Совбез: Западные структуры насаждают в СНГ культ безделья и легкой славы

Tекст: Дмитрий Зубарев

По словам Шевцова, западные структуры позиционируют «культ безделья, паразитизма, легкой славы, праздности» как идеал, к которому необходимо стремиться. Об этом он заявил на международной неделе «Народы России», передает ТАСС.

Заместитель секретаря Совбеза подчеркнул необходимость упреждающих действий в сфере воспитания и образования в СНГ. «Они, наверное, не должны быть агрессивными, потому что мы никогда никому ничего не навязываем. Мы готовы делиться своими наработками, своим опытом в сфере образования точно так же, как и в других сферах», – заявил Шевцов.

Он также отметил «жесткую конкуренцию» за смысловое пространство, где традиционные ценности обвиняются в архаичности, а взамен продавливаются «неолиберальные, по сути тоталитарные, модели со своими псевдоценностями».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу заявил о самостоятельном распаде колониальных держав из-за роста самосознания порабощенных народов.

В тот же день он отметил рост агрессии западных государств по мере приближения России к успешному завершению спецоперации.

Ранее советник президента Антон Кобяков сообщил о новой борьбе за влияние на африканском континенте.