Почему президент Польши Кароль Навроцкий проиграл битву за Конституционный суд – последний орган власти, до сих пор не подконтрольный премьеру страны Дональду Туску.4 комментария
Совбез обвинил Запад в насаждении культа безделья в СНГ
Совбез: Западные структуры насаждают в СНГ культ безделья и легкой славы
Западные структуры через кино, литературу и театр насаждают в России и странах СНГ культ паразитизма и легкой славы, заявил заместитель секретаря Совета безопасности Алексей Шевцов.
По словам Шевцова, западные структуры позиционируют «культ безделья, паразитизма, легкой славы, праздности» как идеал, к которому необходимо стремиться. Об этом он заявил на международной неделе «Народы России», передает ТАСС.
Заместитель секретаря Совбеза подчеркнул необходимость упреждающих действий в сфере воспитания и образования в СНГ. «Они, наверное, не должны быть агрессивными, потому что мы никогда никому ничего не навязываем. Мы готовы делиться своими наработками, своим опытом в сфере образования точно так же, как и в других сферах», – заявил Шевцов.
Он также отметил «жесткую конкуренцию» за смысловое пространство, где традиционные ценности обвиняются в архаичности, а взамен продавливаются «неолиберальные, по сути тоталитарные, модели со своими псевдоценностями».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу заявил о самостоятельном распаде колониальных держав из-за роста самосознания порабощенных народов.
В тот же день он отметил рост агрессии западных государств по мере приближения России к успешному завершению спецоперации.
Ранее советник президента Антон Кобяков сообщил о новой борьбе за влияние на африканском континенте.