Шойгу заявил о самостоятельном распаде западных колониальных держав

Секретарь Совбеза Шойгу заявил о крайне низком уровне доверия России к Западу

Tекст: Елизавета Шишкова

Россия не намерена способствовать развалу западных государств, поскольку колониальные державы распадаются естественным образом. Об этом секретарь Совета безопасности заявил на полях международной недели «Народы России», передает ТАСС.

«Мы не собираемся разваливать ту или иную страну, многие из них, колониальные державы, разваливаются сами», – отметил Шойгу.

Он пояснил, что бывшие колонии и порабощенные народы просыпаются, у них возрождается самосознание и стремление к самоопределению.

Кроме того, секретарь Совбеза указал на постоянные попытки западных стран обмануть Москву. По его словам, сейчас уровень доверия к западным коллегам находится на очень низком уровне, и им предстоит сделать многое для его восстановления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил об активной вербовке лиц для уничтожения российской государственности изнутри.

В прошлом месяце он раскрыл ставку Запада на поддержку несистемной оппозиции за рубежом.