бригады морских пехотинцев лично сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что остатки украинских формирований в Курской области будут ликвидированы в ближайшее время. Позже российский лидер предложил Герасимову обсудить детали после его публичного доклада об освобождении Курской области.

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    29 апреля 2025, 15:08 • Новости дня
    Путин прибыл в Волгоград
    Путин прибыл в Волгоград
    @ Алексей Дружинин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин прибыл в Волгоград, где встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и губернатором области Андреем Бочаровым.

    Путин и Лукашенко примут участие в форуме Союзного государства «Великое наследие – общее будущее», передает ТАСС.

    В рамках визита оба лидера посетят Мамаев курган, где почтят память героических защитников Сталинграда в преддверии 80-летия Победы. Вечером Путин проведет отдельную встречу с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.

    Накануне Кремль объявил, что встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится во вторник в Волгограде.

    В начале апреля лидеры двух стран провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили предстоящие совместные учения вооруженных сил «Запад-2025».

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    27 апреля 2025, 09:21 • Новости дня
    Путин поздравил президента ЮАР с национальным праздником

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту ЮАР Сирилу Рамапосе по случаю национального праздника, подчеркнув стратегическое партнерство между странами.

    Президент России Владимир Путин поздравил президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамапосу с национальным праздником и подчеркнул, что развитие отношений между двумя странами способствует укреплению международной безопасности и стабильности, передает ТАСС. Сообщение опубликовано на официальном сайте Кремля.

    В поздравительной телеграмме Путин заявил: «Отношения между нашими странами находятся на высоком уровне – это в полной мере подтвердила наша совместная работа в ходе прошлогоднего саммита БРИКС в Казани». Он отметил активное сотрудничество России и ЮАР в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах, а также координацию действий по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки.

    Президент выразил уверенность, что Москва и Претория продолжат развивать стратегическое партнерство и укреплять дружественные связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, в ходе которых стороны особое внимание уделили вопросам торгово-экономического и инвестиционного партнерства между странами.

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    27 апреля 2025, 15:30 • Новости дня
    Путин поговорил с Герасимовым в закрытом режиме после доклада о Курской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин предложил начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову обсудить детали после его публичного доклада об освобождении Курской области.

    Кадры о том, что было после доклада, опубликовал корреспондент ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале. «Все, Валерий Васильевич, мы сейчас еще переговорим», – обратился Путин к Герасимову, передает ТАСС.

    Ранее Герасимов доложил Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

    В воскресенье временно исполняющий обязанности командира 810-й бригады морских пехотинцев лично сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что остатки украинских формирований в Курской области будут ликвидированы в ближайшее время.

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    28 апреля 2025, 15:14 • Новости дня
    Анонсирована встреча Путина и Лукашенко в Волгограде

    Кремль анонсировал встречу Путина и Лукашенко в Волгограде

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Волгограде во вторник состоится встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщили в Кремле.

    Лидеры России и Белоруссии примут участие в пленарном заседании форума «Великое наследие – общее будущее», а также в мероприятиях, посвященных 80-летию победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС.

    Кроме этого, по данным Кремля, во время визита в Волгоград президенты обсудят развитие российско-белорусских отношений.

    В начале апреля Путин и Лукашенко обсудили по телефону предстоящие совместные учения вооруженных сил «Запад-2025».

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    28 апреля 2025, 11:03 • Новости дня
    Песков заявил о готовности Москвы срочно согласовать разговор Путина и Трампа

    Tекст: Ольга Иванова

    В Кремле отметили, что переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом могут быть организованы в кратчайшие сроки при необходимости.

    В графике президента России Владимира Путина в настоящее время не запланирован новый разговор с лидером США Дональдом Трампом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    По словам Пескова, если возникнет необходимость, такая беседа может быть быстро согласована. «Пока нет в графике. Но при необходимости он может быть очень оперативно согласован», – заявил представитель Кремля.

    Напомним, Песков на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа отметил, что оба лидера хотят добиться результатов и что сейчас ведется соответствующая подготовительная работа.


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    28 апреля 2025, 14:49 • Новости дня
    Путин заявил о росте числа друзей и единомышленников России
    Путин заявил о росте числа друзей и единомышленников России
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил, что число друзей и единомышленников страны в мире растет, а контакты с Западом не исключаются.

    «Наконец необходимое внимание следует, как и прежде, уделить парламентской дипломатии: разъяснять и твердо отстаивать нашу позицию, защищать право, укреплять контакты по линии ЕврАзЭС, ОДКБ, СНГ, БРИКС и ШОС – со всеми нашими друзьями и единомышленниками, а их число растет, причем в разных странах и на разных континентах», – сказал Путин в своем выступлении на совете законодателей РФ, передает РИА «Новости».

    Глава государства также подчеркнул, что Россия не отказывается от контактов с западными парламентариями, однако отметил: «Не хотят – это их дело», пишет ТАСС.

    Совет законодателей проходит в Санкт Петербурге 27-28 апреля.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров указал на отсутствие политической воли у Киева для начала мирных переговоров, подчеркнув влияние западных стран на украинские власти.

    В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва ожидает от Киева действий по возобновлению прямых переговоров, поскольку в настоящее время действует юридический запрет на такие контакты.

    Путин выразил готовность к возобновлению переговоров с Украиной без каких-либо предварительных условий.

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    28 апреля 2025, 16:17 • Новости дня
    Путин: Уверенность граждан в победе России в СВО должна только укрепляться

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подчеркнул важность усиления уверенности граждан в итоговой победе в ходе спецоперации, отметив ее как долг страны.

    «Наш долг заключается в том, чтобы эта уверенность в нашей окончательной победе только укреплялась», – сказал глава государства на встрече со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко, передает ТАСС.

    Ранее министр финансов России Антон Силуанов отметил, что все потребности специальной военной операции обеспечиваются без перебоев, подчеркнув значимость налоговой реформы.

    Напомним, в понедельник Путин объявил перемирие с 8 по 11 мая в честь юбилея Победы.

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    28 апреля 2025, 15:35 • Новости дня
    Путин поручил депутатам отчитываться результатами по улучшению жизни россиян

    Путин призвал парламентариев оценивать работу по улучшению жизни россиян

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на заседании Совета законодателей заявил о необходимости оценки работы парламентариев по итогам изменений в жизни граждан.

    Совет законодателей РФ проходит в Петербурге 27-28 апреля, передает РИА «Новости». На заседании президент Владимир Путин подчеркнул важность оценки деятельности парламентариев исходя из результатов, которые отражаются на благосостоянии граждан.

    «Нам нужно отчитываться не количеством истраченных денег, освоенных ресурсов, а результатами конкретной работы, смотреть на то, как жизнь людей меняется», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин заявил о необходимости установления парламентского контроля за реализацией всех новых национальных проектов.

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    28 апреля 2025, 16:10 • Новости дня
    Путин заявил о мужестве жителей Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выделил силу духа жителей Курской области в период боев за освобождение территории от украинских боевиков.

    Глава государства подчеркнул на встрече со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко, что самым главным в ходе событий на Курской земле стало мужественное поведение граждан, передает ТАСС. «Самое-то главное что? Граждане наши – вот это самое главное. Очень мужественно держались», – заявил Путин.

    В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

    Путин провел телефонный разговор с командирами, отличившимися при освобождении Курской области, отметив их вклад в успех операции.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как разгром ВСУ в Курской области отразится на всей линии боевого соприкосновения.

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    Почему отложен проект единой валюты БРИКС

    Страны БРИКС решили, что пока не время переходить на единую валюту, но активно обсуждают переход на национальные валюты в торговле. Россия в этом плане достигла впечатляющих результатов: уже 90% расчетов со странами БРИКС проходят не в долларах, а в нацвалютах. Почему для единой валюты БРИКС еще не время, и когда оно настанет? Подробности

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    Россия и КНДР вскрыли военное лицемерие Запада

    Россия и КНДР официально подтвердили участие северокорейцев в освобождении Курской области. В ответ западные страны раскритиковали сближение Пхеньяна и Москвы. Однако эксперты отмечают: громкие заявления США и ЕС беспочвенны. В то время как присутствие северокорейских военных в Курской области регламентировалось союзническим договором с Россией, отправка западных наемников на Украину остается нелегальной до сих пор. Подробности

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    «Семь месяцев во мраке». Жители Суджи рассказали о жизни под украинской оккупацией

    Накануне полного освобождения Курской области от украинских вооруженных формирований спецкор газеты ВЗГЛЯД встретился с теми, кто с начала августа прошлого года и до середины марта был под оккупацией ВСУ. Жители Суджанского района рассказали о семи месяцах ежедневных испытаний — и о том, с чем они вышли из статуса «без вести пропавших». Подробности

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    За что Скандинавия выгоняет российских релокантов

    Швеция и Финляндия невольно стали способствовать разоблачению мифов о «тоталитарной России», и об этом свидетельствует их отношение к российским беглецам-релокантам. Оказалось, что скандинавские чиновники чаще всего не верят заявлениям беглецов о каких-либо угрозах, которые якобы ждут их на родине. И это не единственная причина, по которой местные миграционные службы противоречат постулатам собственной русофобской пропаганды. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Зачем России перемирие на юбилей Победы

      В дни празднования 80-летия Победы, с 8 по 11 мая, Россия приостанавливает боевые действия в рамках спецоперации на Украине. Разумеется, это будет «тишина в ответ на тишину», то есть решение за Киевом. Зачем России такое перемирие?

    • «Мировое правительство» определилось насчет женщин

      Премьер-министр Великобритании изменил свое мнение о том, кого можно считать женщинами и бывают ли у женщин чисто мужские органы. К тому его подтолкнуло решение Верховного суда. Кажется, «мировое правительство» решило закрыть проект по распространению трансгендерного безумия.

    • Индия против Пакистана: новая война?

      Индия и Пакистан предельно близки к четвертой полномасштабной войне друг с другом. При этом обе страны обладают ядерным оружием. Владимир Жириновский предсказывал, что эта война неизбежно начнется и унесет не меньше 200 миллионов жизней.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

    • Трамп сотрясает мировую экономику тарифами и пошлинами

      Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая ЕС, Китай и Японию.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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