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Экс-мэра Улан-Батора объявили в международный розыск по делу о коррупции
Антикоррупционное агентство Монголии объявило в розыск экс-мэра Улан-Батора
Национальное агентство по борьбе с коррупцией сообщило о начале международного розыска бывшего мэра Улан-Батора Хишгээгийн Нямбаатара, подозреваемого в махинациях при проведении государственных тендеров.
Бывший глава монгольской столицы подозревается в незаконном проведении более 20 тендеров и финансировании знакомых физических и юридических лиц, передает ТАСС. «В связи с тем, что подозреваемый покинул страну 10 августа 2026 года, направлен запрос в Интерпол», – сообщило Национальное агентство по борьбе с коррупцией.
По неофициальной информации ведомства, политик может находиться в Канаде. Между странами нет соглашения о взаимной правовой помощи, однако оба государства участвуют в Конвенции ООН против коррупции, что допускает экстрадицию подозреваемого.
Правоохранительные органы создали совместную рабочую группу для проверки 24 крупных столичных проектов. В рамках расследования следователи провели более 40 обысков, изъяли финансовые документы и допросили около 200 должностных лиц, ограничив движение их денежных средств. Одно из шести возбужденных дел уже передано в прокуратуру, девять обвиняемых находятся под стражей.
По эпизоду о строительстве автомагистрали у реки Туул обвинения в злоупотреблении служебным положением также предъявили бывшему заместителю мэра и еще пяти фигурантам. Их финансовые активы и недвижимость заморожены.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава монгольской столицы Хишгээгийн Нямбаатар лишился должности из-за срыва поставок резервного мяса.
Министр промышленности и минеральных ресурсов Монголии Гонгорын Дамдинням сообщил о планах Улан-Батора нарастить резервуарные мощности для приема горючего из России.
Глава правительства Монголии Гомбожавын Занданшатар направил прошение об освобождении от должности.